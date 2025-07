Tuổi trẻ Lai Châu thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ

Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ

Đây là một trong những hoạt động thường niên của Tỉnh đoàn Lai Châu, nhưng năm nay, với sự phối hợp của Đoàn Thanh niên Chính phủ, Lễ thắp nến tri ân càng trở nên đặc biệt hơn. Hoạt động này không chỉ đơn thuần là tưởng nhớ, mà còn là dịp tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tự hào dân tộc và tinh thần đấu tranh anh dũng của ông cha. Thông qua hoạt động này giúp thế hệ trẻ thấm nhuần hơn giá trị của độc lập, tự do, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Đoàn đại biểu dâng hoa tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh. (Ảnh: Hà Dũng)

Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Lai Châu hiện là nơi an nghỉ của hơn 600 Anh hùng liệt sĩ – những người con ưu tú của quê hương Lai Châu và khắp mọi miền Tổ quốc. Trong giờ phút linh thiêng, các đại biểu và đoàn viên đã cùng nhau dâng lên những vòng hoa tươi thắm, thắp lên từng nén hương, ngọn nến, gửi gắm lòng thành kính và biết ơn sâu sắc nhất đến các Anh hùng liệt sĩ.

Các đại biểu dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Lai Châu. (Ảnh: Hà Dũng)

Sau Lễ thắp nến, chương trình văn nghệ đặc sắc đã diễn ra, với những tiết mục ca, múa, nhạc hào hùng ca ngợi Đảng, Bác Hồ và sự hy sinh cao cả của các Anh hùng liệt sĩ.

Cũng trong dịp này, Đoàn Thanh niên Chính phủ đã mang đến những món quà vô cùng ý nghĩa cho tỉnh Lai Châu. Tổng kinh phí các hoạt động an sinh xã hội được trao tặng lên tới 1 tỷ 340 triệu đồng. Đặc biệt, có 20 suất quà dành tặng các gia đình chính sách, cựu thanh niên xung phong, người có công với cách mạng. Thêm vào đó, 10 chiếc xe đạp đã được trao cho 10 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, tiếp thêm động lực cho các em trên con đường học tập.

Các đại biểu trao tặng xe đạp cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. (Ảnh: Hà Dũng)

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lại Xuân Lâm - Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ nhấn mạnh: "Hoạt động này không chỉ là hành trình tri ân, mà còn là sự kết nối thiêng liêng giữa thế hệ hôm nay với các thế hệ cha anh đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc, vì hạnh phúc của Nhân dân. Việc đoàn viên ưu tú của hai đơn vị có mặt đông đủ trong buổi lễ là minh chứng sống động cho truyền thống yêu nước và lòng biết ơn của dân tộc ta đang được thế hệ trẻ kế thừa và phát huy".

Ông Lại Xuân Lâm - Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ phát biểu tại Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ. (Ảnh: Hà Dũng)

Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ cũng kêu gọi thế hệ trẻ tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, đi đầu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; không ngừng đấu tranh với các biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; phát động sâu rộng và triển khai đồng bộ, hiệu quả các phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", "Toàn dân chăm sóc người có công" gắn liền với việc xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; luôn quan tâm, chăm sóc, phụng dưỡng các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng bằng những tình cảm chân thành, việc làm thiết thực và cụ thể nhất.