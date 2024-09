Xuất khẩu cá tra sang Trung Quốc và Mỹ tiếp tục phục hồi những tháng cuối năm

Trung Quốc và Mỹ là 2 thị trường NK nhiều nhất cá thịt trắng trên thế giới. Việt Nam là nguồn cung lớn thứ 2 cho cả 2 thị trường này (chủ yếu là cung cấp cá tra). Sản phẩm phile cá tra đông lạnh vẫn là mặt hàng chủ lực 2 quốc gia này NK từ Việt Nam.

Theo số liệu của Trung tâm Thương mại thế giới ITC, 7 tháng đầu năm 2024, NK cá thịt trắng vào Trung Quốc đạt hơn 1 tỷ USD, giảm 14% so với hơn 1,2 tỷ USD cùng kỳ năm 2023; Mỹ đạt hơn 863 triệu USD, giảm 21% so với hơn 1 tỷ USD cùng kỳ năm 2022. Trước đó, năm 2023, NK cá thịt trắng vào Trung Quốc đạt gần 1,78 tỷ USD, giảm 27% so với hơn 2,4 tỷ USD năm 2022; Mỹ là 1,75 tỷ USD, giảm 31% so với gần 2,6 tỷ USD năm 2022.

Với thị trường Mỹ, nửa đầu năm 2024, hơn 184 triệu USD cá thịt trắng của Việt Nam được NK vào Mỹ, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2023; hơn 357 triệu USD cá thịt trắng của Trung Quốc được NK vào Mỹ, giảm 17% so với cùng kỳ. Năm 2023, Trung Quốc là nhà cung cấp cá thịt trắng lớn nhất cho Mỹ, với tổng giá trị NK vào thị trường này đạt 775 triệu USD, chiếm 44% tỷ trọng trong tổng cá thịt trắng Mỹ NK từ thế giới. Sau Trung Quốc, Việt Nam là nguồn cung cá thịt trắng (chủ yếu là cá tra) cho Mỹ trong năm 2023, với gần 330 triệu USD, chiếm 19% tỷ trọng trong tổng cá thịt trắng NK vào thị trường Mỹ.

Với thị trường Trung Quốc, tính đến hết tháng 7/2024, Nga là nhà cung cấp cá thịt trắng lớn nhất cho Trung Quốc, với gần 625 triệu USD, giảm 21% so với cùng kỳ năm ngoái. Sau Nga, Việt Nam là nguồn cung cá thịt trắng lớn thứ 2 cho quốc gia này, với giá trị 162 triệu USD trong 7 tháng đầu năm, giảm 22% so với cùng kỳ năm 2023. Trước đó, năm 2023 cũng ghi nhận Nga là quốc gia cung cấp nhiều nhất cá thịt trắng cho thị trường này, với giá trị hơn 1,1 tỷ USD trong năm 2023, chiếm đến 62% trong tổng cá thịt trắng Trung Quốc mua từ thế giới. Đứng sau Nga, Việt Nam là nguồn cung cá thịt trắng (chủ yếu là cá tra) lớn thứ 2 cho thị trường này, với 339 triệu USD, chiếm 19% trong tổng cá thịt trắng Trung Quốc NK từ thế giới.

Trung Quốc và Mỹ là 2 thị trường quan trọng hàng đầu của ngành XK cá tra Việt Nam. Với dấu hiệu phục hồi và tăng trưởng trong những tháng đầu năm nay, cùng với những điều kiện thuận lợi khách quan, XK cá tra Việt Nam sang 2 thị trường này có cơ sở để tăng trưởng trong những tháng cuối năm nay.