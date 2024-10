Công an tỉnh Lào Cai vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì

Ngày 16/10, Công an tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị sơ kết, đánh giá tình hình công tác phòng chống, khắc phục hậu quả bão số 3 gây ra trên địa bàn tỉnh. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến Công an các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Hội nghị sơ kết, đánh giá tình hình công tác phòng chống, khắc phục hậu quả bão số 3 gây ra trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Ảnh: Tống Huệ.

Chủ động triển khai ứng phó bão số 3, khắc phục hậu quả, thiệt hại do bão và mưa lũ gây ra để cán bộ, chiến sĩ nhận thức được nguy cơ, hậu quả, tác động của bão gây ra, nâng cao trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, Công an tỉnh Lào Cai đã tổ chức quán triệt thực hiện nghiêm các Công điện, văn bản chỉ đạo của Đảng, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai.

Đại tá Cao Minh Huyền, Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: Tống Huệ.

Lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đã triển khai nghiêm túc chỉ đạo của cấp trên, bám sát với tình hình địa bàn. Làm tốt công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả của hoàn lưu bão số 3 và mưa, lũ quét sau bão nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại xảy ra.

Sẵn sàng các phương án cụ thể, hợp lý, huy động lực lượng, phương tiện, trang thiết bị theo đúng phương châm "4 tại chỗ", nhất là trong xử lý các tình huống cấp bách tìm kiếm, cứu nạn. Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong thời gian trước, trong và sau bão…

Công an tỉnh Lào Cai được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì, 2 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba. Ảnh: Tống Huệ.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an và Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Công an tỉnh Lào Cai đã trang cấp hàng nghìn trang thiết bị, vật tư, phương tiện phòng chống thiên tai, cứu nạn cứu hộ. Huy động gần 13.000 lượt cán bộ, chiến sĩ thuộc các phòng Công an tỉnh, Công an cấp huyện, cấp xã phối hợp các lực lượng chức năng, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở triển khai phương án ứng phó bão, mưa lũ, bảo đảm kịp thời, hiệu quả.

Đồng thời, các lực lượng xuống địa bàn cơ sở thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự và hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân phòng, chống mưa, lũ. Phối hợp với bộ đội, lực lượng dân quân tự vệ hỗ trợ sơ tán, di dời hàng chục nghìn hộ gia đình đến nơi an toàn.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh trao Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác cứu nạn, cứu hộ. Ảnh: Tống Huệ.

Phối hợp ngành Giao thông vận tải các đơn vị, doanh nghiệp huy động tối đa nhân lực, phương tiện làm việc liên tục, xuyên đêm, với phương châm "lực lượng, phương tiện, hậu cần trong nhân dân" để thông các tuyến đường bị sạt lở, chia cắt.

Đặc biệt là các tuyến đường giao thông trọng điểm, tuyến đường dẫn đến các địa bàn chịu thiệt hại lớn do bão... phục vụ hiệu quả công tác cứu nạn, cứu hộ, giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Đại tá Cao Minh Huyền, Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai trao Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác cứu nạn, cứu hộ. Ảnh: Tống Huệ.



Phát biểu tại Hội nghị, Đại tá Cao Minh Huyền, Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai biểu dương, đánh giá cao sự tích cực, chủ động tham gia của lực lượng Công an toàn tỉnh đã sát cánh cùng cả hệ thống chính trị ứng phó cả trước, trong và sau bão. Việc khắc phục, tái thiết cuộc sống cho Nhân dân cũng cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, trong đó có lực lượng Công an.

Đại tá Cao Minh Huyền yêu cầu trước mắt lực lượng Công an các cấp tiếp tục tích cực hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế, đồng thời triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự, sẵn sàng ứng phó với biến đổi khí hậu.

Đại tá Cao Minh Huyền, Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai trao Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác cứu nạn, cứu hộ. Ảnh: Tống Huệ.



Nhân dịp này, Công an tỉnh Lào Cai vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì; 2 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba; 1 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 8 tập thể và 15 cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an vì có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả của hoàn lưu cơn bão số 3 (Yagi).

Bên cạnh đó, 22 tập thể và 140 cá nhân được tặng Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh về thành tích xuất sắc trong công tác cứu nạn, cứu hộ góp phần bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.