XK tôm chân trắng của Việt Nam: Giá XK sang Mỹ tăng liên tục kể từ tháng 2 năm nay

Sau khi đạt mức cao nhất trong hai năm vào tháng 6/2024, xuất khẩu tôm chân trắng của Việt Nam tiếp tục tăng trong tháng 7.

Giá cước vận tải biển tăng cao được cho là đang làm giảm nhu cầu, mặc dù vậy một số người mua vẫn tăng cường nhận hàng do lo ngại giá cước tăng thêm. Từ 30.452 tấn XK trong tháng 6, xuất khẩu tôm chân trắng của Việt Nam đã tăng lên 32.831 tấn vào tháng 7 - mức cao nhất kể từ đầu năm nay.

Ngoại trừ mức giảm nhẹ trong xuất khẩu sang Trung Quốc, Hồng Kông (-4%) và EU (-6%), tháng 7 ghi nhận mức tăng ở các thị trường chính như Mỹ (+23%), Nhật Bản (+1%), Hàn Quốc (+15%) và Anh (+15%).

Mỹ là thị trường lớn nhất của tôm chân trắng Việt Nam. Xuất khẩu sang Mỹ đã tăng trong tháng thứ tư liên tiếp. Giá xuất khẩu sang Hoa Kỳ cũng ghi nhận tăng liên tục kể từ tháng 2 năm nay.

Trên thị trường Mỹ, tôm chân trắng Việt Nam có thể nắm bắt được cơ hội so với các đối thủ cạnh tranh vì tôm Ecuador và Ấn Độ đang phải đối mặt với cảnh báo vấn đề lao động và an toàn thực phẩm. Nhu cầu tôm của Mỹ dự kiến sẽ tăng nhẹ trong quý 3 và giá dự kiến sẽ tăng từ tháng 7 trở đi do sức mua tăng từ các nhà nhập khẩu trước kỳ nghỉ lễ cuối năm.

Trong quý 2/2024, khối lượng tôm chân trắng XK được cải thiện trong khi giá bán ít cải thiện. Tuy nhiên, giá XK trung bình của tất cả các sản phẩm tôm chân trắng bán cho mọi thị trường vẫn giữ nguyên ở mức 8,10 USD/kg.

Tiêu thụ tôm chân trắng tại các thị trường dự kiến sẽ cải thiện khi bước vào mùa cao điểm lễ hội cuối năm. Lạm phát hạ nhiệt giúp cải thiện mức tiêu thụ.

Giá XK tôm chân trắng sang thị trường Nhật dự kiến cũng tăng do các sản phẩm GTGT, chế biến sẵn của Việt Nam vẫn được ưa chuộng, chi phí vận chuyển thấp hơn và đồng yên có khả năng tăng giá.

Tháng 7/2024, doanh số bán tôm chân trắng của Việt Nam sang Trung Quốc vẫn mạnh, chỉ giảm nhẹ xuống còn 5.700 tấn. Tuy nhiên, giá đã giảm 4,6% xuống còn 6,20 USD/kg, mức thấp nhất kể từ một số tháng biến động trong năm 2022.

Tháng 7/2024, EU nhập khẩu 4.417 tấn tôm chân trắng Việt Nam, đánh dấu ba tháng liên tiếp đạt mức cao so với những tháng cuối năm 2023 và đầu năm 2024.

Giá XK tăng 1,4% lên 7,10 USD/kg, nhưng vẫn ở mức thấp so với những tháng trước COVID.

Tại Nhật Bản, khối lượng vẫn ổn định trong tháng 7 ở mức 3.655 tấn. Giá giảm 3,4%, trở lại mức từ tháng 3 đến tháng 5, đạt mức 8,50 USD/kg.

Còn tại Hàn Quốc, giá ổn định ở mức 7,10 USD/kg, trong khi khối lượng tăng lên 3.336 tấn - mức chưa từng thấy kể từ tháng 8/2023.