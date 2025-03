Xuất khẩu cá tra tháng 2/2025: Nhiều thị trường trọng điểm lấy lại “phong độ”

Trong đó, Trung Quốc & HK vẫn duy trì là nhà NK nhiều nhất cá tra Việt Nam. XK cá tra sang thị trường này trong tháng 2/2025 đạt 36 triệu USD, tăng 56% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng giá trị XK cá tra sang Trung Quốc & HK trong 2 tháng đầu năm nay đạt 67 triệu USD, giảm 11% so với cùng kỳ năm ngoái. Sự sụt giảm này chủ yếu do kim ngạch XK trong tháng đầu năm giảm, khi Việt Nam có kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài.

Khối các quốc gia được trợ lực bởi Hiệp định CPTPP là thị trường tiêu thụ nhiều thứ 2 cá tra của Việt Nam. Trước đó, vị trí này thuộc về Mỹ. Hai tháng đầu năm nay, XK cá tra sang CPTPP đạt 53 triệu USD, tăng 42% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng tháng 2/2025, kim ngạch XK cá tra sang CPTPP đạt 29 triệu USD, tăng 128% so với tháng 2/2024.

Mặc dù tụt xuống vị trí thứ 3 trong danh sách top các thị trường & khối thị trường NK nhiều nhất cá tra Việt Nam, tháng 2/2025, XK cá tra sang Mỹ đạt 22 triệu USD, tăng 37% so với tháng 2/2024. Lũy kế XK cá tra sang thị trường này trong 2 tháng đầu năm nay đạt 39 triệu USD, tăng 16% so với cùng kỳ năm ngoái.

Mỹ là một trong những thị trường trọng điểm của ngành XK cá tra Việt Nam. Tuy nhiên, từ đầu năm nay, khi Tổng thống Donald Trump chính thức trở lại Nhà trắng, cùng với những chính sách “nước Mỹ trên hết” được áp dụng nhanh chóng, đã có tác động đối với Việt Nam, trong đó có ngành XK cá tra. Không dễ để dự đoán trước điều gì sẽ xảy ra kế tiếp, mức thuế nào sẽ được áp dụng tiếp theo, cho quốc gia nào và tác động ra sao đến cá tra Việt Nam, tuy nhiên, sự lớn mạnh của cá rô phi, đặc biệt là từ Trung Quốc đang là chủ đề nóng hơn bao giờ hết.

XK cá tra Việt Nam sang Brazil tiếp tục giữ đà tăng trưởng. Kim ngạch XK trong tháng 2/2025 đạt 15 triệu USD, tăng 159% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế XK cá tra trong cả 2 tháng đầu năm nay sang Brazil đạt 28 triệu USD, tăng 42% so với cùng kỳ năm 2024.

XK sang EU cũng tiếp sóng tăng trưởng, kim ngạch XK trong tháng 2/2025 đạt gần 13 triệu USD, tăng 61% so với tháng 2/2024. Lũy kế XK cá tra trong 2 tháng đầu năm nay đạt 26 triệu USD, tăng 24% so với cùng kỳ năm ngoái. Hà Lan vẫn là quốc gia NK nhiều nhất cá tra Việt Nam trong khối này, với mức tăng trưởng 24% trong 2 tháng đầu năm nay.

Xuất khẩu cá tra Việt Nam năm 2025 kỳ vọng tiếp tục là điểm sáng tăng trưởng, lấy người nông dân, ngư dân làm động lực chính cho nuôi trồng, chế biến, sản xuất và xuất khẩu. Cá tra Việt Nam năm nay có thể sẽ phải đối mặt với những thách thức mới, cả về thị trường, đối thủ cạnh tranh và những yếu tố địa chính trị tác động. Tuy nhiên, dù thách thức lớn, hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, giàu omega 3 với giá cả phải chăng, cá tra Việt Nam chắc chắn sẽ tiếp tục thắng lợi trên hành trình chinh phục người tiêu dùng khắp thế giới.