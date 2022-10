Ngày 28/10 Agribank Chi nhánh tỉnh Long An phối hợp Hội Khuyến học tỉnh Long An trao tặng 300 triệu đồng cho các em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tại các huyện thị trên địa bàn tỉnh Long An.

Phát huy các chương trình an sinh xã hội chào mừng kỷ niệm 35 năm thành lập Agribank (26/03/1988 - 26/03/2023), động viên tinh thần vượt khó học giỏi của các em học sinh, sinh viên, ngày 28/10 Agribank Chi nhánh tỉnh Long An phối hợp Hội Khuyến học tỉnh Long An trao tặng 300 triệu đồng cho các em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tại các huyện thị trên địa bàn tỉnh Long An. Bà Hồ Thị Hồng Nguyên - Phó Giám đốc Agribank Chi nhánh tỉnh Long An phát biểu tại Lễ trao học bổng. Ảnh: MK Buổi Lễ trao học bổng có sự tham dự của ông Nguyễn Hồng Phúc – Phó Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Long An, ông Võ Lê Tuấn – Chủ tịch Hội khuyến học tỉnh, cùng đại diện Hội khuyến học các huyện Châu Thành, Thạnh Hóa, Tân Trụ, Thủ Thừa, Bến Lức; đại diện Agribank Chi nhánh tỉnh Long An - bà Hồ Thị Hồng Nguyên – Phó Giám đốc tham dự Lễ trao học bổng. Bà Hồ Thị Hồng Nguyên – Phó Giám đốc Agribank Chi nhánh tỉnh Long An trao học bổng cho Hội khuyến học các huyện Châu Thành, Tân Trụ, Thủ Thừa. Ảnh: MK Phát biểu tại Lễ trao học bổng, bà Hồ Thị Hồng Nguyên - Phó Giám đốc Agribank Chi nhánh tỉnh Long An cho biết việc đồng hành cùng các em học sinh, sinh viên để các em vững bước trên con đường rèn đức luyện tài là hoạt động thường niên, thể hiện sự quan tâm của Agribank Chi nhánh tỉnh Long An đến thế hệ trẻ của đất nước, góp phần phát triển hoạt động khuyến học tại địa phương và khích lệ tinh thần hiếu học, phấn đấu vươn lên vượt qua khó khăn của các em học sinh. Ông Võ Lê Tuấn – Chủ tịch Hội khuyến học tỉnh Long An trao học bổng cho Hội khuyến học huyện Thạnh Hóa. Ảnh: MK Dịp này, 50 suất học bổng dành tặng các em học sinh THPT, mỗi suất trị giá 3 triệu đồng và 30 suất học bổng dành tặng các em sinh viên hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 5 triệu đồng đã được trao cho đại diện các Hội khuyến học. Thời gian tới, các hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa sẽ tiếp tục được Agribank Long An gìn giữ và phát huy, góp phần cùng chính quyền, người dân thực hiện tốt công cuộc xóa đói, giảm nghèo, phát triển giáo dục, y tế, văn hóa… phát huy những giá trị nhân văn "Vì cộng đồng" của Agribank.

Hồng Cẩm - Minh Khương