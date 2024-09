Do chịu ảnh hưởng cơn bão số 3, từ ngày 7/9 đến ngày 11/9, tại huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai đã có mưa vừa đến mưa to, nhiều nơi có mưa rất to đã gây thiệt hại lớn về người và tài sản...

Gần chục hộ bị vùi lấp hoàn toàn khiến người 7 tử vong tại thôn Nậm Tông, xã Nậm Lúc, huyện Bắc Hà. Ảnh: Ngọc Thuỷ. Sạt lở kinh hoàng ở Bắc Hà - Bí thư Tỉnh ủy trực tiếp chỉ đạo Theo đó, tính đến 17 giờ ngày 11/9/2024, Bắc Hà đã ghi nhận 15 người tử vong tại các xã Tả Củ Tỷ, Bản Phố, Hoàng Thu Phố, Thải Giàng Phố, Nậm Lúc; 19 người mất tích tại xã Nậm Lúc, Cốc Lầu, Bản Liền; 17 người bị thương ở xã Nậm Lúc, Bản Phố, Tả Củ Tỷ, Cốc Lầu. Đặc biệt là vị sạt lở đất và mưa lũ ngày 11/9, tại thôn Nậm Tông, xã Nậm Lúc có 15 hộ dân sinh sống thì 8 hộ bị vùi lấp hoàn toàn khiến người 7 tử vong (đã được các lực lượng chức năng và người dân tìm thấy); 11 người bị thương đã chuyển được hết ra Phòng khám đa khoa khu vực Bảo Nhai để điều trị; 11 người đang mất tích. Mưa lớn gây thiệt hại nặng nề tại huyện Bắc Hà (Lào Cai). Ảnh: CTV. Ngay trong sáng 11/9, đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã dùng ca nô vượt qua sông Chảy, sau đó đi bộ gần 4 giờ đường rừng để tiếp cận thôn Nậm Tông, xã Nậm Lúc (Bắc Hà), nơi xảy ra sạt lở đất làm 18 người chết và mất tích. Đến 11 giờ ngày 11/9, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lào Cai Vũ Xuân Cường mới tiếp cận được khu vực bị thiệt hại và trực tiếp chỉ đạo các lực lượng tổ chức cứu nạn. Tại hiện trường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lào Cai Vũ Xuân Cường nhấn mạnh, nhiệm vụ cấp bách hiện nay là huy động các lực lượng chức năng khẩn trương triển khai phương án đưa người bị thương đi cấp cứu, hỗ trợ tìm kiếm người mất tích và tổ chức mai táng người chết theo phong tục địa phương. Tuy nhiên, công tác tìm kiếm cần khoa học, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho những người trực tiếp tham gia. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Lào Cai ủy Vũ Xuân Cường và lãnh đạo huyện Bắc Hà trực tiếp chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại cơ sở. Ảnh: Ngọc Thuỷ. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các đơn vị chức năng khẩn trương vận chuyển lương thực, thực phẩm, các nhu yếu phẩm, nước uống… để cung cấp cho người dân trong vùng bị cô lập trong thời gian nhanh nhất. Đồng thời, bố trí chỗ ở cho các hộ dân của xóm Bản Cái, có phương án hỗ trợ di dời các hộ dân này đến nơi ở mới an toàn; nắm chắc diễn biến tình hình, xử lý linh hoạt, hiệu quả những vấn đề phát sinh và công tác khắc phục hậu quả sạt lở đất, nhất là công tác tìm kiếm người mất tích. Ngoài thiệt hại lớn về người, thiên tai đã làm thiệt hại hơn 1.400 nhà tại huyện Bắc Hà; trong đó có 935 nhà bị ngập nước, 470 nhà bị sạt lở. Trên 500 ha lúa mùa, ngô, hoa màu; 19 ha nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại. Hàng trăm con gia súc lớn bị cuốn trôi; hư hỏng 208 chuồng trại chăn nuôi; trên 3,3 ha cây lâm nghiệp bị thiệt hại. Còn 5 xã Nậm Khánh, Bản Liền, Nậm Đét, một phần xã Thải Giàng Phố, Bản Phố, Hoàng Thu Phố, Nậm Lúc, Bản Cái, Cốc Lầu chưa được cấp điện; 72 thôn không có sóng điện thoại liên lạc. Đồng chí Vũ Xuân Cường - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai chỉ đạo ứng cứu trực tiếp tại hiện trường vụ sạt lở đất. Ảnh: CTV. Hệ thống cơ sở hạ tầng một số tuyến đường bị sạt lở nặng, khối lượng lớn. Đến nay, mới có 10/19 tuyến đường ô tô có thể tạm thời đến trung tâm các xã; 4/19 xã đã di chuyển bằng xe máy; 5 xã còn lại là Nậm Khánh, Bản Liền, Bản Cái, Nậm Đét, Tả Củ Tỷ chưa được thông tuyến. Đường đến trung tâm các thôn hầu hết bị sạt lở gây ách tắc giao thông, sơ bộ còn khoảng 45 thôn bị cô lập. Thiên tai cũng làm ảnh hưởng về cơ sở vật chất tới 12 trường học, 3 trạm y tế. Ước tổng thiệt hại khoảng trên 350 tỷ đồng. Sạt lở kinh hoàng ở Bắc Hà, di chuyển 1.332 hộ về nơi an toàn Ngay sau khi có các thiệt hại về người và tài sản, các đoàn công tác của tỉnh, huyện Bắc Hà đã chỉ đạo thực hiện các biện pháp cấp bách, huy động các lực lượng, phương tiện để khắc phục hậu quả trong thời gian sớm nhất. Đến nay đã di chuyển 1.332 hộ về nơi an toàn. Hỗ trợ kịp thời các hộ gia đình có người tử vong và bị thương và các trường hợp người bị mất tích. Nhiều tuyến đường bị sạt lở nghiêm trọng gây ắc tách giao thông cục bộ tại các xã của huyện Bắc Hà. Ảnh: Ngọc Thuỷ. Do trong tình huống khẩn cấp, nguồn lực của địa phương không thể đảm bảo kịp thời, UBND huyện Bắc Hà đề nghị UBND tỉnh, các Sở, ngành liên quan xem xét hỗ trợ kinh phí khắc phục kịp thời ảnh hưởng do mưa lũ gây ra, trước mắt bố trí ưu tiên cho các xã khắc phục cơ sở hạ tầng, các tuyến đường giao thông đang bị cô lập; các hộ dân bị thiệt hại về nhà cửa, tài sản, sản xuất để đảm bảo ổn định đời sống nhân dân. Huy động thêm các lực lượng hỗ trợ các điểm sụt sạt, các điểm ngập úng, sự cố mất điện, đảm bảo giao thông, liên lạc trên địa bàn huyện phục vụ công tác khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra. Hỗ trợ một số nhu yếu phẩm thiết yếu để huyện phân bổ cho các xã bị cô lập, chia cắt để cung cấp cho các hộ dân phải sơ tán di chuyển đến các địa điểm trụ sở, trường học,... Huyện Bắc Hà đang tích cực huy động tối đa các lực lượng hỗ trợ các điểm sụt sạt, các điểm ngập úng, sự cố mất điện, đảm bảo giao thông, liên lạc trên địa bàn huyện. Ảnh: Ngọc Thuỷ. Với những mất mát quá lớn về người tài sản, hoa màu..., hưởng ứng lời lêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc ủng hộ đồng bào bị thiên tai do cơn Bão số 3 gây ra, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Bắc Hà kêu gọi cán bộ, đoàn viên, hội viên; cán bộ công chức, viên chức, người lao động, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang, các cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm trong và ngoài huyện ủng hộ, hỗ trợ nhân dân huyện Bắc Hà khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định đời sống. Thời gian tiếp nhận ủng hộ: Từ ngày 10/9/2024 đến ngày 30/10/2024. Mọi sự ủng hộ, đóng góp xin gửi về theo địa chỉ: Ủng hộ bằng tiền mặt và hiện vật: Ủng hộ trực tiếp tại Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bắc Hà; Ủy ban nhân dân xã Bảo Nhai; Ủy ban nhân dân xã Lùng Phình - huyện Bắc Hà - tỉnh Lào Cai vào các ngày trong tuần. Ủng hộ thông qua chuyển tiền vào tài khoản: Tài khoản tại Kho bạc: Tên tài khoản: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Bắc Hà Số tài khoản: 3761.0.1048554.91049 tại Kho bạc Nhà nước huyện Bắc Hà Tài khoản tại Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bắc Hà: Tên tài khoản: QUỸ VÌ NGƯỜI NGHÈO HUYỆN BẮC HÀ Số tài khoản: 1000007059202658 tại Ngân hàng chính sách xã hội huyện Bắc Hà Đầu mối liên hệ: Ông Vàng Văn Ngân – UV BTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Bắc Hà) Điện thoại liên hệ: 02143505038 – 0334746405 hoặc bà Vũ Thị Thoa, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Bắc Hà, Điện thoại: 0856919929 Nội dung chuyển tiền đề nghị ghi rõ: Tên cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân; nội dung ủng hộ "Ủng hộ Nhân dân huyện Bắc Hà khắc phục hậu quả thiên tai do cơn Bão số 3" Tham khảo thêm Sạt lở đất ở Bảo Yên (Lào Cai): Hơn 30 người mất tích, 10 người bị thương

Lào Cai khẩn trương khắc phục hậu quả sau bão số 3

2 cán bộ Trạm Y tế ở Lào Cai bị lũ cuốn trôi khi giúp dân di chuyển tài sản, 1 người tử vong

Thêm vụ sạt lở đất ở Bát Xát (Lào Cai) khiến 3 người tử vong

Nhóm PV Tây Bắc