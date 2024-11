Liên quan dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung kiến nghị nghiên cứu bổ sung thêm 1 ga hành khách giữa ga Vinh và ga Thanh Hóa để đảm bảo khoảng cách, tạo động lực phát triển của liên kết vùng Nam Thanh - Bắc Nghệ.

Chiều tối 4/11, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội tổ chức phiên thẩm tra chủ trương đầu tư Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam. Ông Vũ Hồng Thanh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội chủ trì.

Ông Vũ Hồng Thanh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An có Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung tham dự.

Ngày 19/10/2024, Chính phủ có Tờ trình số 685/TTr-CP về việc chủ trương đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam gửi Quốc hội.

Theo Bộ Giao thông vận tải, dự án có điểm đầu tại Thành phố Hà Nội (ga Ngọc Hồi), điểm cuối tại Thành phố Hồ Chí Minh (ga Thủ Thiêm) với tổng chiều dài tuyến khoảng 1.541 km.

Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam. Ảnh: tiktok.com/@ngoctt6604.

Dự án đi qua địa phận 20 tỉnh, thành phố, gồm: Hà Nội, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh.



Quy mô đầu tư: Xây dựng mới tuyến đường sắt đôi, khổ 1.435 mm, tốc độ thiết kế 350 km/h, tải trọng 22,5 tấn/trục; xây dựng 23 ga khách, 5 ga hàng; đường sắt tốc độ cao vận chuyển hành khách, đáp ứng yêu cầu lưỡng dụng phục vụ quốc phòng, an ninh, có thể vận tải hàng hóa khi cần thiết.

Sơ bộ nhu cầu sử dụng đất khoảng 10.827 ha. Sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 1.713.594 tỷ đồng (khoảng 67,34 tỷ USD).

Theo đề xuất của Chính phủ, dự án được đầu tư công với nguồn vốn từ ngân sách Trung ương bố trí theo các kỳ trung hạn, vốn góp của địa phương, vốn huy động có chi phí thấp và ít ràng buộc.



Tại Nghệ An, dự án có chiều dài qua tỉnh khoảng 85km từ Km210 - Km295; đi qua 5 huyện, thị: Hoàng Mai, Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Nghi Lộc, Hưng Nguyên.

Ga đường sắt đặt tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên, phía Tây đường tránh Vinh, phía Đông đường bộ cao tốc Bắc - Nam, thuận lợi cho việc kết nối trung tâm hành chính tỉnh Nghệ An thông qua tuyến đường 72m Vinh - Cửa Lò.



Ông Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhấn mạnh, trong quá trình xây dựng Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, tỉnh Nghệ An đã phối hợp Bộ Giao thông vận tải, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tham gia đầy đủ ý kiến, kiến nghị. Tỉnh Nghệ An thống nhất cao với nội dung báo cáo chủ trương đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam mà Chính phủ trình Quốc hội.

Ông Nguyễn Đức Trung kiến nghị nghiên cứu bổ sung thêm 1 ga hành khách giữa ga Vinh và ga Thanh Hóa trong chủ trương đầu tư giai đoạn này, có thể đặt ga tại Khu kinh tế Nghi Sơn (Thanh Hoá) hoặc thị xã Hoàng Mai (Nghệ An), qua đó đảm bảo khoảng cách, tạo động lực phát triển của liên kết vùng Nam Thanh - Bắc Nghệ.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung, khoảng cách giữa 2 ga Thanh Hóa và ga Vinh hiện nay là khoảng 130km, gần gấp đôi khoảng cách bình quân của 1 ga trên toàn tuyến là 67km.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh cho biết, sẽ tổng hợp đầy đủ các ý kiến để nghiên cứu, tiếp thu, hoàn thiện nội dung Báo cáo thẩm tra trước khi trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại phiên họp tới.

Sau khi cho ý kiến, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ trình Quốc hội xem xét, quyết định chủ trương đầu tư dự án tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khoá XV đang diễn ra.