Ăn 1 mớ rau này tốt ngang thịt, xưa cho lợn ăn nay lên tầm đặc sản "hái ra tiền"

Loại rau dại xưa nhiều người ta phải nhổ bỏ, hoặc chỉ hái cho lợn ăn. Nhưng bây giờ thì rau dại lên tầm đặc sản lại "hái ra tiền".

Rau dền dại mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe

Ở nông thôn các loại rau dại như rau dền cơm, rau sam, rau diệu, tầm bóp... được nhiều người săn lùng bởi vừa loại rau này vừa ngon lại thanh nhiệt cơ thể. Nổi bật rau dền cơm chỉ là loài rau mọc bờ ruộng, góc vườn nhà, tự nhiên lớn nhưng nấu canh, luộc, xào tỏi đều rất mềm và ngọt.

Thực tế rau dền cơm thường có 2 loại, dền cơm dại và dền nhà. Nhưng tôi vẫn thích ăn rau dền cơm dại hơn cả vì vị ngọt, bùi, đậm hương vị đồng quê...

Theo Đông y, dền dại còn là một loại rau quý vì nhiều dược tính. Dền cơm có vị ngọt nhạt, tính mát hơi hàn, tác dụng thanh nhiệt lợi thấp, lương huyết, chỉ huyết… có tác dụng thanh nhiệt khu thấp, thu liễm, chỉ tả...

Rau dền dại thơm ngon và được bán với giá khá đắt đỏ, có nơi bán 50.000 đồng/kg.

- Giàu vitamin: Thân, lá và bông rau dền này nhỏ hơn rất nhiều so với loại dền gieo hạt, có vị ngọt, chứa nhiều protid, glucid, sắt, vitamin B2, vitamin C, axít nicotic và hàm lượng canxi rất cao. Hạt ngoài các thành phần vitamin A, vitamin C còn giàu tinh bột, đạm thực vật và lysin.

- Nâng cao sức miễn dịch: Đặc biệt hàm lượng lysin trong rau dền dại cao hơn rau dền nhà và các loại ngũ cốc khác, Chất beta – caroten trong rau dền cao giúp ích cho việc nâng cao sức miễn dịch.

- Thanh nhiệt: Rau dền còn là bài thuốc nam rất hữu hiệu có tác dụng thanh nhiệt, lợi tiểu, sát trùng, trị độc, chữa táo bón.... Trong rau dền vị ngọt tính hàn là loại rau mùa hè, có tác dụng mát gan, thanh nhiệt, kích thích tiêu hoá, trị bệnh kiết lỵ, lở loét do trong người quá nóng, lợi tiểu, chữa viêm bàng quang. Ngoài ra, loại rau này còn có rất nhiều công dụng tuyệt vời khác cho thai phụ, phụ nữ mang thai gần đến ngày sinh ăn nhiều rau dền giúp dễ tiêu hóa không bị táo bón và dễ sinh nở hơn, theo Dân Việt .

- Chữa bệnh huyết áp cao: Rau dền cơm luộc, xào, nấu canh để chữa bệnh huyết áp cao, nhức đầu, chóng mặt, hỏa xông lên mặt, dền cơm là loại rau dại do thiên nhiên ban tặng, đảm bảo chất lượng cùng các tiêu chí rau sạch tự nhiên và an toàn 100%.

Rau dền cơm dại mang vị ngọt, tính hàn là loại rau mùa hè, có tác dụng mát gan, thanh nhiệt, kích thích tiêu hoá.

Cách nấu món ngon từ rau dền dại

Dền dại thuộc họ dền trắng rất giàu dinh dưỡng dùng làm rau ăn trong ẩm thực của những người dân nông thôn như xào, làm nộm, luộc và ngon nhất là nấu canh. Canh rau dền là món ăn dân dã, bình dị rất thích hợp trong mùa hè và đã trở nên quen thuộc đối với người vùng quê Việt Nam.

Dưới đây là cách nấu canh rau dền tôm:

Nguyên liệu

- 1 mớ rau dền cơm dại.

- 200g tôm tươi hoặc tôm khô.

- Hành tươi, hành khô, bột canh, bột ngọt.

Rau dền cơm dại nấu tôm tươi.

Cách làm

- Rau dền nhặt sạch, ngâm với nước muối pha loãng khoảng 20 phút, thái nhỏ cho vừa ăn.

- Hành tươi nhặt sạch, thái nhỏ.

- Hành khô bỏ vỏ, băm nhuyễn.

- Tôm tươi, rửa sạch, bóc vỏ, rút chỉ đen, bỏ đầu. Phần thịt tôm cho vào chiếc bát nhỏ, ướp với 1 chút nước mắm, bột ngọt. Phần vỏ và đầu tôm, cho vào cối nhỏ, giã nhuyễn, thêm nước và cho vào rây, lọc lấy nước, bỏ bã.

- Bật bếp, phi thơm hành, cho phần thịt tôm vào xào săn rồi ra bát

- Lưu ý phần nước lọc tôm, hòa thêm 2 bát nước, bắc lên bếp đun sôi với lượng lửa vừa đủ. Khi nước bắt đầu sôi, hạ nhỏ lửa, hớt bọt, cho rau dền và phần thịt tôm vào đảo đều.

- Bước cuối cùng nấu chín rau dền trên bếp đến khi nước sôi trở lại, nêm gia vị vừa ăn, thêm hành và tắt bếp.