Chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho hội chợ Du lịch Quốc tế Lào Cai năm 2025

Ban Tổ chức hội chợ Du lịch Quốc tế Lào Cai năm 2025 tổ chức cuộc họp nghe báo cáo về công tác triển khai chuẩn bị tổ chức Hội chợ. Ảnh: Thảo Châu.

Tại cuộc họp, lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai - Cơ quan Thường trực Ban Tổ chức Hội chợ đã báo cáo tiến độ chuẩn bị và triển khai các nội dung tổ chức Hội chợ Du lịch Quốc tế Lào Cai năm 2025.

Theo đó, đến nay tiến độ công việc đang diễn ra thuận lợi, với sự phối hợp tích cực từ các đơn vị liên quan, ban hành Quyết định thành lập Ban Tổ chức và thông báo phân công nhiệm vụ cho các thành viên; tham mưu hoàn thành 02/15 nhiệm vụ và dự thảo xong các văn bản triển khai 6/15 nhiệm vụ.

Chủ động rà soát, hoàn thiện danh sách các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp mời tham gia Hội chợ, chia theo lĩnh vực, ngành nghề, với danh sách hoàn thiện cho 50 đơn vị từ hội chợ VITM Hà Nội diễn ra từ 09-13/4/2025; thiết kế không gian triển lãm cũng đã hoàn tất, bao gồm tổng cộng 130 gian hàng với các maket liên quan; dự thảo xong kế hoạch truyền thông Hội chợ...

Tuy nhiên, vẫn còn 7 nhiệm vụ chưa triển khai do thời gian chưa đến. Những nhiệm vụ này bao gồm việc chuẩn bị mặt bằng, lắp đặt gian hàng tiêu chuẩn và đặc biệt, dự kiến sẽ hoàn tất vào tháng 5 và tháng 6 năm 2025.

Dự kiến Hội chợ Du lịch Quốc tế Lào Cai năm 2025 diễn ra từ ngày 05/06/ 2025 đến ngày 08/6/2025; Địa điểm tại Khu vực Quảng trường Đinh Lễ, phường Cốc Lếu, Thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Thảo luận tại cuộc họp, các đại biểu tập trung thảo luận tham gia ý kiến về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; phương án tháo gỡ; kế hoạch chi tiết, các nhiệm vụ cần tập trung triển khai thực hiện trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, thành viên Ban Tổ chức cũng đã đề xuất điều chỉnh một số nội dung trong kế hoạch để phù hợp hơn với thực tế triển khai, về thời gian tổ chức các hoạt động, sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở ngành để đảm bảo tiến độ tổ chức hội chợ.

Bà Nguyễn Thị Hải Anh, Giám đốc sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai báo cáo tại cuộc họp. Ảnh: Thảo Châu.

Phát biểu kết luận cuộc họp, ông Hoàng Quốc Khánh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lào Cai nhấn mạnh: Để đảm bảo thời gian, tiến độ tổ chức các nội dung hoạt động của Hội chợ, đồng chí yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp thu ý kiến các cơ quan, đơn vị, rà soát, điều chỉnh ban hành quy chế, kế hoạch cho phù hợp, thống nhất phương án tổ chức các hoạt động, phân công nhiệm vụ rõ ràng các thành viên Tiểu ban, bảo đảm công tác tiếp đón được chu đáo, khoa học.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lào Cai cũng yêu cầu tiếp tục chuẩn bị kỹ lưỡng các nội dung tổ chức chuẩn bị các hoạt động bên lề Hội chợ. Trong đó, tập trung công tác khánh tiết, các maket tại hội chợ, các gian hàng cần bố trí hợp lý, trưng bày các sản phẩm đặc trưng nhất và bảo đảm chất lượng.

Bên cạnh đó, các đơn vị quan tâm công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm, bố trí phân luồng giao thông, bảo đảm an ninh, đặc biệt lưu ý công tác lễ tân, hậu cần…