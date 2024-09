Điện Biên: Xây dựng 6 mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông năm học 2024 - 2025

Hôm nay (16/9), Sở Giáo dục và Đào tạo Điện Biên tổ chức hội nghị Triển khai kế hoạch nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông năm học 2024 - 2025. Tham dự Hội nghị có đại diện các phòng, ban thuộc Sở; các Phòng Giáo dục và các đơn vị giáo dục trên địa bàn tỉnh.

Nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông năm học 2024 – 2025, toàn ngành giáo dục xây dựng 6 mục tiêu cụ thể: Tạo chuyển biến mạnh mẽ, tích cực và có hiệu quả cao về nhận thức của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, phụ huynh học sinh các nhà trường và nhân dân về tầm quan trọng và sự cần thiết của công tác nâng cao chất lượng giáo dục cấp trung học;

Ông Bùi Xuân Phái, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo Điện Biên triển khai dự thảo Quy định về đánh giá xếp loại cán bộ, viên chức, tổ/nhóm, đơn vị trường học gắn với chất lượng giáo dục. Ảnh: Thu Hường

Đảm bảo 100% các trường THCS và THPT tham gia khảo sát chất lượng các môn học đầu năm và đánh giá cuối năm với các môn học do Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức. 100% các trường THCS và THPT tự tổ chức đánh giá chất lượng học sinh giữa năm học (chất lượng học học kỳ I); Nâng điểm trung bình chung tuyển sinh vào lớp 10 THPT so với năm 2024. Phấn đấu rút ngắn khoảng cách điểm trung bình giữa top các huyện đứng đầu so với huyện cuối không quá 1,0 điểm đối với mỗi môn thi; Nâng điểm trung bình chung thi tốt nghiệp THPT năm 2025 so với năm 2024 đối với các môn có học sinh tham gia dự thi; phấn đấu tỉnh Điện Biên tăng ít nhất 03 bậc trong bảng tổng sắp 63 tỉnh thành so với kết quả năm 2024; Đảm bảo 100% các trường THCS, THPT được đánh giá, sắp xếp thứ hạng về đảm bảo chất lượng đầu ra trong toàn tỉnh năm học 2024-2025; 100% các phòng GDĐT được Sở Giáo dục và Đào tạo đánh giá, sắp xếp thứ hạng về chất lượng giáo dục Tiểu học và THCS. 100% các trường Tiểu học, THCS thuộc địa bàn quản lý được Phòng Giáo dục và Đào tạo đánh giá, sắp xếp thứ hạng về đảm bảo chất lượng đầu ra trong năm học 2024-2025; Kết thúc năm học 2024-2025, tối thiểu 84% số trường phổ thông trên địa bàn tỉnh đạt kiểm định chất lượng giáo dục từ cấp độ 2 trở lên; tối thiểu 82% số trường phổ thông đạt chuẩn quốc gia.



Ông Nguyễn Đức Quang, Trưởng phòng Giáo dục Đào tạo huyện Mường Ảng phát biểu tham luận về công tác tập huấn, bồi dưỡng giáo viên cốt cán các môn học cấp THCS , nhằm xây dựng nội dung dạy học và đổi mới phương pháp dạy học phù hợp với đối tượng học sinh. Ảnh: Thu Hường

Xây dựng 9 nhiệm vụ trọng tâm trong công tác nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông năm học 2024 – 2025: Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về ý nghĩa, mục tiêu, giải pháp, lộ trình nâng cao chất lượng giáo dục đại trà trong các cơ sở giáo dục phổ thông. Công tác chuyên môn cấp học chủ động xây dựng kế hoạch giáo dục, đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra, đánh giá học sinh, nâng cao hiêu quả hoạt động của đội ngũ giáo viên. Tăng cường các điều kiện đảm bảo nâng cao chất lượng giáo dục. Đảm bảo các yếu tố đầu vào xây dựng quy chế tuyển sinh rõ ràng, công khai, minh bạch, đúng quy định; đảm bảo dân chủ. Xác định chuẩn đầu ra đảm bảo chất lượng, năng lực, phẩm chất của người học sau khi hoàn thành chương trình giáo dục. Đảm bảo yếu tố đầu ra. Tăng cường công tác quản lí, chỉ đạo. Đẩy mạnh hiệu quả công tác quản lý chất lượng và ứng dụng công nghệ thông tin. Khảo sát chất lượng đầu năm, cuối năm.

Phát biểu tham luận tại hội nghị, đại diện các Phòng Giáo dục, hiệu trưởng các đơn vị trường học trên địa bàn tỉnh đã đưa ra các ý kiến về giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông; tập huấn, bồi dưỡng giáo viên cốt cán; đổi mới phương pháp dạy học phù hợp với đối tượng học sinh.

Kết thúc Hội nghị, ông Nguyễn Văn Đoạt, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Điện Biên nhấn mạnh: Các Phòng Giáo dục và Đào tạo, đưa nội dung nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông vào nhiệm vụ năm học 2024-2025. Gắn trách nhiệm của Hiệu trưởng, của giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn với chất lượng giáo dục của trường, của lớp, của môn học. Các đơn vị trường học triển khai các hoạt động thuộc cấp học, nâng cao chất lượng giáo dục; tổ chức đánh giá xếp loại giáo viên trong thực hiện công tác nâng cao chất lượng giáo dục theo hướng dẫn của Phòng và Sở.