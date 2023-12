Điện Biên Đông: Phát huy vài trò của già làng, người có uy tín

Những năm qua, người có uy tín trên địa bàn huyện Điện Biên Đông (Điện Biên) đã phát huy tốt vai trò của mình. Họ nêu gương sáng, tích cực đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc...

Về Điện Biên Đông nghe già làng kể chuyện

Huyện Điện Biên Đông hiện có 196 người có uy tín/198 tổ dân phố, bản trên địa bàn toàn huyện. Họ là những người được cộng đồng tín nhiệm, có sức ảnh hưởng lớn trong khu dân cư và khả năng tập hợp nhân dân tin tưởng nghe và làm theo. Các chương trình, dự án thực hiện trên địa bàn huyện đều có công rất lớn của người có uy tín, già làng, trưởng bản. Vì họ đến từng nhà, thuyết phục người dân hiến đất làm nhà, làm đường hay thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của nhà nước.

Ông Mùa A Vảng, Bí thư Huyện ủy Điện Biên Đông (người ngồi ngoài cùng bên phải) đến thăm và động viên các già làng, trưởng bản người có uy tín. Ảnh Vinh Duy.

Chúng tôi đến bản Nậm Ngán A, xã Pú Nhi khi trời chiều đổ bóng. Trong ngôi nhà gỗ khang trang, ông Lò Văn Gióng, một trong những người có uy tín của xã. Ông Gióng đã kể lại cho chúng tôi nghe những ngày ông cùng những người có uy tín trong bản đến từng hộ dân tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt là bà con dân bản Nậm Ngám A chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước. Ông Gióng chia sẻ: "Những năm trước đây, thanh niên trong bản đi làm ăn xa, nghe theo lời kẻ xấu, vượt biên để làm thuê. Nhìn con cháu sang nước bạn làm việc, bị bóc lột sức lao động mà lương chẳng được bao nhiêu, tôi thấy thương. Tôi đã vận động từng nhà, để không cho con cháu đi xuất cảnh trái phép, nhiều thanh niên đã nghe theo"

Người có uy tín của huyện Điện Biên Đông đã phát huy tinh thần, vận động hướng dẫn bà con trong bản, xã cách làm kinh tế, thực hiện nghiêm chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, nhà nước. Ảnh Vinh Duy.

Theo lời kể của ông Gióng thì ông đã tích cực phối hợp với lực lượng công an viên tại thôn, bản tổ chức tuyên truyền cho nhân dân nắm được các âm mưu, phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, không di cư, xuất cảnh trái phép… Trong những năm qua, ông Gióng đã cung cấp cho lực lượng công an nhiều nguồn tin có giá trị, giúp lực lượng công an xã nắm bắt các đối tượng tội phạm. Ngoài ra ông còn vận động 24 hộ hiến đất làm đường giao thông, xây dựng nhà bán trú, nhà bếp cho các trường học trên địa bàn xã Pú Nhi.

Những "Cây cao - bóng cả" lan toả ý Đảng - Lòng dân ở Điện Biên Đông

Còn tại bản vùng cao Nậm Ngán C có già làng Hạng Chờ Sự, người được bà con dân bản ví như "ngọn đuốc" để bà con dân bản tin và nghe theo. Bắt đầu từ việc làm kinh tế gia đình, ông Sự đã làm gương để con cháu trong dòng họ và thôn bản noi theo. Từ việc trồng cỏ để chăn nuôi gia súc, đến việc tiêm phòng dịch bệnh cho đàn gia cầm, gia súc. Hay việc áp dụng khoa học vào sản xuất đều được ông Sự làm trước rồi tuyên truyền cho nhân dân cả bản làm theo. "Mình phải làm gương, bà con thấy hiệu quả họ sẽ học theo. Mình chỉ bảo tận tình, ai không biết sẽ bảo nhiều lần, đến khi họ biết làm thì thôi" ông Sự chia sẻ. Chỉ về khu ruộng lúa bên kia sườn núi, ông sự nói rằng trước đấy là nương canh tác bạc màu. Nhận thấy có thể khai hoang ruộng bậc thang và nương có bờ, ông đã vận động bà con khai hoang để trồng lúa nước có năng xuất cao. Vì thế gần chục hec ta ruộng bậc thang đã được bà con khai hoang.

Già làng, Cư Chừ Tú, xã Noong U, tuy tuổi cao, nhưng người dân trong bản ai cần ông đều có mặt để giúp đỡ. Ảnh Vinh Duy.

Thả làn khói thuốc vào không khí, nhấp chén nước chè, ông Sự lại kể về những ngày khó khăn nhất khi huyện triển khai tiêm vắc xin Covid19. "Khi bắt đầu triển khai tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19, các bản vùng cao, đồng bào dân tộc thiểu số là nỗi lo của chính quyền địa phương và ngành y tế bởi khó vận động người dân đi tiêm. Tuy nhiên với vai trò của mình, ông Sự đến từng nhà dân trong bản tuyên truyền. Ban đầu bà con không hiểu về lợi ích của vắc xin, không đồng ý tiêm. Tôi bảo bà con rằng, tiêm cho mình, bảo vệ bản thân trước Covid-19 và nếu có mắc cũng hạn chế diễn biến nặng. Sau nhiều lần trao đổi và có cán bộ đến giảng giải, những người 18 tuổi trở lên của bản đều đã xuống tiêm, chỉ còn một vài người già, yếu chưa tiêm được thôi. Các cháu nhỏ cũng đều được bố mẹ đồng ý cho tiêm ở trường".

Theo ông Mùa A Vảng, Bí thư Huyện ủy Điện Biên Đông đánh giá: Những người có uy tín của xã đều phát huy tốt vai trò của mình trong khu dân cư và có sức lan tỏa đối với cộng đồng. Nhiều người có uy tín của xã đồng thời là bí thư chi bộ hoặc trưởng bản, trưởng ban công tác mặt trận bản, gắn với trách nhiệm những vị trí ấy. Vì thế họ dễ quy tụ nhân dân và triển khai hiệu quả các công việc chung".