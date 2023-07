Agribank đồng hành cùng chương trình “Giữ trọn lời thề - Vì Tây Nguyên xanh” năm 2023

Nhân dịp Kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2023), tối 27/7, tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (TP Pleiku, tỉnh Gia Lai) đã diễn ra chương trình giao lưu nghệ thuật đặc biệt “Giữ trọn lời thề” năm 2023 với chủ đề “Tây Nguyên xanh”.

Chương trình nhằm tri ân các anh hùng, thương binh, liệt sỹ thuộc lực lượng Công an nhân dân (CAND) trong suốt thời kỳ lịch sử đã gắn bó, chiến đấu và hy sinh ở mảnh đất Tây Nguyên.

Đến dự chương trình có Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các Cục nghiệp vụ Bộ Công an.

Về phía địa phương có đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh Gia Lai. Cùng tham dự có đại diện lãnh đạo các tỉnh Tây Nguyên, Công an các tỉnh Tây Nguyên, đại diện thân nhân các gia đình liệt sĩ Công an cùng đông đảo bà con tỉnh Gia Lai.

Chương trình gồm nhiều hoạt cảnh, phóng sự ý nghĩa đặc sắc, ghi nhận, tri ân sự anh dũng hy sinh, cống hiến thầm lặng của các thế hệ chiến sĩ Công an nhân dân trong những năm tháng kháng chiến giải phóng đất nước cũng như giữa thời bình. Đồng thời, khẳng định thế hệ trẻ hôm nay không bao giờ quên những công lao to lớn của các anh hùng liệt sỹ. Ngọn lửa của lòng yêu nước được hun đúc từ thế hệ cha ông đi trước sẽ được tiếp nối, truyền lại cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau.

Cùng các đơn vị và cá nhân, Agribank vinh dự đồng hành cùng thực hiện chương trình ý nghĩa này. Tại sự kiện, Agribank đã trao tặng hỗ trợ cho 20 hộ gia đình thương binh liệt sỹ ngành Công an tổng số tiền 60 triệu đồng, trong đó có các gia đình liệt sỹ mới hy sinh tại huyện Cư Kuin (Đắk Lắk) vừa qua.

Là một trong những ngân hàng thương mại Nhà nước chủ lực của nền kinh tế, Agribank đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong việc thực thi chính sách tiền tệ, đầu tư có hiệu quả cho nền kinh tế, đặc biệt là đầu tư cho lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, nông dân.

Cùng với đó, phát huy vai trò tiên phong trong thực hiện công tác an sinh, trách nhiệm với xã hội và cộng đồng, trong đó truyền thống “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn" luôn được các thế hệ người Agribank xây dựng, gìn giữ và phát huy theo suốt chiều dài 35 năm hình thành và phát triển để tri ân những hy sinh, mất mát của các anh hùng, liệt sĩ, thương binh, người có công với cách mạng cho độc lập, tự do của dân tộc.

Xác định vai trò, trách nhiệm tiếp bước thế hệ cha anh trong công cuộc xây dựng đất nước, hàng năm, Agribank trong toàn hệ thống thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả hướng về nguồn cội; dành sự quan tâm, chăm lo đối tượng chính sách là các thương bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng trên cả nước.

Các hoạt động được tổ chức có sức lan tỏa sâu rộng và thu hút được sự tham gia của đông đảo cán bộ người lao động. Đặc biệt, công tác giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng của dân tộc, bồi dưỡng lý tưởng, đạo đức cách mạng và phẩm chất cao đẹp của con người Việt Nam cho đoàn viên, người lao động luôn được các cấp tổ chức với nhiều hình thức, gắn với các sự kiện chính trị, ngày lễ lớn của đất nước...