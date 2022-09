Chuẩn bị cho Tết Nguyên đán 2023: Nông dân dè dặt tăng đàn do giá thức ăn chăn nuôi tăng cao

Nhiều trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã bắt đầu chuẩn bị con giống để tái đàn cho vụ Tết Nguyên đán 2023. Năm nay, giá thức ăn chăn nuôi tăng cao đã khiến người chăn nuôi không dám tăng đàn mà chỉ duy trì, thậm chí giảm đàn so với những năm trước.

Gia đình anh Lý Trung Vân, chủ trang trại nuôi gà An Nguyên tại thôn Phước An, xã Đá Bạc, huyện Châu Đức cho biết, trang trại của gia đình anh có 4 chuồng nuôi, mỗi chuồng nuôi khoảng 2.000 gà ri giống Lạc Sơn, Hòa Bình. Do gà của trang trại được nuôi chủ yếu từ bắp và bã bia và các phụ phẩm khác, cộng với thời gian nuôi là 5 tháng nên chất lượng thịt gà được người tiêu dùng đánh giá rất thơm, ngon, thịt dai. Nhờ đó, sức tiêu thụ rất tốt.

Mặc dù đầu ra của đàn gà luôn ổn định nhưng vụ nuôi Tết năm nay, anh Vân cũng không dám tăng đàn, chỉ nuôi 2.000 con, giảm 1.000 con so với năm ngoài. Bởi, theo anh Vân, vụ cuối năm người chăn nuôi phải đối mặt với rủi ro cao vì thời tiết bất lợi. Cùng đó, giá cám đang tăng cao cũng là nguyên nhân khiến anh e ngại việc duy trì và tăng đàn.

Theo anh Vân, để đảm bảo chất lượng nên anh phải chú trọng từ các loại thức ăn cho gà và thời gian nuôi thịt mới thơm, ngon, do đó chi phí sản xuất cũng tăng. Để đảm bảo an toàn cho lứa gà Tết, anh Vân rất chú trọng việc phòng dịch cho đàn gà, tuân thủ lịch trình tiêm vaccine và vệ sinh chuồng trại cẩn thận.

Chăn nuôi gà tại ấp Bình Mỹ, xã Bình Ba (Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu). Ảnh: Hoàng Nhị/TTXVN

Đầu tháng 8 âm lịch, anh Nguyễn Minh Lý, ngụ ấp 1, xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ đã nhập 2.000 con gà giống Minh Dư – Bình Định để nuôi bán vào dịp Tết Nguyên đán sắp tới, với số lượng này anh đã phải giảm gần 1.000 con so với các năm trước.

Lý do anh Lý đưa ra là do giá cám tăng quá cao, trong khi đó giá gà thương phẩm lại không tăng. Hiện nay, các công ty chăn nuôi gà cũng xuất hiện nhiều với thời gian nuôi khá ngắn chỉ từ hơn 3 tháng là có thể xuất chuồng. Do đó, các trang trại có thời gian nuôi dài khoảng 5 tháng như trang trại của gia đình anh Lý khó cạnh tranh nổi do chi phí tăng lên quá nhiều.

Để đảm bảo an toàn cho đàn gà, anh Lý đã chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; thường xuyên tiêu độc khử trùng chuồng trại; theo dõi và tiêm vaccine theo đúng thời gian quy định để đàn gà phát triển tốt.

Hiện giá gà đang ở mức 80.000 - 90.000 đồng/kg. Anh Lý đang kỳ vọng vào dịp cuối năm giá gà sẽ tăng lên thêm 5.000 - 10.000 đồng/kg. Bởi với giá cám tăng cao như hiện nay, trung bình mỗi kg gà anh Lý sẽ phải đầu tư khoảng 60.000 đồng, lợi nhuận sẽ không cao.

Vì vậy, để giảm giá thành, tăng lợi nhuận, anh Lý đã tới tận công ty và mua phụ phẩm về tự sản xuất cám và phối trộn theo công thức riêng của anh tại nhà. Với cách làm này, anh Lý cho biết mỗi con gà ông lãi từ 70.000 - 80.000 đồng, thay vì chỉ 40.000 đồng nếu sử dụng cám công nghiệp.

Đó là hộ chăn nuôi gia cầm, còn đối với các hộ chăn nuôi lợn chuẩn bị cho thị trường Tết Nguyên đán hiện nay cũng đang rất dè dặt trong việc tăng đàn nuôi.

Theo các hộ chăn nuôi lợn, giá lợn hiện đang ở mức 64.000-69.000 đồng/kg là người nuôi bắt đầu có lãi. Tuy nhiên, không vì giá lợn đang tăng mà người chăn nuôi ồ ạt tăng đàn dịp này, trái lại tâm lý của nhiều người nuôi lợn lại khá dè dặt.

Ông Phan Văn Hiếu, ở ấp 4B, xã Hòa Hưng, huyện Xuyên Mộc cho biết, với giá lợn hơi như hiện nay, trung bình mỗi con lợn xuất bán người nuôi sẽ lãi từ 600 nghìn đồng đến 1 triệu đồng. Tuy nhiên, lứa lợn Tết này ông Hiếu cũng không dám tăng đàn như mọi năm mà chỉ dám nuôi 20 con, thay vì 100 con như những năm trước đây. Vì ông Hiếu rất lo lắng dịch bệnh cũng như giá cả lên xuống không ổn định, trong khi đó giá thức ăn không có tín hiệu giảm. Hiện, chi phí thức ăn để nuôi lợn đến lúc xuất chuồng đã tăng khoảng 1,6 triệu đồng/con so với thời điểm năm ngoái.

“Trường hợp lúc nuôi tới khi xuất chuồng, giá lợn hơi vẫn ổn định thì không sao, nhưng nếu giá giảm sâu, người chăn nuôi sẽ nắm chắc thua lỗ. Bởi hiện nay giá thức ăn chăn nuôi khó có chiều hướng giảm nên chúng tôi không dám mạo hiểm”, ông Hiếu nói thêm.

Theo ngành nông nghiệp tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, hiện đang là thời điểm người chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh chuẩn bị con giống để chăn nuôi cho vụ Tết. Ngành đang rà soát lại số lượng đàn vật nuôi trên địa bàn, để có kế hoạch tái đàn, tăng đàn đối với các đối tượng vật nuôi phù hợp và có lợi thế để đảm bảo chủ động nguồn cung thực phẩm cho tiêu dùng, đáp ứng nhu cầu thị trường trong những tháng cuối năm 2022.

Để đảm bảo tái đàn hiệu quả và giảm nguy cơ bùng phát dịch bệnh, ngành nông nghiệp tỉnh khuyến cáo người chăn nuôi cần cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh, thị trường cũng như thực hiện nghiêm túc các quy định trong chăn nuôi.

Ngoài nhập con giống rõ nguồn gốc, tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine, người chăn nuôi cần thường xuyên vệ sinh, tiêu độc, khử trùng chuồng trại và bổ sung thêm các chất dinh dưỡng cần thiết vào khẩu phần ăn cho vật nuôi.

Ngoài ra, ngành nông nghiệp cũng khuyến khích người chăn nuôi thực hiện chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, chú trọng bảo đảm chất lượng và phát triển chăn nuôi theo chuỗi liên kết từ khâu chăn nuôi đến giết mổ, sơ chế, chế biến và tiêu thụ.

Bên cạnh đó, ngành nông nghiệp cũng khuyến cáo người chăn nuôi duy trì, phát triển chăn nuôi gia súc ăn cỏ như: trâu, bò thịt, dê thịt là những đối tượng vật nuôi ít chịu ảnh hưởng bởi nguồn nguyên liệu thức ăn nhập khẩu, có khả năng tận dụng hiệu quả các nguồn thức ăn xanh và phụ phẩm nông nghiệp tại địa phương.