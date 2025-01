Yếu tố tạo đà cho lợi nhuận của Masan MEATLife trong cuối năm 2024

Trong quý III/2024, mảng thịt có thương hiệu của Masan-Masan MEATLife lần đầu tiên báo lãi sau thuế dương kể từ năm 2023.

Với các chiến lược hợp lý để tối ưu lợi nhuận như tái cấu trúc mảng trang trại, tập trung vào mảng thịt chế biến cùng yếu tố mùa mua sắm cuối năm sôi động, doanh nghiệp này dự kiến sẽ tiếp tục đạt kết quả tích cực trong quý cuối năm 2024.

Tái cấu trúc mảng trang trại, tập trung vào mảng thịt chế biến

Khởi đầu là một công ty cung cấp thức ăn chăn nuôi hàng đầu tại Việt Nam, Masan MEATLife (MML) đã hoàn tất chuyển đổi sang ngành kinh doanh thịt có thương hiệu theo mô hình hàng tiêu dùng. Từ năm 2023, với chiến lược tập trung vào ngành thịt chế biến, ngoài MEATDeli, MML đã sở hữu thêm 2 thương hiệu "Heo Cao Bồi" và Ponnie" – với các sản phẩm về thịt chế biến đã có chỗ đứng nhất định trên thị trường.

Thị trường thịt heo và gà có giá trị hơn 15 tỷ USD là mảng lớn nhất trong ngành F&B. Với dân số gần 100 triệu người, thu nhập bình quân liên tục được cải thiện khiến nhu cầu tiêu thụ thịt sạch, truy xuất được nguồn gốc tại Việt Nam tăng cao.

Thịt ủ mát được sản xuất theo công nghệ châu Âu tại tổ hợp nhà máy chế biến thịt mát MEATDeli

Chuỗi giá trị thịt tại Việt Nam có tiềm năng tăng trưởng rất lớn, tuy nhiên sẽ đòi hỏi các công ty cần phải phát triển thị trường và dẫn dắt thay đổi. Từ năm 2023, Masan MEATLife đã tập trung mở rộng danh mục san phẩm với việc ra mắt nhiều hơn nữa các sản phẩm thịt chế biến từ thịt heo và thịt gà. Thịt chế biến sẽ là nhân tố chủ lực giúp thúc đẩy tăng trưởng, không chỉ về doanh thu mà còn về biên lợi nhuận hoạt động

Theo báo cáo tài chính quý 3/2024, Masan MEATLife ghi nhận mức tăng 105 tỷ đồng so với cùng kỳ cho lợi nhuận sau thuế trước phân bổ cổ đông thiểu số (NPAT Pre-MI). Đây là quý quý đầu tiên doanh nghiệp đạt NPAT Pre-MI dương (20 tỷ đồng) kể từ năm 2023.

Kết quả tích cực này được thúc đẩy bởi doanh số mảng thịt chế biến tăng lên đồng thời được hưởng lợi từ giá thị trường thịt gà và thịt heo cao hơn. Trong quý III/2024, doanh thu mảng thịt bao gồm thịt heo, thịt gà và thịt chế biến tăng 13,6% so với cùng kỳ trong khi doanh thu mảng trang trại giảm 28,2% so với cùng kỳ trong quý III/2024 do MML triển khai chiến lược tái cấu trúc mảng gà trang trại và tập trung hơn vào chuỗi giá trị cuối.

Tích hợp vào hệ sinh thái tiêu dùng bán lẻ của Masan

Mặc dù có tiềm năng lớn, nhưng thị trường thịt Việt Nam chưa được chuẩn hóa khi hơn 90% sản phẩm thịt heo trên thị trường không có thương hiệu. Trong khi đó, người tiêu dùng ngày càng chú trọng đến các sản phẩm có thể truy xuất được nguồn gốc.

Điều này tạo điều kiện cho Masan MEATLife có nhiều tiềm năng để tăng trưởng và là cơ hội thiết lập tiêu chuẩn mới trong tiêu dùng thịt chất lượng cao, an toàn với giá cả hợp lý cho người tiêu dùng Việt.

Nhờ tích hợp vào Hội viên WIN - chương trình thành viên hợp tác cùng WinCommerce (Chuỗi bán lẻ thuộc Masan), thịt ủ mát MEATDeli đã tiếp cận được khách hàng đến mua sắm tại hơn 3.700 điểm bán chuỗi siêu thị, cửa hàng WinMart/ WinMart+/ WIN. Từ đó, mang đến cơ hội sử dụng sản phẩm thịt chất lượng cao với giá cả hợp lý cho người tiêu dùng, đồng thời giúp doanh số tăng trưởng ấn tượng.

Người tiêu dùng mua sắm tại siêu thị WinMart.

Doanh số tăng, vị thế được khẳng định đã biến MEATDeli trở thành "hàng dẫn" – loại sản phẩm có khả năng kéo lưu lượng người tiêu dùng về cửa hàng. MML với chiến lược cạnh tranh về giá, bao gồm chương trình giá độc quyền cho hội viên WIN, giúp thu hẹp các khoảng cách giá giữa các sản phẩm MEATDeli với thịt tại chợ truyền thống, từ đó giúp tăng sản lượng và công suất sử dụng cho các nhà máy chế biến.

Đánh giá cao chất lượng thịt ủ mát MEATDeli của MML, ngày càng nhiều người tiêu dùng quan tâm đến các sản phẩm khác cùng thương hiệu. Hàng loạt các sản phẩm thịt chế biến chất lượng như: giò chả, xúc xích, chà bông, khô gà, chả bì que… được người tiêu dùng đón nhận tích cực. Đặc biệt, hai thương hiệu mạnh là Ponnie và Heo Cao Bồi đã đạt được ~50% thị phần trong thị trường sản phẩm xúc xích tiệt trùng.

Thị trường tiêu dùng bán lẻ sôi động dịp cuối năm

Dịp cuối năm là mùa của những dịp lễ hội lớn, tiệc công ty, hội họp gia đình và bè bạn, nên nhìn chung đây là thời điểm nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng cao nhất trong năm. Hoạt động thương mại dịch vụ tháng 12 diễn ra khá sôi động để chuẩn bị phục vụ cho các ngày lễ lớn cuối năm và chào mừng năm mới 2025.

Theo số liệu từ Tổng cục thống kê, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng Mười Hai năm 2024 ghi nhận con số tích cực, ước đạt 570,7 nghìn tỷ đồng, tăng 1,9% so với tháng trước và tăng 9,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong quý IV/2024, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 1.686,1 nghìn tỷ đồng, tăng 5,9% so với quý trước và tăng 9,3% so với cùng kỳ năm trước.

Khách hàng mua sắm tại siêu thị WinMart

Ngoài ra, để tiếp thúc đẩy tiêu dùng trong nước Quốc hội đã quyết định tiếp tục giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ quy định tại Nghị quyết số 43/2022/QH15 trong thời gian từ ngày 1/1/2025 đến hết ngày 30/6/2025. Nhờ đó, những doanh nghiệp kinh doanh mặt hàng tiêu dùng hàng ngày như Masan MEATLife, được dự đoán sẽ hưởng lợi từ nhu cầu tiêu dùng tăng cao dịp cuối năm và đạt tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận.

Năm 2024, MML đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu trong khoảng 7.100 tỷ đồng - 7.800 tỷ đồng, tăng 2% - 12% so với năm 2023 nhờ tập trung đầu tư vào mảng kinh doanh thịt heo, thịt gà có thương hiệu và thịt chế biến. Với những chiến lược giúp tối ưu hóa lợi nhuận cùng yếu tố tích cực của thị trường, tiềm năng mang về lợi nhuận dương trong quý IV/2024 của MML là hiện hữu.