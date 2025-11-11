Sơn La điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ quản lý dự án

Sơn La công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác cán bộ

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Nội vụ công bố Quyết định số 2826/QĐ-UBND ngày 11/11/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La về việc điều động, bổ nhiệm ông Đỗ Văn Mạnh, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh giữ chức Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng công nghiệp và phát triển đô thị tỉnh; thời hạn giữ chức vụ là 5 năm kể từ ngày 11/11/2025.

Quyết định số 2818/QĐ-UBND ngày 11/11/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Thể, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng công nghiệp và phát triển đô thị tỉnh giữ chức Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh; thời hạn giữ chức vụ là 5 năm kể từ ngày 11/11/2025.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Quyết định về công tác cán bộ cho các cá nhân. Ảnh: Lê Hồng

Quyết định số 2816/QĐ-UBND ngày 11/11/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều động, bổ nhiệm ông Tằng Văn Thanh, Giám đốc Ban Quản lý các dự án ODA tỉnh giữ chức Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng công nghiệp và phát triển đô thị tỉnh; thời hạn giữ chức vụ là 5 năm kể từ ngày 11/11/2025.

Quyết định số 2829/QĐ-UBND ngày 11/11/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều động, bổ nhiệm ông Đinh Đại Thanh, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh giữ chức Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh. Giao phụ trách, điều hành Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh từ ngày 11/11/2025 cho đến khi kiện toàn được chức danh Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh theo quy định; thời hạn giữ chức vụ là 5 năm kể từ ngày 11/11/2025.

Quyết định số 2820/QĐ-UBND ngày 11/11/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Công Đoàn, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng công nghiệp và phát triển đô thị tỉnh giữ chức Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng công nghiệp và phát triển đô thị tỉnh; thời hạn giữ chức vụ là 5 năm kể từ ngày 11/11/2025.

Hội nghị công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La về công tác cán bộ. Ảnh: Lê Hồng

Quyết định số 2817/QĐ-UBND ngày 11/11/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Toàn, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng công nghiệp và phát triển đô thị tỉnh giữ chức Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh; thời hạn giữ chức vụ là 5 năm kể từ ngày 11/11/2025.

Quyết định số 2819/QĐ-UBND ngày 11/11/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều động, bổ nhiệm ông Lê Thanh Tùng, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh giữ chức Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh; thời hạn giữ chức vụ là 5 năm kể từ ngày 11/11/2025.

Trao quyết định và phát biểu chúc mừng, đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La đề nghị đề nghị các đồng chí được điều động, bổ nhiệm cương vị mới tiếp tục phát huy tinh thần, trách nhiệm, tích cực, chủ động trong triển khai nhiệm vụ; xây dựng khối đoàn kết tập thể và phát huy kinh nghiệm công tác, lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.