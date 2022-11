Bé gái bị nhóm người lạ xăm trổ xông vào nhà bắt đi: "Không thể nói vì là mẹ thích bắt là bắt!"

Đó là khẳng định của các luật sư với nhóm phóng viên xung quanh vụ việc bé gái hơn 3 tuổi đang ở nhà ông bà nội tại phường Núi Sam (thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang) bị nhóm người lạ xăm trổ tự ý xông vào nhà mang đi.

Dấu hiệu phạm 3 tội hình sự

Luật sư Nguyễn Thị Thanh Phương.

Luật sư Nguyễn Thị Thanh Phương (Đoàn luật sư Thành phố Hà Nội) cho biết: "Tôi đã đọc thông tin trên Báo cũng như xem kỹ video, hình ảnh mà nhà báo cung cấp có thể thấy các đối tượng xông vào nhà ông Lê Hồng Hữu (số 92, đường số 5, khóm Vĩnh Đông, phường Núi Sam, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang) để bắt cháu bé gái hơn 3 tuổi là Lê Nguyên P.K có dấu hiệu của một số tội: Tội "Chiếm đoạt người dưới 16 tuổi" (Điều 153, Bộ luật Hình sự); tội "Bắt giữ người trái pháp luật" (Điều 157, BLHS) và tội "Xâm phạm chỗ ở của người khác" (Điều 158, BLHS).

Cụ thể, đối với tội chiếm đoạt người dưới 16 tuổi, hành vi được mô tả trong mặt khách quan của tội này là hành vi dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc thủ đoạn khác nhằm chiếm giữ hoặc giao cho người khác chiếm giữ người dưới 16 tuổi. Hành vi dùng vũ lực có thể là giữ chân tay, ôm, bế, bịt mồm, đánh đấm, trói v.v... Những hành vi này chủ yếu làm tê liệt sự kháng cự của người bị hại để người phạm tội thực hiện được việc chiếm giữ người dưới 16 tuổi.

Hình ảnh và thông tin về chiếc xe chở bé P.K sau khi bị bắt, bế ra ngoài.

Một đối tượng trong nhóm xăm trổ được cho là rất tích cực hỗ trợ người phụ nữ bắt bé P. K đi.

Người phạm tội hoàn toàn nhận thức được hành vi của mình xâm phạm đến quyền tự do, quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp luật bảo hộ về sức khỏe, danh dự và nhân phẩm nhưng bất chấp, mong muốn hậu quả đó xảy ra, muốn chiếm giữ nạn nhân một cách bất hợp pháp.



Động cơ phạm tội phạm tội không phải là dấu hiệu bắt buộc cấu thành tội phạm này nhưng mục đích phạm tội ở đây phải nhằm chiếm giữ nạn nhân.

"Đối với hành vi thứ hai đó hành vi "Xâm phạm chỗ ở của người khác". Hiến pháp 2013 đã quy định một trong những quyền cơ bản của công dân đó là quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở. Mọi hành vi xâm phạm, đột nhập trái phép vào nơi ở của người khác đều bị pháp luật xử lý theo quy định pháp luật.

Trong vụ việc này có thể thấy các đối tượng đã xâm phạm trái pháp luật chỗ ở của ông Lê Hồng Hữu để nhằm thực hiện hành vi bắt giữ, chiếm đoạt cháu bé" - Luật sư Nguyễn Thị Thanh Phương khẳng định.

Không thể nói "vì là mẹ có quyền thích bắt là bắt đi"!

Trước một số ý kiến tranh cãi cho rằng "Người dẫn đầu nhóm lạ mặt vào bắt bé P.K mang đi đâu không rõ nếu là mẹ của bé thì không bị làm sao vì là mẹ có quyền làm thế?!", Luật sư Nguyễn Thị Thanh Phương phân tích: "Kể cả trong trường hợp là mẹ của cháu bé nhưng bố mẹ đã ly hôn và kể cả trong trường hợp người mẹ được toà án giao quyền nuôi dưỡng, chăm sóc con nhưng vì một lý do nào đó mà người con đang ở cùng với bố hoặc ông bà nội thì người mẹ cũng không có quyền dùng vũ lực (hoặc thuê người khác) để đoạt lại đứa con của mình.

Nếu có căn cứ cho rằng người bố (chồng đã ly hôn) không giao lại quyền nuôi con cho mình thì người mẹ phải làm đơn yêu cầu gửi Cơ quan thi hành án để giải quyết theo quy định của pháp luật. Tóm lại, việc người mẹ dùng vũ lực hoặc thuê người khác dùng vũ lực để bắt giữ cháu bé là hành vi vi phạm pháp luật và cần phải điều tra để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật".

Những đối tượng được cho là trợ giúp đắc lực cho người phụ nữ bế bé P.K đi đâu không rõ từ ngày 11/11 đến nay.

Xác nhận với nhóm phóng viên, Luật sư Lê Hồng Hiển - Giám đốc Hãng luật Lê Hồng Hiển và Cộng sự (Đoàn luật sư Thành phố Hà Nội) đã nhận được đơn mời từ gia đình ông Lê Hồng Hữu là người bị xâm phạm trái phép chỗ ở và là ông nội của cháu bé bị chiếm đoạt, bắt giữ đã có mời tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho gia đình ông cũng như hoàn thiện hồ sơ để đề nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.



Luật sư Lê Hồng Hiển được biết đến với những vụ án "gai góc" về hình sự như: Vụ bé gái 3 tuổi bị người tình của mẹ đóng đinh tử vong (bảo vệ quyền lợi cho cháu bé 3 tuổi); bảo vệ quyền lợi cho nạn nhân là nữ sinh giao gà Cao Mỹ Duyên ở Điện Biên bị bắt, hiếp, giết; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị hại trong vụ an Đường Nhuệ (Thái Bình); vụ án sai phạm về đất đai xảy ra tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, TP. Hà Nội; bảo vệ thân chủ trong các vụ đại án về kinh tế, tài chính ngân hàng như liên quan đến Hứa Thị Phấn, Phạm Công Danh, Trầm Bê, Trần Quí Thanh (Dr Thanh), Đinh La Thăng…Anh và Hãng luật Lê Hồng Hiển & Cộng sự còn giàu kinh nghiệm giải quyết những vụ án phức tạp về hôn nhân và gia đình…

Clip hành vi manh động của nhóm đối tượng bắt, bế bé P.K.