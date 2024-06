Tại buổi làm việc với với Ban Chỉ đạo thi cấp huyện, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, huyện Mường Tè (Lai Châu) ông Tống Thanh Hải – Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lai Châu để nghị, huyện Mường Tè cần chuẩn bị các điều kiện cần thiết một cách tốt nhất, đảm bảo kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra an toàn, đúng quy chế.

Mường Tè xây dựng các phương án chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT

Ông Tống Thanh Hải - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2024 tỉnh Lai Châu làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với với Ban Chỉ đạo thi cấp huyện, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, huyện Mường Tè.

Ông Tống Thanh Hải - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lai Châu làm việc với Ban Chỉ đạo thi cấp huyện, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, huyện Mường Tè. (Ảnh: N.N)

Báo cáo công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 của UBND huyện Mường Tè, nêu rõ: Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, huyện Mường Tè có 3 điểm thi chính thức và 3 điểm thi dự phòng. Toàn huyện có 426 thí sinh đăng ký tham dự kỳ thi. Huyện Mường Tè đã thành lập Ban Chỉ đạo thi cấp huyện và phân công nhiệm vụ cho các thành viên; Chỉ đạo các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo, xây dựng phương án chuẩn bị cho kỳ thi như: Phương án đảm bảo an toàn thực phẩm, Phương án đảm bảo an ninh trật tự, cấp điện, đảm bảo thông tin liên lạc, đảm bảo an toàn giao thông.

Ban Chỉ đạo thi huyện Mường Tè cũng đã chỉ đạo các trường THPT thực hiện đảm bảo thời gian năm học và ôn thi theo đúng kế hoạch đề ra. Công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, thiết bị tại các Điểm thi như: Bố trí camera an ninh giám sát, phòng làm việc của điểm thi, phòng thi, phòng chờ, phòng dự phòng, phòng y tế… cũng đã hoàn tất.

Ông Tống Thanh Hải - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lai Châu phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: N.N)

Thảo luận tại buổi làm việc, thành viên Đoàn kiểm tra, thành viên Ban Chỉ đạo thi cấp huyện và các đơn vị có liên quan tập trung vào những giải pháp đảm bảo an ninh, an toàn cho kỳ thi; Đề xuất một số giải pháp đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ cho Kỳ thi.

Kết luận buổi làm việc, ông Tống Thanh Hải - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lai Châu, Trưởng Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh đề nghị Ban Chỉ đạo thi huyện Mường Tè: Tăng cường công tác tuyên truyền về kỳ thi, tạo sự đồng thuận của người dân và các thí sinh tham dự kỳ thi; Chuẩn bị các điều kiện cần thiết một cách tốt nhất, đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, đúng quy chế;

Ông Tống Thanh Hải - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lai Châu cùng đoàn công tác đi kiểm tra công tác chuẩn bị phòng làm việc cho cán bộ coi thi tại điểm thi Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú huyện Mường Tè. (Ảnh: N.N)

Tiếp tục phổ biến các quy chế, quy định của kỳ thi, nhất là những điểm mới đến các thí sinh dự thi, cán bộ coi thi và các lực lượng làm nhiệm vụ trong kỳ thi. Trong thời gian diễn ra kỳ thi có những tình huống phát sinh cần kịp thời báo cáo Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh, để có phương án xử lý, đảm bảo an toàn, đúng quy chế…

Trước đó, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lai Châu và Đoàn kiểm tra đã đên kiểm tra cơ sở vật chất tại điểm thi Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú huyện Mường Tè và Trường THPT Mường Tè.