Sáng 6/12, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Lê Văn Lương dự hội nghị tổng kết Công tác Biên phòng năm 2024 do Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu tổ chức.

Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành phố, lực lượng vũ trang tỉnh; Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị và Đồn biên phòng thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh...

Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Lê Văn Lương dự và phát biểu tại hội nghị tổng kết công tác biên phòng năm 2024 do Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu tổ chức. Ảnh: TH

Nhiều kết quả nổi bật

Bám sát chủ đề năm 2024 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã có nhiều cố gắng, nỗ lực, quyết tâm cao, đạt nhiều kết quả quan trọng và khá toàn diện: Quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị, quyết nghị, kết luận của cấp trên; làm tốt công tác nghiên cứu, nắm, đánh giá, dự báo sát, đúng tình hình, chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh xử lý hiệu quả các vụ việc, sự kiện, không để bị động, bất ngờ tại khu vực biên giới.

Các đại biểu dự hội nghị tổng kết công tác biên phòng năm 2024 sáng 6/12. Ảnh: TH

Cùng với đó, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm an ninh, an toàn các ngày lễ, tết, sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, của tỉnh. Tích cực, chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn (các Đồn biên phòng đã cử 467 lượt cán bộ, chiến sĩ, 205 lượt phương tiện phối hợp với chính quyền địa phương, Nhân dân tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, chữa cháy rừng; chữa cháy 50,6ha thảm thực vật; hỗ trợ di rời 11 hộ/48 khẩu có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn). Triển khai có hiệu quả công tác phối hợp giữa 03 lực lượng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo các đơn vị tham gia diễn tập khu vực phòng thủ huyện và tổ chức diễn tập chiến thuật cấp đồn Biên phòng đảm bảo chất lượng, hiệu quả, an toàn về mọi mặt.

Các đơn vị trong Bộ đội Biên phòng tỉnh đã kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, triển khai có hiệu quả các mô hình giúp dân phát triển kinh tế - xã hội, xoá đói giảm nghèo; tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, tuyên truyền, vận động, giúp đỡ Nhân dân, xây dựng nông thôn mới như: "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương", "Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng", Dự án "Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường", "Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản", "Tiết học biên cương", Ngày hội Biên phòng toàn dân, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc...

Đại tá Triệu Quốc Nguậy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TH

Năm 2025, Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; phối hợp với các lực lượng duy trì đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội khu vực biên giới, cửa khẩu theo quy định của pháp luật; chấp hành nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; sẵn sàng lực lượng, phương tiện tham gia ứng cứu khi có tình huống thiên tai, tai nạn, sự cố xảy ra. Triển khai các hoạt động đối ngoại, phối hợp với lực lượng quản lý biên giới phía đối diện tổ chức tuần tra song phương, tuần tra liên hợp chấp pháp theo kế hoạch...

Thực hiện tốt các chương trình, đề án ở khu vực biên giới

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Lê Văn Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu đã ghi nhận, đánh giá cao và chúc mừng những kết quả đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu trong năm 2024.

Đồng chí Lê Văn Lương nhấn mạnh, năm 2025 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm cuối thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025, đồng thời là năm tiến hành Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; tình hình thế giới dự báo tiếp tục diễn biến nhanh, khó lường, trên cơ sở đó, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Đảng uỷ, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh trong thời gian tới cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ: Tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ Tổ quốc, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia trong tình hình mới; các Điều ước quốc tế có liên quan đến biên giới quốc gia.

Lãnh đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Tổ chức tuần tra, kiểm soát, bảo vệ hệ thống đường biên, mốc quốc giới. Lãnh đạo duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; thường xuyên rà soát, điều chỉnh, bổ sung hệ thống văn kiện và luyện tập thuần thục các phương án tác chiến; chủ động chuẩn bị lực lượng, phương tiện để khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, phòng, chống dịch bệnh khi có tình huống xảy ra. Thực hiện công tác đối ngoại quốc phòng, đối ngoại biên phòng, đối ngoại nhân dân linh hoạt, sáng tạo và hiệu quả; đẩy mạnh hoạt động giao lưu, kết nghĩa giữa lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới và nhân dân hai bên biên giới, mở rộng quan hệ hợp tác về biên phòng với các nước trong khu vực.

Thừa uỷ quyền của Bộ Tư lệnh BĐBP, Đại tá Triệu Quốc Nguậy – Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tặng cờ cho phòng Tham mưu BĐBP tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng năm 2024. Ảnh: TH

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị lực lượng Biên phòng tiếp tục phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tích cực tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, phát triển kinh tế, xã hội; thực hiện tốt các chương trình, mục tiêu quốc gia và các chương trình, đề án của tỉnh ở khu vực biên giới, như: Đề án "Tổ chức tập huấn chuyên sâu; tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết giai đoạn 2021 - 2025"; Nghị quyết số 15 ngày 22/12/2023 của Tỉnh ủy về xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu giai đoạn 2024 - 2030. Chuẩn bị chu đáo tổ chức Chương trình "Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản"…

Đại tá Nguyễn Văn Hưng, Chính uỷ BĐBP tỉnh tặng Bằng khen của BTL BĐBP cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong đợt thi đua cao điểm choà mừng Đại hội TĐQT BĐBP giai đoạn 2019 – 2024. Ảnh: TH

Thay mặt lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Đại tá Triệu Quốc Nguậy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh, từ đó tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo toàn đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2025.

Tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 1 tập thể, 1 cá nhân; Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen cho 1 tập thể; Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng Bằng khen cho 2 tập thể, 2 cá nhân, tặng Cơ thi đua và danh hiệu Đơn vị Quyết thắng cho 5 tập thể; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tặng danh hiệu "Đơn vị tiên tiến" năm 2024 cho 5 tập thể, tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" và "Chiến sĩ tiên tiến" năm 2024 cho 5 cá nhân, tặng Bằng công nhận "Đơn vị văn hóa tiêu biểu" năm 2024 cho 3 tập thể có thành tích xuất sắc trong các phong trào, trong thực hiện nhiệm vụ đột xuất và nhiệm vụ năm 2024.