Ăn hành tây theo cách này vừa lạ miệng vừa tăng cường sức khỏe cực hiệu quả

Hành tây là một loại thực phẩm phổ biến, có thể được chế biến thành nhiều món ăn khác nhau. Tuy nhiên, nhiều người không biết rằng ăn hành tây sống mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe hơn so với nấu chín, đặc biệt là vào mùa hè.

Hành tây sống giúp ngăn ngừa mất nước

Một trong những thách thức lớn nhất trong mùa hè là giữ đủ nước. Hành tây sống có hàm lượng nước cao (khoảng 90%) vì vậy có thể giúp bổ sung lượng nước cần thiết cho cơ thể, đặc biệt là trong những ngày hè nóng bức hoặc khi bạn hoạt động nhiều.

Hành tây có tính mát, giúp làm giảm nhiệt độ cơ thể và ngăn ngừa tình trạng mất nước do nóng. Thêm hành tây vào chế độ ăn uống của bạn có thể ngăn ngừa say nắng, một mối lo ngại nghiêm trọng trong những tháng cao điểm của mùa hè. Bên cạnh đó, hành tây sống còn chứa nhiều chất điện giải quan trọng như kali, natri và magie. Kali giúp điều chỉnh cân bằng chất lỏng và huyết áp, trong khi natri và magie hỗ trợ chức năng thần kinh và cơ bắp.

Hành tây sống có nhiều lợi ích sức khỏe mà nhiều người không ngờ đến. Ảnh: Getty Images

Tăng cường miễn dịch

Mùa hè đến cũng là thời điểm bạn có thể mắc nhiều bệnh liên quan đến nhiễm trùng và dị ứng. Các chất chống oxy hóa và chất dinh dưỡng có trong hành tây sống chẳng hạn như quercetin sẽ giúp tăng cường khả năng miễn dịch của cơ thể và chống lại các bệnh nhiễm trùng. Quercetin cũng có đặc tính chống viêm, có thể giúp làm giảm dị ứng theo mùa.

Hành tây sống cũng là nguồn cung cấp vitamin C dồi dào, một chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do gốc tự do gây ra. Vitamin C cũng giúp tăng cường sản xuất bạch cầu, tế bào đóng vai trò quan trọng trong việc chống lại nhiễm trùng và bệnh tật.

Hành tây tốt cho sức khỏe tiêu hóa

Nghiên cứu chỉ ra hành tây sống là nguồn cung cấp chất xơ tuyệt vời cho chế độ ăn uống khoa học và rất cần thiết cho sức khỏe tiêu hóa. Hành tây chứa inulin và fructooligosaccharides (FOS), hai loại prebiotic giúp nuôi dưỡng các vi khuẩn có lợi trong đường ruột.

Hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì và cải thiện tiêu hóa đồng thời ngăn ngừa các vấn đề tiêu hóa phổ biến như táo bón và đầy hơi. Vào mùa hè, khi các vấn đề tiêu hóa phổ biến do thay đổi chế độ ăn uống và nhiệt độ cao, hành tây có thể đặc biệt có lợi.

Ăn hành tây sống giúp tăng cường sức khỏe hệ tiêu hóa. Ảnh: Adobe Stock

Tăng cường sức khỏe tim mạch

Các hoạt động mùa hè thường làm tăng hoạt động thể chất, có thể gây thêm áp lực cho tim. Hành tây sống được biết đến với lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe tim mạch khi giàu quercetin giúp giảm mức cholesterol LDL (loại cholesterol xấu) trong máu, ngăn ngừa sự hình thành mảng bám trong động mạch và giảm nguy cơ xơ vữa động mạch.

Các hợp chất lưu huỳnh trong hành tây sống, tạo nên mùi hăng đặc trưng của chúng, cũng được biết đến với đặc tính chống đông máu, giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Hành tây sống đồng thời là một nguồn cung cấp kali tốt, một khoáng chất quan trọng giúp điều hòa huyết áp và nhịp tim.

Giúp điều hòa đường huyết

Đối với những người đang kiểm soát bệnh tiểu đường, mùa hè có thể là thời điểm khó khăn với lượng đường trong máu dao động do thay đổi hoạt động và chế độ ăn uống. Hành tây đã được chứng minh là giúp điều chỉnh lượng đường trong máu. Hành tây sống cũng chứa một lượng nhỏ crom, một khoáng chất vi lượng quan trọng giúp tăng cường hoạt động của insulin, hormone chịu trách nhiệm điều chỉnh lượng đường trong máu.

Cải thiện sức khỏe xương khớp

Quercetin trong hành tây sống giúp trung hòa các gốc tự do gây hại, làm giảm viêm nhiễm và stress oxy hóa, những yếu tố góp phần gây ra các bệnh xương khớp như viêm khớp và loãng xương. Một số nghiên cứu cũng cho thấy quercetin có tác dụng giảm đau và viêm tương tự như một số loại thuốc giảm đau không steroid (NSAID) nhưng ít tác dụng phụ hơn.