Được bàn giao công trình Trường Mầm non Dào San (Dào San, Phong Thổ, Lai Châu), cô trò nhà trường ai nấy đều vui mừng, phấn khởi, yên tâm nuôi dạy tốt, học tốt.

Bàn giao công trình Trường Mầm non Dào San

UBND huyện Phong Thổ vừa phối hợp với Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam tổ chức lễ khành thành và bàn giao công trình Trường Mầm non Dào San, tại xã Dào San, huyện Phong Thổ.

Khởi công xây dựng từ năm 2023, công trình Trường Mầm non Dào San có tổng mức đầu tư 4,7 tỷ đồng, trong đó, Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam hỗ trợ 3 tỷ đồng, nguồn ngân sách huyện đầu tư 1,7 tỷ đồng. Công trình được xây dựng với quy mô nhà hiệu bộ cấp III - 2 tầng và các hạng mục phụ trợ khác…

Lãnh đạo huyện Phong Thổ tặng hoa chúc mừng cô trò Trường Mầm non Dào San. (Ảnh: Vương Trang)

Phát biểu tại lễ khánh thành, ông Vũ Văn Thịnh – Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Than – Khoáng sản Việt Nam nhấn mạnh: Nhờ có sự lãnh, chỉ đạo sát sao, của Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện, sự nỗ lực, cố gắng của các phòng, ban chuyên môn huyện, nhất là Ban Quản lý dự án huyện đã phối hợp, đồng thành cùng Tập đoàn để hoàn thành và bàn giao công trình vượt tiến độ so với thời gian được phê duyệt. Thời gian tới, nhà trường và Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam sẽ tiếp tục kêu gọi, kết nối và trực tiếp hỗ trợ để có thêm nhiều hơn nữa các trường học, công trình phúc lợi góp phần sẻ chia khó khăn, đảm bảo an sinh xã hội.

Bà Mai Thị Hồng Sim – Phó Chủ tịch UBND huyện Phong Thổ gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam đã đồng hành, chia sẻ với ngành giáo dục huyện.

Các đại biểu cắt băng khánh thành trường Mầm non Dào San (Ảnh: Vương Trang)

"Việc tài trợ xây dựng cơ sở vật chất cho Trường Mầm non Dào San là việc làm thiết thực, ý nghĩa. Có ngôi trường mới, khang trang, các em học sinh nhà trường yên tâm hơn trong học tập, vui chơi, các thầy, cô giáo cũng vững tâm hơn trong nuôi dạy trẻ. Đầu tư xây dựng Trường Mầm non Dào San, góp phần hoàn thiện cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, hướng tới đạt tiêu chí trường chuẩn Quốc gia" - Phó Chủ tịch UBND huyện Phong Thổ nhấn mạnh.

Thời gian tới, huyện Phong Thổ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam và các doanh nghiệp, nhà hảo tâm để hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và an sinh xã hội cho địa phương. Qua đó, tạo tiền đề để huyện phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 -2025.