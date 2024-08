Công an thành phố Lai Châu (tỉnh Lai Châu) vừa tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp với các cơ quan doanh nghiệp, tổ chức và người dân về giải quyết các thủ tục hành chính với lực lượng Công an thành phố Lai Châu.

Công an thành phố Lai Châu tiếp nhận và giải quyết hơn 8.700 hồ sơ thủ tục hành chính

Lãnh đạo Công an thành phố Lai Châu, đại diện các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức và người dân liên quan đến lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy, cơ sở lưu trú, cầm đồ, tổ trưởng tổ an ninh trật tự trên địa bàn thành phố thân dự hội nghị đối thoại.

Quang cảnh hội nghị đối thoại trực tiếp giữa Công an thành phố Lai Châu với các tổ chức, cá nhân về giải quyết thủ tục hành chính. (Ảnh: H.T)

Trong 6 tháng đầu năm, Công an thành phố Lai Châu đã tiếp nhận và giải quyết tổng số 8.727 hồ sơ thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước về an ninh trật tự; Tiếp nhận 6.483 hồ sơ lĩnh vực đăng ký, quản lý cư trú, 8 hồ sơ lĩnh vực kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự.

Hội nghị đối thoại trực tiếp về thủ tục hành chính, giải quyết các thủ tục hành chính với các cơ quan, tổ chức và người dân được xem là kênh thông tin để đánh giá tình hình, kết quả công tác cải cách hành chính, giải quyết thủ tục hành chính của các đơn vị và cán bộ, chiến sỹ Công an thành phố Lai Châu. Hội nghị đối thoại còn góp phần phản ánh tinh thần, thái độ cầu thị, trách nhiệm phục vụ nhân dân của các đơn vị và cán bộ, chiến sỹ Công an thành phố Lai Châu trong thực hiện nhiệm vụ, sẵn sàng lắng nghe các ý kiến góp ý, những thắc mắc, bất cập, chưa hợp lý về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính.

Nhiều người dân phát biểu ý kiến tại hội nghị đối thoại. (Ảnh: H.T)

Tại hội nghị, đại diện các cơ sở lưu trú, doanh nghiệp, người dân trên địa bàn thành phố Lai Châu đã nêu những ý kiến về: Lưu trú, việc tích hợp căn cước công dân, khó khăn khi công chứng hồ sơ giấy tờ, phương pháp xử lý khi có cuộc gọi điện thoại giả danh công an…

Lãnh đạo Công an thành phố Lai Châu đã nghiêm túc tiếp thu, trả lời một số ý kiến của các đại biểu, đồng thời nhấn mạnh những điều cần lưu ý nhất là khi người nước ngoài đến lưu trú.

Lãnh đạo Công an thành phố Lai Châu tiếp thu, trả lời một số ý kiến của doanh nghiệp và người dân. (Ảnh: H.T)

Những nội dung không thuộc thẩm quyền, Công an thành phố tiếp thu, chỉ đạo công an xã, phường tham mưu chính quyền địa phương thực hiện tốt hơn nữa công tác cải cách hành chính. Lãnh đạo Công an thành phố Lai Châu mong thời gian tới, các tổ chức, cá nhân liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính với lực lượng Công an thành phố, tiếp tục phản hồi, đóng góp ý kiến, để đơn vị thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.