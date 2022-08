Công an Điện Biên phát động phong trào học tập tấm gương dũng cảm của 3 liệt sĩ Công an Hà Nội

Chiều nay (8/8), Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên tổ chức Lễ phát động phong trào học tập tấm gương dũng cảm hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ của 3 cán bộ chiến sĩ Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an TP. Hà Nội.

Sự dũng cảm, không quản ngại hy sinh của 3 liệt sĩ lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an TP. Hà Nội là tấm gương sáng ngời về ý chí kiên cường, sả thân thực hiện nhiệm vụ bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân. Đại tá Lò Văn Khụt, Phó Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên khẳng định, sự hy sinh của các anh: Thượng tá Đặng Anh Quân, Thượng úy Đỗ Đức Việt, Hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc, là nguồn động lực thôi thúc mỗi cán bộ chiến sĩ Công an nhân dân nói chung, Công an Điện Biên nói riêng tiếp tục phấn đấu, học tập hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Điện Biên ủng hộ gia đình các thân nhân liệt sĩ. Ảnh: Vinh Duy

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên, Đại tá Lò Văn Khụt phát động phong trào thi đua học tập gương hy sinh dũng cảm của 3 cán bộ chiến sĩ: Thượng tá Đặng Anh Quân, Thượng úy Đỗ Đức Việt, Hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc, trong toàn lực lượng công an Điện Biên.

Theo đó, Đại tá Lò Văn Khụt đề nghị mỗi cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng công an nhân dân Điện Biên luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, nâng cao trình độ năng lực công tác, chủ động khắc phụ khó khăn dù ở bất kỳ cương vị nào, nhiệm vụ nào đều nỗ lực hoàn thành với hiệu quả cao nhất, để hướng tới mục tiêu chung là bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Đại tá Lò Văn Khụt, Phó Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên phát động phong trào thi đua học tập gương anh dũng hy sinh của 3 cán bộ, chiến sĩ công an Hà Nội. Ảnh: Vinh Duy

Với tinh thần tương thân, tương ái, nghĩa tình đồng chí, đồng đội, tại Lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Điện Biên đã quyên góp ủng hộ gia đình thân nhân các Liệt sĩ: Đặng Anh Quân, Đỗ Đức Việt và Nguyễn Đình Phúc, với mong muốn động viên các gia đình vơi đi phần nào những đau thương, mất mát.