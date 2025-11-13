Agribank chi nhánh Yên Bái ký kết với Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ Lào Cai

Lễ ký kết thoả thuận liên ngành giữa Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ Lào Cai và Agribank chi nhánh Yên Bái. Ảnh: Vĩnh Thắng.

Báo cáo tại chương trình, đại diện Agribank chi nhánh Yên Bái cho biết: Giai đoạn 2020-2025, bám sát chỉ đạo của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Agribank và UBND tỉnh Yên Bái (nay là UBND tỉnh Lào Cai), Agribank Chi nhánh Yên Bái và Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh đã tiến hành ký thỏa thuận liên ngành.

Sau khi ký kết, Hội Nông dân và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã chỉ đạo Hội Nông dân, Hội Phụ nữ các cấp tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, hội viên, nông dân các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các quy định của Ngân hàng về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, các sản phẩm dịch vụ của ngân hàng để hội viên, nông dân được tiếp cận với Agribank vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh và sử dụng các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt.

Các đại biểu dự lễ ký kết thoả thuận liên ngành. Ảnh: Vĩnh Thắng.

Theo đó, Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và Agribank tỉnh đã tăng cường công tác thông tin tuyên truyền bằng nhiều hình thức như phát hành tờ rơi, quảng cáo, in ấn, phát tài liệu tại các hội nghị về chính sách tín dụng và kết quả hoạt động ngân hàng trên địa bàn, đặc biệt là tuyên truyền về các Nghị định của Chính phủ, thông tư của Ngân hàng Nhà nước, văn bản của tỉnh liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, đơn giản hóa tối đa thủ tục cho vay đối với các khoản vay tiêu dùng nhỏ lẻ ở khu vực nông thôn.

Tổ chức các cuộc họp dân ở cơ sở, các xã, phường, kết hợp thành lập tổ cho vay hộ nông dân, hội viên Hội Phụ nữ, tập huấn triển khai chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.

5 năm qua, đã tổ chức đánh giá tổng kết tại các đơn vị, tổng số lượt người tham gia tập huấn hơn 1.400 lượt.

Thông qua chương trình phối hợp đã góp phần truyền tải kịp thời đáp ứng nhu cầu vốn cho người dân để chủ động trong sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế gia đình, kinh tế địa phương, Agribank tiếp tục giữ vững và phát huy vai trò là ngân hàng thương mại 100% vốn Nhà nước trên địa bàn, chủ lực trong việc đầu tư vốn cho vay phục vụ nông nghiệp, nông thôn, nông dân trên địa bàn toàn tỉnh Lào Cai.

Đến thời điểm hiện tại có 100% số thôn bản, xã, phường đều triển khai cho vay và triển khai việc lập tổ nhóm.

Agribank chi nhánh Yên Bái ký kết với Hội Nông dân Lào Cai. Ảnh: Vĩnh Thắng.

Tính đến 31/10/2025, Agribank Chi nhánh Yên Bái đạt tổng nguồn vốn huy động hơn 7.882 tỷ đồng, dư nợ cho vay nền kinh tế hơn 12.276 tỷ đồng, thành lập được 839 tổ vay vốn với 32.946 thành viên.

Trong đó, cho vay qua Hội Nông dân, với tổng dư nợ đạt 441,4 tỷ đồng, tăng 413,7 tỷ đồng so với năm 2020; thành lập được 180 tổ vay vốn, với 6.600 thành viên (trong đó có 2.782 thành viên có dư nợ) tăng 168 tổ và 6.197 thành viên so với năm 2020; tăng 122 tổ và 3.468 thành viên so với kỳ sơ kết tháng 3/2024.

Giai đoạn 2020 -2025, đã có hơn 6.800 khách hàng khu vực nông nghiệp, nông thôn được tiếp cận vốn vay thông qua Hội Nông dân, Hội Phụ nữ.

Các hộ được vay vốn phát triển sản xuất đã đem lại hiệu quả kinh tế rõ rệt; bộ mặt nông thôn được đổi mới, thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn góp phần xóa đói, giảm nghèo nâng cao đời sống cho bà con nông dân.

Tại chương trình, lãnh đạo Agribank chi nhánh Yên Bái và lãnh đạo Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lào Cai đã ký kết thoả thuận liên ngành nhằm tiếp tục phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn hội viên tiếp cận và sử dụng hiệu quả các sản phẩm, dịch vụ của Agribank; thành lập, quản lý các tổ vay vốn, bảo đảm vốn vay được sử dụng đúng mục đích và hoàn trả đúng hạn.

Agribank cam kết cân đối nguồn vốn, đáp ứng kịp thời nhu cầu vay của hội viên đủ điều kiện; chi trả hoa hồng dịch vụ cho các cấp hội và tổ trưởng tổ vay vốn theo chất lượng tín dụng, tỷ lệ thu lãi.