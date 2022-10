Điện Biên: Xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu ở xã nghèo

Búng Lao là xã nghèo của huyện Mường Ảng (Điện Biên). Vượt qua khó khăn, Búng Lao nỗ lực vươn lên, được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới.

Hưởng ứng phong trào xây dựng NTM của Điện Biên

Năm 2011, xã Búng Lao (Mường Ẳng, Điện Biên) bắt tay vào công cuộc xây dựng NTM với 5/19 tiêu chí. Để thực hiện xây dựng NTM, Đảng ủy xã Búng Lao đã ban hành Nghị quyết chuyên đề với những mục tiêu cụ thể đặt ra cho từng giai đoạn. Xã thành lập ban chỉ đạo cấp xã, ban điều hành ở các thôn, bản; tổ chức họp dân, tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia xây dựng NTM.

Trong quá trình triển khai, người dân được biết, được bàn và tham gia giám sát, nên các công trình xây dựng đều được triển khai đúng tiến độ, chất lượng đảm bảo. Cùng với đó, người dân tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, từng bước đưa kinh tế của xã đi lên với nhiều mô hình kinh doanh dịch vụ, mô hình chăn nuôi, trồng trọt mang lại hiệu quả cao. Nhờ đó, năm 2021, Búng Lao được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn NTM.

Xây dựng NTM kiểu mẫu ở Búng Lao, Mường Ảng (Điện Biên) đã góp phần đưa đời sống người dân nâng cao.

Tổng kinh phí triển khai xây dựng NTM tại Búng Lao là trên 101 tỷ đồng; trong đó, vốn trực tiếp từ chương trình là 14 tỷ đồng; vốn thực hiện lồng ghép của các chương trình, dự án khác trên 83 tỷ đồng; vốn huy động đóng góp của cộng đồng dân cư trên 3,3 tỷ đồng; vốn huy động từ tổ chức, doanh nghiệp là 150 triệu đồng...

Ông Nguyễn Duy Hải, Bí thư Đảng ủy xã Búng Lao cho biết: Từ những kết quả đạt được, đến nay cấp ủy, chính quyền, nhân dân xã Búng Lao tiếp tục lập kế hoạch xây dựng Búng Lao đạt xã NTM kiểu mẫu. Đây là mô hình tiếp nối của chương trình xây dựng NTM nhưng ở mức độ cao hơn, mở rộng hơn về một số tiêu chí. Cụ thể xã Búng Lao phấn đấu duy trì, giữ vững và nâng cao chất lượng 19/19 tiêu chí đã đạt. Phấn đấu đến hết năm 2022 có 2 bản đạt NTM kiểu mẫu (Quyết Tiến, Khu Chợ).

Áp dụng KHKT vào chăn nuôi, nhiều hộ dân ở Búng Lao đã có thu nhập cao từ chăn nuôi.

NTM giúp xã nghèo Điện Biên khởi sắc

Tỷ lệ đường trục thôn, bản và đường liên thôn, bản đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm đạt 100%; duy trì tỷ lệ đường trục thôn, bản và đường liên thôn, bản được cứng hóa đạt 85%; giảm đến mức thấp nhất số nhà tạm, dột nát trên địa bàn xã, tỷ lệ hộ có nhà ở đạt tiêu chuẩn theo quy định trên 80%. Thu nhập người dân được đảm bảo và ngày càng nâng lên trên 36 triệu đồng/người/năm. Đến cuối năm 2022 tỷ lệ hộ nghèo của xã còn 5,2% theo chuẩn nghèo cũ, số bản đạt tiêu chuẩn văn hóa theo quy định đạt 100%...

Xã phát triển nông nghiệp theo hướng toàn diện, bền vững cả trồng trọt, chăn nuôi và thủy sản gắn với chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi để đạt hiệu quả kinh tế cao; kết hợp chặt chẽ sản xuất với bảo quản, chế biến và tiêu thụ sản phẩm, nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của sản phẩm. Cùng với đó, xã đẩy mạnh cơ giới hóa, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp. Khuyến khích phát triển mạnh hình thức sản xuất nông nghiệp theo mô hình trang trại, từng bước xây dựng khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, sản xuất nông sản sạch...

Trong phát triển chăn nuôi, người dân đã ý thức. Nhiều hộ đầu tư chuồng trại, chăn nuôi theo mô hình nuôi nhốt gia súc, đem lại hiệu quả kinh tế.

Ông Vũ Văn Khuyến, Bí thư Chi bộ bản Quyết Tiến cho biết: Năm 2020, Quyết Tiến về đích NTM. Hiện nay, bản đang tập trung phấn đấu nâng cao các tiêu chí để đạt bản nông thôn mới kiểu mẫu. Chi bộ đã tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mở mang ngành nghề. Những diện tích đất trồng ngô, lúa kém hiệu quả được chuyển đổi sang làm kinh tế trang trại, gia trại, trồng cây ăn quả đem lại thu nhập, hiệu quả gấp nhiều lần so với trồng lúa. Trong bản đã có trên 5ha cây ăn quả (nhãn, xoài, bưởi...). Xã cũng khuyến khích người dân chuyển hướng sang các ngành nghề, kinh doanh, dịch vụ (hàng tạp hóa, đồ điện dân dụng...).

Qua đó, đời sống người dân ngày càng được nâng lên, thu nhập không ngừng được cải thiện (bình quân trên 36 triệu đồng/người/năm); 100% hộ gia đình được sử dụng điện an toàn; nước sạch hợp vệ sinh; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững... Nhờ đó, hiện nay, bản đã đạt 4/6 tiêu chí bản NTM kiểu mẫu.