Điện Biên: Yêu cầu giảm 50% số lượng đèn chiếu sáng công cộng

UBND tỉnh Điện Biên vừa có văn bản gửi các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm các biện pháp tiết kiệm điện, đảm bảo cung cấp điện cho sản xuất, sinh hoạt.

Đặt mục tiêu giảm lượng điện tiêu thụ hàng tháng từ 10% trở lên, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh; các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh phải tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện, sử dụng điện có hiệu quả tại cơ quan, đơn vị, địa phương, như: Không đặt điều hòa nhiệt độ dưới 26oC; tắt các thiết bị điện khi tan làm; không bật đèn ở những nơi không có người; tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên... Tích cực theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nội quy, quy định về tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng trong nội bộ cơ quan, tổ chức và các đơn vị trực thuộc.

Cán bộ điện lực huyện Tủa Chùa hướng dẫn người dân sử dụng các thiết bị điện an toàn, tiết kiệm. Ảnh: Vinh Duy

Với các huyện, thị xã, thành phố, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên yêu cầu phải chỉ đạo các đơn vị quản lý hệ thống chiếu sáng công cộng điều chỉnh thời gian bật/tắt hệ thống chiếu sáng phù hợp với thời tiết mùa hè (bật đèn sau 19 giờ, tắt đèn trước 5 giờ hàng ngày) tiết giảm 50% số lượng đèn bật để tiết kiệm điện năng chiếu sáng tiêu thụ; chỉ đạo các phòng Kinh tế, Kinh tế và Hạ tầng, Quản lý đô thị phối hợp với điện lực các huyện, thị xã, thành phố kiểm tra việc tuân thủ Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn. Phấn đấu thực hiện giảm tối thiểu 50% thời gian chiếu sáng công cộng.

Riêng các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, các cơ sở kinh doanh dịch vụ thì Ủy ban nhân dân tỉnh khuyến cáo quan tâm thực hiện tiết kiệm điện bằng cách giảm tối đa thời gian bật đèn quảng cáo (đặc biệt không bật đèn quảng cáo ban ngày và sau 21 giờ hàng ngày).

Cán bộ điện lực làm công tác vệ sinh sứ hotline. Ảnh: Vinh Duy

Để nâng cao hiệu quả quản lý, cấp điện ổn định, thời gian qua, Công ty Điện lực Điện Biên thường xuyên quan tâm chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường quản lý kỹ thuật, chuẩn bị tốt các điều kiện về vật tư thiết bị, nhân lực thực hiện kế hoạch duy tu bảo dưỡng nhằm nâng cao năng lực hoạt động của máy móc, thiết bị hạn chế tối đa sự cố và tổn thất điện năng của thiết bị, đảm bảo vận hành hệ thống điện an toàn, ổn định và tiết kiệm; phối hợp với các đơn vị cung ứng điện và các cơ quan đơn vị có nguồn điện dự phòng huy động mọi nguồn lực hiện có đảm bảo nhu cầu tiêu dùng điện cho sản xuất, sinh hoạt trên địa bàn tỉnh. Do đó, trong năm 2022 và 3 tháng đầu năm 2023 nguồn cung cấp điện trên địa bàn luôn được đảm bảo, an toàn, ổn định đáp ứng phát triển kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh - quốc phòng và nhu cầu sinh hoạt của nhân dân. Sản lượng điện tiết kiệm tại đạt 1.417.324kWh.