Trong 5 ngày nghỉ lễ, Công an Sơn La ứng trực 100% quân số, phương tiện, tổ chức thu nhận hồ sơ cấp CCCD gắn chíp cho người dân.

Clip: Sơn La: Làm việc xuyên nghỉ lễ, phục vụ nhân dân cấp căn cước gắn chip

Cấp CCCD gắn chip cho nhân dân nhanh gọn

Lực lượng Công an tỉnh Sơn La trong 5 ngày nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, 30/4-1/5 đã ứng trực 100% quân số, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, tổ chức thu nhận hồ sơ Cấp CCCD cho người dân, bố trí các tổ thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân lưu động và tạo lập tài khoản định danh điện tử mức độ 1, 2 cho công dân trên địa bàn tỉnh phục vụ nhân dân.

Có mặt tại Đội Cảnh sát QLHC về TTXH, Công an TP Sơn La (Sơn La) trong ngày nghỉ lễ thứ hai, ngay từ sáng sớm đã có rất đông người dân đến làm các thủ tục cấp căn cước công dân và mã định danh điện tử. Chỉ sau chưa đầy 10 phút mọi người dân đều đã hoàn thành các thủ tục của mình. Chị Vũ Thị Hiền và em Nguyễn Ngọc Long là sinh viên học tập ở Hà Nội ngày hôm nay rất vui khi được thực hiện các thủ tục một cách nhanh chóng.

Người dân đơi làm thủ tục cấp CCCD gắn chip. Ảnh: Cao Thiên



Chị Vũ Thị Hiền, trú tại Phường Tô Hiệu, TP Sơn La (Sơn La) cho biết: "Tôi đi làm ăn xa, dịp này nghỉ dài nên tôi về thăm gia đình, các anh Công an phường có đến tuyên truyền là trong 5 ngày nghỉ lễ này lực lượng Công an vẫn làm căn cước công dân và mã định danh điện tử nên tôi đã tranh thủ đến làm. Khi tôi đến đây thì tôi thấy rất người dân đến làm, tuy nhiên là các đồng chí Công an cũng đã hướng dẫn nhiệt tình và thủ tục rất nhanh gọn, tôi cảm thấy rất hài lòng".

Cùng chung tâm trạng với chị Hiền, em Nguyễn Ngọc Long và sinh viên trường Cao đẳng FPT Hà Nội cũng tranh thủ trường cho nghỉ dài về để cấp căn cước công dân và tài khoản định danh điện tử, tuy hôm nay có đông người làm nhưng với sự hướng dẫn nhiệt tình của cán bộ Công an thì em làm cũng chưa đến 10 phút thì xong các thủ tục.

Để nhân dân trong tỉnh nắm được chủ trương, đặc biệt với những người đi làm ăn xa trở về địa phương nghỉ lễ, Công an Sơn La đã tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và bố trí các tổ lưu động đến tận nhà để thu nhận hồ sơ cấp CCCD gắn chíp và hướng dẫn người dân tạo lập tài khoản định danh điện tử mức độ 1, 2 từ 7h sáng đến 22h hằng ngày tại tất cả các cơ quan Công an gần nhất.

Công an Sơn La làm việc xuyên nghỉ lễ, phục vụ nhân dân cấp CCCD gắn chip. Ảnh: Cao Thiên



Huy động lực lượng phục vụ nhân dân cấp CCCD

Thượng tá Phạm Thanh Tâm, Trưởng phòng QLHC về TTXH, Công an tỉnh Sơn La cho biết: Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban giám đốc Công an tỉnh về việc đẩy mạnh cấp căn cước công dân và tài khoản định danh điện tử cho công dân, trong dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, 30/4-1/5 này lực lượng QLHC về TTXH Công an toàn tỉnh đã bố trí đầy đủ quân số từ cấp tỉnh, huyện, xã để thực hiện thủ tục cấp căn cước công dân và cài đặt tài khoản định danh điện tử. Trong nội dung này thì lực lượng cấp xã sẽ phối hợp với các lực lượng khác như Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên để hướng dẫn người dân.

Để phục vụ tốt nhất cho người dân trên địa bàn, Công an Sơn La đã triển khai các tổ công tác về xã, xuống bản tiếp nhận và làm CCCD gắn chip cho người dân. Ảnh: Cao Thiên



Tại Công an các xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh đối với các trường hợp già yếu, ốm đau, bệnh tật, lực lượng QLHC Công an các đơn vị đã phối hợp với Công an xã, phường, Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ bố trí đến tận nhà để thực hiện các thủ tục.

Như bà Tòng Thị Châu, trú tại TP Sơn La năm nay đã ngoài 80 không thể đi lại được đã được lực lượng Công an đến tận nhà hỗ trợ nhiệt tình. Cảm động trước tình cảm và sự nhiệt tình của các lực lượng, bà Châu bộc bạch: "Bà không đi lại được đâu, chỉ đi từ cửa đến đây được thôi… Bà thấy các cháu từng này người đến thăm bà và giúp cho bà có căn cước công dân, bà rất cảm động, cảm ơn các cháu rất nhiều".

Lực lượng Công an đến tận nhà dân cấp CCCD cho người già yếu trên địa bàn. Ảnh: Cao Thiên

Tuy nhiên trong quá trình thực hiện các thủ tục cho quần chúng nhân dân cũng vấp phải nhiều khó khăn, vất vả, Đại úy Giáp Khắc Lợi, Phó trưởng Công an phường Quyết Thắng, TP Sơn La (Sơn La) chia sẻ: Mặc dù đến tận nơi để cấp căn cước công dân cho quần chúng nhân dân thế nhưng một số người được cấp cũng không phối hợp trong việc cấp căn cước công dân hoặc có trường hợp rất khó lấy dấu vân tay, hình ảnh trong việc xác thực để cấp căn cước công dân, nhưng với tinh thần trách nhiệm thì chúng tôi cũng cố gắng duy trì để làm sao để cấp được căn cước công dân cho người dân.

"Làm hết việc, không làm hết giờ" đó là khẩu hiệu mà mỗi CBCS Công an Sơn La thời gian qua đang thực hiện, với tinh thần trách nhiệm, cùng với sự đồng tình ủng hộ của đông đảo quần chúng nhân dân, tin tưởng rằng Công an Sơn La sẽ đảm bảo hoàn thành vượt chỉ tiêu Bộ Công an giao",