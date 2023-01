Chiêm ngưỡng đại tượng Phật Thích Ca Mâu Ni độc nhất Nghệ An mắt hướng Biển Đông

Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An luôn nhận sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh Nghệ An. Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An thường xuyên tuyên truyền, vận động các tăng ni, phật tử chấp hành các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; tham gia các phòng trào thi đua yêu nước, ủng hộ người nghèo, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn… góp phần xây dựng một xã hội bình an, hạnh phúc theo phương châm "Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội", sống tốt đời đẹp đạo.