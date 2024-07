Mạnh dạn phá bỏ diện tích chè già cỗi, kém hiệu quả sang trồng dứa, Công ty Cổ phần Trà Than Uyên (đóng trên địa bàn huyện Tân Uyên, Lai Châu) đã thu được "quả ngọt" khi giá trị trên 1 đơn vị diện tích trồng dứa cao hơn nhiều so với trồng chè.

Phá chè già cỗi trồng dứa Queen

Đưa chúng tôi đi thăm nương dứa bạt ngàn, đang vào mùa thu hoạch, chỉ vào những quả dứa chín vàng, thơm nức, lãnh đạo Công ty CP Trà Than Uyên cho hay: Đây là giống dứa Queen. Giống dứa này có ưu điểm vượt trội, đó là ăn giòn, ngọt và khá thơm. Diện tích đất trồng dứa của Công ty lên đến 27ha. Khu này trước đây là những nương chè già cỗi, được trồng từ mấy chục năm trước. Trải qua năm tháng, cây chè đã cỗi, năng suất thấp, hiệu quả không cao nên Công ty CP Trà Than Uyên đã quyết định chuyển đổi, đưa cây dứa Queen vào trồng thay thế 27ha chè già cỗi đó.



Công ty CP Trà Than Uyên hiện có 27ha dứa Queen. (Ảnh: T.T)

Qua câu chuyện với lãnh đạo Công ty CP Trà Than Uyên, được biết: Trước đây, do hầu hết diện tích chè cỗi, năng suất thấp nên công ty không thực hiện khoán mà cho người dân làm không. Trước khi chuyển đổi 27ha chè cỗi sang trồng dứa Queen, Công ty CP Trà Than Uyên đã xây dựng đề án về tiêu thụ sản phẩm. Công ty đã liên kết với Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Quang Hà (Điện Biên) để trồng dứa. Trong chiến lược kinh doanh lâu dài, thời gian tới, công ty sẽ liên kết với người dân trên địa bàn huyện trồng dứa, hình thành vùng nguyên liệu tập trung để cung ứng cho nhà máy chế biến các sản phẩm từ dứa.

Đầu năm 2023, Công ty CP Trà Than Uyên bắt đầu triển khai trồng dứa Queen. Trước khi đưa chồi dứa vào trồng, ngoài việc làm đất tơi xốp và xử lý đất, Công ty CP Trà Than Uyên còn cho công nhân xử lý chồi giống, giúp cây mau bén rễ và phòng ngừa sâu bệnh hại. Trong quá trình chăm sóc, ngoài cho nương dứa "ăn" phân đảm bảo liều lượng, chủng loại và phù hợp với từng thời kỳ sinh trưởng của dứa, Công ty còn chỉ đạo công nhân thường xuyên làm cỏ cũng như tỉa chồi cho dứa, đảm bảo cho cây dứa sinh trưởng và phát triển tốt.

Cây dứa Queen dễ trồng, dễ chăm sóc. (Ảnh: T.T)

Trồng 1ha dứa Queen có thể cho thu hơn 200 triệu đồng

Trồng, chăm sóc theo đúng quy trình kĩ thuật, diện tích dứa của Công ty CP Trà Than Uyên sinh trưởng, phát triển tốt. Thời điểm này, diện tích dứa của Công ty đã bắt đầu cho thu hoạch. Theo đánh giá của Công ty CP Trà Than Uyên, chất lượng quả dứa khá đảm bảo, dứa khi ăn có vị ngọt đậm, nhiều nước. Tỷ lệ quả loại I chiếm đa số, trọng lượng đạt từ 800-900g/quả.

Theo lãnh đạo Công ty CP Trà Than Uyên, do lứa đầu thu hoạch chưa đạt sản lượng đủ điều kiện bao tiêu theo hợp đồng đã ký kết với Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Quang Hà (Điện Biên) nên Công ty đang xuất bán cho khu vực đầu mối chợ Long Biên (Hà Nội) với giá 6,5 nghìn đồng/kg và Nhà máy chế biến hoa quả Đồng Giao (Ninh Bình) với giá 5.500 đồng/kg. Theo tính toán của Công ty, với giá bán quả dứa tươi bình quân 5.000 đồng/kg, thi 1ha trồng dứa có thể cho doanh thu đạt hơn 200 triệu đồng, cao hơn khoảng 60 triệu đồng/ha so với trồng chè. Vụ này, Công ty dự kiến thu hoạch khoảng 800 tấn dứa tươi.

Công ty CP Trà Than Uyên bắt đầu trồng dứa Queen từ năm 2023. (Ảnh: T.T)

Thời gian tới, Công ty sẽ đưa cây dứa vào trồng xen với diện tích mít, bơ, xoài của đơn vị đã và đang cho thu hoạch. Lợi ích của việc trồng xen là tiết kiệm được công làm đất, làm cỏ, bón phân trên một đơn vị diện tích. Mặt khác, trồng xen còn góp phần giảm diện tiếp xúc ánh sáng, giúp cho cây dứa giữ được độ ẩm và giảm chi phí công buộc lá.

Sau khi thu hoạch lứa đầu, Công ty CP Trà Than Uyên dự tính sẽ tự sản xuất giống từ các chồi dứa mọc ra từ gốc chính. Theo đó, Công ty sẽ thành lập hợp tác xã ươm giống dứa, vừa đảm bảo nguồn giống cho công ty và cung ứng giống dứa cho người dân trồng.

Khi dứa chín đồng loạt, Công ty sẽ xuất bán từ 2-30 tấn dứa/ngày và sẽ kết thúc thu hoạch trong khoảng 2 tháng. Thành công bước đầu từ trồng dứa của Công ty CP Trà Than Uyên không chỉ mang lại nguồn thu cho đơn vị, mà còn tạo đà thúc đẩy việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mở rộng diện tích trồng cây ăn quả trên địa bàn huyện Tân Uyên.