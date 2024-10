Ngày 4/10, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu do bà Giàng Páo Mỷ - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn đã đi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ tám, Quốc hội khoá XV, nhiệm kỳ 2021-2026, tại xã Nùng Nàng (Tam Đường, Lai Châu).

Đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ tám

Tại buổi tiếp xúc cử tri, lãnh đạo xã Nùng Nàng đã báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2024 trên địa bàn xã. Theo đó, tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị của xã Nùng Nàng có nhiều chuyển biến tích cực, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh cơ bản đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu tiếp xúc cử tri tại xã Nùng Nàng. (Ảnh: Thu Minh)

Đại biểu Quốc hội tỉnh đã thông báo đến cử tri dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ tám, Quốc hội khoá XV dự kiến khai mạc vào ngày 21/10 và bế mạc vào sáng 30/11/2024. Tại kỳ họp sẽ xem xét, thông qua 16 luật như: Luật Công chứng (sửa đổi); Luật Công đoàn (sửa đổi); Luật Di sản văn hóa (sửa đổi); Luật Địa chất và khoáng sản; Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế…

Cử tri xã Nùng Nàng nêu một số kiến nghị, tập trung vào các nội dung: Đầu tư, nâng cấp, mở rộng, bê tông hóa các trục đường nông thôn, nội đồng; tạo điều kiện hỗ trợ kinh phí cho bà con nuôi dúi để thoát nghèo; người dân không biết chữ kiến nghị được thi sát hạch bằng lái xe máy…

Bà Giàng Páo Mỷ - Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri. (Ảnh: Thu Minh)

Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, bà Giàng Páo Mỷ - Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đánh giá cao các ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Nùng Nàng. Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu nhấn mạnh: Cấp ủy, chính quyền xã Nùng Nàng cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cho nhân dân chấp hành tốt Luật Giao thông đường bộ; đẩy mạnh đề án phát triển du lịch cộng đồng; phát triển sản phẩm lê, nuôi gà thả đồi phục vụ khách du lịch; chăn nuôi gia súc theo hướng hàng hóa; tuyên truyền, vận động vị thành niên không tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống.