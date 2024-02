Những năm gần đây, bà con xã Thống Nhất, TP. lào Cai, tỉnh Lào Cai đã mạnh dạn chuyển đổi sang thâm canh tập trung; trong đó phải kể đến là giống ổi lê - loại cây ăn quả có giá trị kinh tế cao cho người dân.

Thường trực Hội Nông dân tỉnh Lào Cai, lãnh đạo Hội Nông dân thành phố Lào Cai, xã Thống Nhất trao cây giống ổi cho hội viên nông dân xã Thống Nhất. Ảnh: Ngọc Bích.

Ổi lê bén rễ ở TP. Lào Cai

Giống ổi lê là giống ổi Đài Loan, năm 2016, loại cây trồng này được người dân xã Thống Nhất mang về trồng tại thôn Giao Tiến (lúc đó là xã Gia Phú - huyện Bảo Thắng). Ổi lê có vỏ ngoài láng mịn, cùi dày, hạt mềm với vị ngon, ngọt đặc trưng nên được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng.

Theo người dân gắn bó lâu năm với cây ổi lê thì đây là loại cây ăn trái rất dễ trồng, không quá kén đất và rất hợp với thổ nhưỡng của nơi đây. Cây từ lúc trồng đến khi ra hoa chỉ khoảng 8 tháng, từ lúc ổi ra hoa đến khi thu hoạch khoảng 2 đến 2,5 tháng. Khi quả ổi phát triển có đường kính khoảng 1,5cm, sạch bệnh, sẽ được tiến hành bao trái bằng túi nilon chuyên dụng.

Do vậy, đến khi thu hoạch, không có tác động của bất cứ loại thuốc bảo vệ thực vật nào đến cây và trái, do vậy, quả ổi rất sạch, ngon, không có hóa chất, an toàn cho người dùng. Do phù hợp thổ nhưỡng, khí hậu, nên giống ổi có hương vị giòn, ngọt thanh và tươi sắc, trở thành một trong những loại nông sản rất được ưa chuộng trên địa bàn thành phố và các địa phương lân cận.

Hội viên Tổ hội nghề nghiệp trồng ổi xã Thống Nhất thu hoạch ổi. Ảnh: Ngọc Bích.

Ổi lê ở xã Thống Nhất cho trái quanh năm nhưng chất lượng và sản lượng tốt nhất từ tháng 4 - 7 âm lịch hàng năm, được người tiêu dùng ưa chuộng, giá bán trên thị trường cũng tương đối ổn định từ 20.000 - 30.000 đồng/kg, với 100 gốc ổi cho thu nhập hàng năm sau khi trừ chi phí đạt từ 100 triệu/năm. Thu nhập từ cây ổi cao hơn sản xuất các loại cây rau và cây nông nghiệp khác, tạo công ăn việc làm thường xuyên cho lao động nông thôn.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích, Chủ tịch Hội Nông dân TP. Lào Cai cho biết: Năm 2021, nhận thấy hiệu quả kinh tế cao từ cây ổi, Hội Nông dân TP. Lào Cai đã trực tiếp tiến hành khảo sát, nắm tình hình tại cơ sở và chỉ đạo Hội Nông dân xã Thống Nhất tổ chức tuyên truyền, vận động và khuyến khích các hộ nông dân trong vùng học hỏi kiến thức và kinh nghiệm từ các hộ gia đình đã trồng ổi lâu năm để nghiên cứu mở rộng diện tích trồng ổi tại địa phương.

Đồng thời, Hội Nông dân thành phố xác định, lựa chọn nhiệm vụ triển khai mô hình xây dựng vùng chuyên canh cây ăn quả tại xã Thống Nhất với cây chủ lực là ổi lai lê Đài Loan là nhiệm vụ trọng tâm, đăng ký với Thường trực Thành uỷ, Hội Nông dân tỉnh để thực hiện.

Xây dựng ổi lê trở thành sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của TP. Lào Cai

Tháng 3/2021, Tổ hội nghề nghiệp trồng ổi tại xã Thống Nhất được thành lập, với 7 thành viên tham gia. Để quyết tâm triển khai thành công mô hình xây dựng vùng chuyên canh cây ăn quả tại xã Thống Nhất, Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố đã tổ chức họp và thống nhất cao sẽ tiến hành tổ chức huy động xã hội hoá trong cán bộ, hội viên toàn thành phố để phủ hết toàn bộ diện tích của các hộ dân có nhu cầu đăng ký chuyển dịch từ trồng rau, trồng các loại cây khác sang trồng ổi.

Sau khi nhận được số lượng tổng hợp các hộ đăng ký của xã Thống Nhất. Hội Nông dân thành phố và 17 xã, phường đã huy động đủ số lượng 4.500 cây ổi giống lai lê đài loan, với tổng giá trị trên 150 triệu đồng bằng nguồn kinh phí xã hội hoá để cho bà con trồng.

Sau 7 tháng trồng, chăm sóc, đến tháng 11/2023, lứa ổi lê Thống Nhất đã cho thu hoạch vụ quả đầu tiên với sản lượng đạt trên 1,2 tấn đem lại thu nhập ước đạt 30 triệu đồng. Cũng từ đây, thương hiệu "Ổi lê Thống Nhất" đã trở thành sản phẩm được người tiêu dùng biết đến và tin dùng.

Để tiến thêm một bước trong khẳng định thương hiệu, HTX Nông sản Thống Nhất đã đăng ký sản phẩm OCOP cho sản phẩm ổi lê Thống Nhất. Đến nay, sản phẩm đã được xếp hạng OCOP 3 sao trong Chương trình OCOP tỉnh Lào Cai.

Đây là bước đệm, dấu mốc quan trọng trong việc khẳng định thương hiệu, sự phát triển, uy tín; đồng thời khẳng định vị thế của ổi lê Thống Nhất trong chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần thay đổi cuộc sống của người dân địa phương.

Lãnh đạo Thành uỷ Lào Cai thăm mô hình trồng ổi lai lê đài loan tại thôn Giao Tiến, xã Thống Nhất. Ảnh: Ngọc Bích.

Theo bà Nguyễn Thị Ngọc Bích để duy trì, phát triển và ngày càng nâng cao hơn nữa chất lượng thương hiệu ổi lê Thống Nhất, thời gian tới Hội Nông dân thành phố sẽ tiếp tục cùng với cấp uỷ, chính quyền xã Thống Nhất chỉ đạo, hướng dẫn hội viên nông dân nơi đây xây dựng mô hình sản xuất ổi theo tiêu chuẩn VietGAP để nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm.

Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nhân dân mở rộng khai thác giá trị kinh tế khác từ cây ổi theo hướng hình thành các điểm tham quan mô hình "Du lịch nông nghiệp nông thôn" gắn với thương hiệu ổi lê Thống Nhất.

Liên kết, hình thành một vùng trồng cây ăn quả tập trung rộng hơn để phát triển du lịch với điểm nhấn là cho du khách được tham quan, trải nghiệm; tìm hiểu toàn bộ quy trình ươm trồng, chăm sóc, thu hoạch để cho ra quả ổi lai lê nổi tiếng. Đồng thời, xây dựng và phát triển chuỗi giá trị ổi lê Thống Nhất nhằm nâng cao giá trị trong tất cả các khâu sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

Sản phẩm ổi lê Thống Nhất đã thực sự là "trái ngọt", kết quả của sự chủ động, quyết tâm, dám làm, dám đổi mới, sáng tạo, tạo đột phá, nổi bật của Hội Nông dân thành phố Lào Cai và tinh thần vượt khó, khát vọng vươn lên làm giàu chính đáng trên quê hương của hội viên nông dân xã Thống Nhất.