Khu tái định cư xóm "Đồi Gianh", thôn Nậm Than, xã Liên Minh (Sa Pa, Lào Cai). Ảnh: Mùa Xuân.

Chung sức, đồng lòng vì người dân vùng lũ Lào Cai

Thực hiện lời kêu gọi của Tổng Bí thư Tô Lâm, với tinh thần hỗ trợ “cao nhất, nhanh nhất” các gia đình chịu ảnh hưởng của thiên tai, Bộ Công an đã ban hành nhiều công điện chỉ đạo Công an các địa phương. Trong đó, lực lượng Công an tỉnh Lào Cai phát huy truyền thống “đoàn kết, tương thân, tương ái” của dân tộc, “lá lành đùm lá rách”, khẩn trương triển khai xây dựng nhà cho các hộ dân bị thiệt hại, giúp người dân sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Phát huy tối đa phương châm “lúc dân cần, lúc dân khó, có công an”, Công an tỉnh Lào Cai đã chủ động tham mưu Tỉnh uỷ, UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các cấp, các ngành về việc hỗ trợ, xây dựng, làm mới nhà ở cho các hộ dân bị thiệt hại do bão số 3.

Công an tỉnh Lào Cai đã thành lập 395 tổ công tác từ cấp tỉnh tới cấp xã với sự tham gia của lực lượng công an, sở ngành liên quan và chính quyền địa phương các cấp tổ chức rà soát, kiểm tra, xác định các hộ gia đình thuộc đối tượng được hỗ trợ.

Trung tá Bùi Minh Tuấn, Trưởng Công an xã Xuân Hoà, huyện Bảo Yên (Lào Cai) cho hay: Chúng tôi đã thành lập các tổ công tác xuống các thôn rà soát từng hộ dân, không kể ngày đêm để hỗ trợ bà con nhân dân.



Những ngôi nhà mới khang trang, kiên cố giúp người dân vùng thiên tai sớm ổn định cuộc sống. Ảnh: Mùa Xuân.

Từ nguồn kinh phí của Bộ Công an, cấp ủy, chính quyền tỉnh Lào Cai hỗ trợ và Công an tỉnh vận động cán bộ, chiến sĩ, các đơn vị, nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí đến nay đã xây dựng được 143 nhà với tổng trị giá 19 tỷ đồng.

Đặc biệt, đã xây dựng 2 khu tái định cư gồm 37 nhà tại xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát và 28 nhà tại xã Liên Minh, thị xã Sa Pa. Đây là 2 khu tái định cư tiêu biểu về tiêu chí văn hóa dân tộc, có thể phát triển du lịch cộng đồng, tạo thu nhập cho bà con ổn định cuộc sống, bảo đảm ANTT tại địa phương.

Khu tái định cư tại xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát… Chỉ không lâu nữa, 37 hộ dân sẽ được dọn về nơi ở mới trong niềm hân hoan đón chào năm mới.

Ông Lý Văn Sỉn, Phó Chủ tịch UBND xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai cho rằng: Các hộ gia đình đã được hỗ trợ, giúp đỡ làm được những căn nhà như thế để có nơi ở ổn định. Từ đó, yên tâm lao động sản xuất, vươn lên thoát nghèo.

Chị Tẩn Tả Mẩy, thôn Tùng Chỉn 3, xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát phấn khởi: Có nhà mới đón Tết, bà con chúng tôi rất vui mừng, sẽ không phải lo mưa bão như trước đây nữa.

Tại khu tái định cư thôn Nậm Than, xã Liên Minh, thị xã Sa Pa, qua nhiều lần kiểm tra, khảo sát với sự phối hợp, hỗ trợ từ các Sở, ban, ngành của tỉnh, các chuyên gia, nhà khoa học trên cả nước, đồng thời tổ chức xin ý kiến các cơ quan đơn vị, cộng đồng dân cư và các tổ chức cá nhân.

Thị xã Sa Pa đã lựa chọn khu vực quy hoạch điểm dân cư Nậm Than, với diện tích 10 ha, cách trung tâm xã 3km để xây dựng khu tái định cư tập trung cho 28 hộ dân.

Khánh thành khu tái định cư xóm "Đồi Gianh", xã Liên Minh, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai. Ảnh: Mùa Xuân.

Ông Tô Ngọc Liễn, Chủ tịch UBND thị xã Sa Pa (Lào Cai) cho biết: UBND thị xã quyết định lựa chọn nơi đó làm khu tái định cư để di chuyển các hộ vùng thiên tai về nơi ở mới. Song hành với đó, UBND thị xã cập nhật về vấn đề quy hoạch xây dựng, cập nhật về quy hoạch sử dụng đất, quyền sử dụng đất. Khi người dân được hoàn thiện nhà ở sẽ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân, để người dân an tâm.

Việc xây dựng khu tái định cư được thực hiện bằng nguồn hỗ trợ của Công an tỉnh Lào Cai, Công ty TNHH Hoàng Hùng, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương và nguồn kinh phí hỗ trợ theo Hướng dẫn 414 của UBND tỉnh Lào Cai về kinh phí khắc phục thiên tai do ảnh hưởng cơn bão số 3, với tổng kinh phí xây dựng trên 6,5 tỷ đồng.

Người dân đối ứng kinh phí mua đất, san tạo mặt bằng và thi công xây tường nhà; 10 đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn tham gia hỗ trợ thi công phần móng. Bên cạnh đó, thị xã cũng nhận được sự hỗ trợ từ nhiều nhà hảo tâm trên cả nước để triển khai dự án.

Mặc dù thời tiết diễn biến thất thường, ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ thi công nhưng từ chính quyền thị xã đến người dân đều cùng một quyết tâm đặt mốc hoàn thành xong trước 31/12/2024, để bà con được về nơi ở mới an toàn trước dịp Tết cổ truyền của dân tộc.

Đó là sự khởi đầu cho hơn 70 ngày đêm cố gắng, nỗ lực phi thường của cả hệ thống chính trị, tất cả đều vì nhân dân, khẳng định sự chăm lo, quan tâm của Đảng, nhà nước và toàn xã hội dành cho những người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai sớm ổn định cuộc sống.

Tuy hơn nửa thời gian phải thi công dưới điều kiện thời tiết mưa mù, độ dốc lớn, có vị trí độ dốc lên đến 20-30%, thiếu vật liệu xây dựng, nhưng công việc ở đây chưa bao giờ dừng lại. Với tinh thần “vượt nắng thắng mưa”, các đơn vị thi công cùng người dân làm việc hết công suất, bất kể thời tiết, chạy đua với thời gian để đảm bảo tiến độ xây dựng.

Trong suốt quá trình thi công, các đồng chí Thường trực Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, lãnh đạo Công an tỉnh và thị xã Sa Pa cũng trực tiếp đến kiểm tra tiến độ hàng tuần, lắng nghe tâm tư nguyện vọng nhân dân; chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp với cấp uỷ chính quyền địa phương tháo gỡ kịp thời mọi khó khăn, vướng mắc. Các tổ chức đoàn thể, các lực lượng công an, quân đội hàng ngày sát cánh, hỗ trợ người dân, đơn vị thi công cả về vật chất lẫn tinh thần.

Khu tái định cư Bản Lầu, xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát (Lào Cai) đưa vào sử dụng đúng dịp Tết Nguyên đán năm 2025. Ảnh: Quang Phấn.

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường nhấn mạnh: Công an tỉnh Lào Cai đã hết sức chủ động tích cực giúp cho Ban Chỉ đạo cũng như Tỉnh uỷ, UBND tỉnh để tổ chức rà soát toàn bộ các hộ dân của tỉnh. Tích cực cùng Ban Chỉ đạo rà soát các hộ dân thực hiện xoá nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Lào Cai, với khoảng 10.000 hộ dân.

Với những cố gắng không ngừng nghỉ, ngày 31/12/2024, khu dân cư Nậm Than đã hoàn thành tất cả các hạng mục sau hơn 70 ngày đêm nỗ lực thi công. Mỗi ngôi nhà được thiết kế theo đúng kiến trúc của đồng bào dân tộc Mông, phù hợp với bản sắc văn hoá địa phương.

Cùng với đó là hệ thống hạ tầng đồng bộ, kết nối thuận tiện với các khu vực dân cư phụ cận, khu trung tâm xã và trung tâm thị xã, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân sinh hoạt, sản xuất. Được ở trong ngôi nhà mới khang trang, an toàn, bà con nơi đây ai cũng vui mừng, phấn khởi, đón chờ một mùa xuân đoàn kết, một cái tết yên vui.

Đại tá Cao Minh Huyền, Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai cho biết: Đến nay, người dân rất đồng tình đảm bảo tiêu chí 3 cứng, thêm một tiêu chí nữa là đẹp. 100% người dân đã về nơi ở mới trước Tết Nguyên đán theo chỉ đạo của Thủ tướng là hoàn thành trước 31/12/2024, ổn định cuộc sống cho nhân dân. Đây cũng là món quà làm vơi đi nỗi đau, sự mất mát của bà con do thiên tai gây ra.

Cùng với tái thiết khu dân cư Nậm Than, xã Liên Minh, những cụm dân cư với quy mô nhóm hộ và hàng trăm căn nhà ở đơn lẻ cho người dân vùng thiên tai trên địa bàn toàn tỉnh cũng đã được đồng loạt khởi công xây dựng từ nhiều nguồn lực khác nhau. Với những nỗ lực mạnh mẽ từ Trung ương, cấp uỷ, chính quyền các cấp và người dân, tỉnh Lào Cai đang từng bước vượt qua khó khăn, đứng dậy sau thiên tai.

Những ngày đêm không quên đợt mưa lũ ở Lào Cai

Tháng 9/2024, do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3, trên địa bàn tỉnh Lào Cai xảy ra mưa lớn trên diện rộng, gây ngập úng, lũ quét và sạt lở lớn ở nhiều nơi. Thiệt hại về người, cơ sở hạ tầng, tài sản của nhà nước và Nhân dân trong đợt thiên tai này là đặc biệt nghiêm trọng.

Tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên; thôn Nậm Tông và Nhà máy thủy điện Đông Nam Á tại xã Nậm Lúc, huyện Bắc Hà; thôn Hoà Sử Pán 1, xã Mường Hoa, thị xã Sa Pa; thôn Phìn Chải 2, xã A Lù và 1 số địa phương huyện Bát Xát… là những nơi mà lũ quét, sạt lở đất diễn ra khốc liệt và gây nhiều thiệt hại về người, tài sản, hoa màu nhất.

Trước và trong thời điểm xảy ra thiên tai, tỉnh Lào Cai đã di dời trên 10.000 hộ dân, với trên 20.000 nhân khẩu ra khỏi các khu vực nguy hiểm. Khi thiên tai xảy ra, tỉnh Lào Cai đã huy động lực lượng tại chỗ, công an, quân sự địa phương, cùng với lực lượng của Quân khu 2 và Bộ công an khẩn trương thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn.

Nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã có mặt tại hiện trường xảy ra thiên tai, động viên, thăm hỏi bà con nhân dân và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả.

Lãnh đạo huyện Bát Xát (Lào Cai) trao hỗ trợ cho các hộ dân. Ảnh: Quang Phấn.

Theo thống kê của UBND tỉnh Lào Cai, thiên tai đã làm 139 người chết; 12 mất tích và 104 người bị thương; 7.711 nhà bị ngập nước, sạt lở, lũ cuốn trôi. Khoảng 5.000 ha lúa, ngô, hoa màu, thuỷ sản bị thiệt hại; hơn 3.400 điểm tại các tuyến Quốc lộ, đường tỉnh, huyện, đường xã bị sạt lở, đứt gãy, hư hỏng.

Hàng trăm công trình Giáo dục, y tế, trụ sở làm việc, nhà văn hoá thôn bản, công trình cầu, hệ thống thuỷ lợi, điện, viễn thông bị hư hỏng. Tổng thiệt hại về kinh tế là trên 7.000 tỷ đồng.

Trong thiên tai, hoạn nạn, tỉnh Lào Cai, nhân dân các dân tộc Lào Cai đã nhận được sự quan tâm, hỗ trợ to lớn cả về vật chất và tinh thần của Trung ương, các tỉnh, thành phố, các tổ chức, doanh nghiệp và Nhân dân cả nước; giúp địa phương trụ vững trong biến cố và đang từng bước vượt qua khó khăn.

Đã hơn 3 tháng kể từ ngày cơn bão số 3 (Yagi) đi qua và để lại những vết thương hằn sâu trong biết bao gia đình. Thiên tai có thể tàn phá mọi thứ, thế nhưng tình dân tộc, nghĩa đồng bào của con người Việt Nam thì không thể lay chuyển. Người dân và cả hệ thống chính trị nói chung, lực lượng công an nói riêng đã và đang chung sức đồng lòng, sẻ chia khó khăn.

Đây cũng là minh chứng cho tình đoàn kết sâu sắc của dân tộc Việt Nam, nơi mỗi người là điểm tựa tinh thần cho nhau, cùng hướng đến một cuộc sống bình yên và tốt đẹp hơn.

Vẫn còn đó những thiệt hại và mất mát, đau thương của nhân dân sau bão, lũ mà không gì bù đắp nổi. Thế nhưng, phía sau đó đã bừng lên một tinh thần dân tộc mạnh mẽ và tình cảm quân dân ấm áp. Những ngôi nhà mới không chỉ là mái ấm mà còn là niềm hy vọng cho một cuộc sống ổn định và bình yên cho nhân dân.