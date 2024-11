Cua ghẹ Việt Nam hút hàng tại Trung Quốc

Xuất khẩu cua ghẹ và giáp xác khác của Việt Nam tiếp tục tăng trưởng cao trong tháng 9/2024, với mức tăng 54% so với cùng kỳ năm 2023. Tính lũy kế 9 tháng đầu năm, XK cua ghẹ và giáp xác khác đạt hơn 228 triệu USD, tăng 67%.

Trung Quốc & HongKong, Nhật Bản, Mỹ, Canada và Hàn Quốc đang là 5 thị trường đơn lẻ NK nhiều nhất cua ghẹ và giáp xác khác của Việt Nam tính đến hết tháng 9/2024, chiếm hơn 96% tổng kim ngạch XK.

Tại thị trường Trung Quốc, nơi sản phẩm cua sống Việt Nam được ưa chuộng. Lượng cua ghẹ xuất khẩu sang Trung Quốc trong 9 tháng đầu năm đã tăng “phi mã’’ so với cùng kỳ, tăng 784% so với 9 tháng đầu năm 2023.

Còn tại thị trường Nhật Bản, thị trường NK lớn thứ 2 của Việt Nam, XK cua ghẹ chỉ ở mức tương đương so với cùng kỳ. Hiện lượng tiêu thụ hải sản tại Nhật Bản, trong đó có cua ghẹ và giáp xác khác, đang ở mức thấp kỷ lục do giá cao. Giá hải sản tại nước này đã tăng 40% trong những năm gần đây, cao hơn nhiều so với mức tăng của thịt.

Cùng với Trung Quốc và Nhật Bản, Mỹ cũng đang là thị trường XK cua ghẹ và giáp xác khác của Việt Nam, với tỷ trọng chiếm gần 23% tổng kim ngạch XK. Giá trị XK cua ghẹ sang trường này đang có xu hướng sụt giảm liên tục trong 3 tháng qua. Tuy nhiên, nhờ sự tăng trưởng tốt của những tháng trước đó nên giá trị XK sang Mỹ trong 9 tháng đầu năm vẫn tăng 8% so với cùng kỳ.

Theo các DN, các sản phẩm cua ghẹ của Việt Nam hiện vẫn được nhiều thị trường ưa chuộng vì có chất lượng cao, không bị nhiễm kháng sinh hay vi khuẩn gây bệnh. Do đó, dự kiến, XK nhóm sản phẩm này vẫn sẽ tiếp tục duy trì được đà tăng trưởng trong những tháng cuối năm khi mùa lễ hội đang tới gần.