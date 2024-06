Đảm bảo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình diễn ra an toàn, nghiêm túc

Sáng 24/6, Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình tiếp tục tổ chức họp nhằm thống nhất nhiệm vụ công tác chuẩn bị trước, trong và sau kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 trên địa bàn tỉnh. Ông Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp.

Tham dự còn có lãnh đạo các sở, ngành, địa phương thành viên Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT năm 2024 của tỉnh.

Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình tổ chức họp nhằm thống nhất nhiệm vụ công tác chuẩn bị trước, trong và sau kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 trên địa bàn tỉnh. Ảnh: HT.

Tại cuộc họp, các thành viên Ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 đã tập trung thảo luận về những vướng mắc gặp phải trong quá trình chuẩn bị cho kỳ thi; các giải pháp nhằm bảo đảm cơ sở vật chất, an ninh trật tự, an toàn giao thông, thông tin liên lạc, an toàn vệ sinh thực phẩm, hệ thống điện lưới và điện dự phòng, triển khai hỗ trợ thí sinh và người nhà thí sinh trong quá trình diễn ra kỳ thi…

Sở GD&ĐT đề nghị UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo thi chỉ đạo các các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan bố trí nhân lực, cơ sở vật chất và phương tiện thiết bị đảm bảo cho công tác tổ chức kỳ thi trong điều kiện phát sinh do dịch bệnh và hiện tượng thời tiết cực đoan.

Ông Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hoà Bình phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: HT.

Kết luận hội nghị, ông Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hoà Bình đánh giá cao và biểu dương công tác chuẩn bị cho kỳ thi của các sở, ngành địa phương.

Trưởng Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hoà Bình đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố rà soát lại các điều kiện chuẩn bị cho kỳ thi; bảo đảm an ninh, an toàn tại các địa điểm tổ chức coi thi, chấm thi; công tác bảo mật, in sao, vận chuyển, quản lý đề thi, bài thi; bảo đảm TTATGT, phòng chống cháy nổ, tăng cường kiểm tra công tác an toàn vệ sinh thực phẩm; công tác y tế… đảm bảo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, không để xảy ra tiêu cực và đạt kết quả cao.

Các đại biểu tham gia thảo luận về công tác chuẩn bị trước, trong và sau kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024. Ảnh: HT.

Trước đó, Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình đã có những cuộc họp nhằm triển khai công tác chuẩn bị cho kỳ thi, xây dựng các kịch bản, phương án xử lý các tình huống bất thường, chỉ đạo kiểm tra chéo công tác chuẩn bị tổ chức Kỳ thi tại các điểm thi...

Ban Chỉ đạo thi đã xây dựng kịch bản, phương án xử lý các tình huống bất thường do thời tiết cực đoan và dịch bệnh có thể xảy ra, như: bố trí các phòng thi, điểm thi dự phòng, nơi ăn nghỉ cho thí sinh nếu xảy ra mưa lũ; bố trí lực lượng, máy móc phương tiện tại điểm nút giao thông xung yếu, sẵn sàng khắc phục, hỗ trợ đưa đón thí sinh khi mưa lũ.