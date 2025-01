Đó là một trong những nội dung nhấn mạnh của bà Giàng Páo Mỷ - Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu tại hội nghị tổng kết công tác Công an năm 2024, triển khai chương trình công tác năm 2025, do Công an tỉnh Lai Châu tổ chức.

Công an tỉnh Lai Châu tổng kết công tác Công an năm 2024

Công an tỉnh Lai Châu vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác công an năm 2024, triển khai chương trình công tác năm 2025.

Các đại biểu dự hội nghị tổng kết công tác Công an năm 2024 do Công an tỉnh Lai Châu tổ chức. (Ảnh: Thu Trang)

Năm 2024, Công an tỉnh Lai Châu tập trung vào 2 trọng tâm, 3 đột phá, 5 nhiệm vụ giải pháp, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn; mở các đợt cao điểm, các kế hoạch chuyên đề tấn công trấn áp tội phạm. Nhờ đó, tội phạm về trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được kiểm chế kéo giảm 18,78% so với năm 2023; tỷ lệ điều tra khám phá án phạm tội về trật tự xã hội đạt cao (92,51%); tỷ lệ khám phá án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%, bắt và vận động được nhiều đối tượng truy nã ra đầu thú (nằm trong tốp đầu cả nước).

Lực lượng Công an tỉnh Lai Châu đã phát hiện, bắt 698 vụ, 840 đối tượng phạm tội về ma túy; 156 vụ vi phạm và phạm tội về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, 73 vụ vi phạm và phạm tội về bảo vệ môi trường, tài nguyên và an toàn thực phẩm.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, bà Giàng Páo Mỷ - Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu trao Bằng khen cho 2 cá nhân. (Ảnh: Thu Trang)

Bên cạnh đó, Công an tỉnh Lai Châu cũng đã triển khai nhiều chương trình an sinh xã hội, hỗ trợ hoàn cảnh khó khăn góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp người Công an nhân dân, nhất là thực hiện phong trào thi đua "Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát" trên địa bàn tỉnh.

Với nhiều nỗ lực, cố gắng, đổi mới, sáng tạo, trách nhiệm, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được các cấp biểu dương, khen thưởng. Năm 2024, Công an tỉnh Lai Châu vinh được Bộ Công an tặng Cờ dẫn đầu phong trào thi đua.

Với khẩu hiệu hành động "Đổi mới, đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả, hướng về cơ sở", năm 2025, Công an tỉnh Lai Châu tập trung 2 trọng tâm, 3 đột phá, 5 nhiệm vụ, giải pháp, quyết tâm vượt mọi khó khăn, ra sức thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Công an năm 2025...

Bà Giàng Páo Mỷ - Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Thu Trang)

Phát biểu tại hội nghị, bà Giàng Páo Mỷ - Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu ghi nhận, biểu dương và bày tỏ vui mừng trước những thành tích, chiến công của lực lượng Công an Lai Châu đạt được trong năm qua. Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu nhấn mạnh: Năm 2025, lực lượng Công an tỉnh Lai Châu cần quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Tiếp tục phát huy vai trò lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định để phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; đẩy mạnh tuyên truyền, ngăn chặn tội phạm từ sớm, từ xa; tăng cường phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về tham nhũng, kinh tế, môi trường theo phương châm "không có vùng cấm, không có ngoại lệ" và tinh thần "thượng tôn pháp luật"...