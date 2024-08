Trung Quốc bán cả triệu tấn phân bón cho Việt Nam, thu hàng trăm triệu USD

7 tháng đầu năm 2024 lượng phân bón nhập khẩu của cả nước đạt gần 3,06 triệu tấn, trị giá gần 980,47 triệu USD, giá trung bình đạt 320,9 USD/tấn.

Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 7/2024 cả nước nhập khẩu 424.319 tấn phân bón, tương đương 137,15 triệu USD, giá trung bình 323,2 USD/tấn, giảm 6,9% về lượng, giảm 11,1% kim ngạch và giảm 4,5% về giá so với tháng 6/2024. So với tháng 7/2023 tăng mạnh 36,5% về lượng, tăng 56,7% kim ngạch và tăng 14,8% về giá.

Trong tháng 7/2024 nhập khẩu phân bón từ thị trường chủ đạo Trung Quốc tăng 14,2% về lượng, tăng 8,3% kim ngạch nhưng giảm 5,2% về giá so với tháng 6/2024, đạt 213.795 tấn, tương đương 70,71 triệu USD, giá 330,7 USD/tấn; So với tháng 7/2023 tăng 9,4% về lượng, tăng 39,5% kim ngạch và tăng 27,5% về giá. Nhập khẩu từ thị trường Nga tháng 7/2024 giảm mạnh 82,4% về lượng và giảm 81,4% kim ngạch nhưng tăng 5,8% về giá so với tháng 6/2024, đạt 4.761 tấn, tương đương trên 2,2 triệu USD, giá 462,2 USD/tấn; so với tháng 7/2023 giảm 3,2% về lượng, giảm 24,2% kim ngạch và giảm 21,6% về giá.

Tính chung trong 7 tháng đầu năm 2024 lượng phân bón nhập khẩu của cả nước đạt gần 3,06 triệu tấn, trị giá gần 980,47 triệu USD, giá trung bình đạt 320,9 USD/tấn, tăng 55,5% về khối lượng, tăng 46,3% về kim ngach nhưng giảm 5,9% về giá so với 7 tháng đầu năm 2023.

Trung Quốc vẫn đứng đầu về thị trường cung cấp phân bón cho Việt Nam, chiếm 40,8% trong tổng lượng và chiếm 37,4% trong tổng kim ngạch nhập khẩu phân bón của cả nước, đạt gần 1,25 triệu tấn, tương đương 366,65 triệu USD, giá trung bình 293,9 USD/tấn, tăng 18,8% về lượng, tăng 13,1% về kim ngạch nhưng giảm 4,8% về giá so với 7 tháng đầu năm 2023.

Tiếp đến thị trường Nga đứng thứ 2, chiếm 11,9% trong tổng lượng và chiếm 16,9% trong tổng kim ngạch, với 364.402 tấn, tương đương 165,48 triệu USD, giá trung bình 454,1 USD/tấn, tăng 397,9% về lượng, tăng 325,4% về kim ngạch nhưng giảm 14,6% về giá so với 7 tháng đầu năm 2023.

Nhập khẩu phân bón từ thị trường Lào đạt 211.944 tấn, tương đương 54,99 triệu USD, tăng 47,3% về lượng, tăng 4,2% kim ngạch so với cùng kỳ, chiếm trên 6,9% trong tổng lượng và chiếm 5,6% trong tổng kim ngạch nhập khẩu phân bón của cả nước.

Nhìn chung, trong 7 tháng đầu năm 2024 nhập khẩu phân bón từ đa số các thị trường tăng so với 7 tháng đầu năm 2023.