Thông tin mới nhất về thiệt hại trận lũ quét kinh hoàng tại thôn Làng Nủ (Bảo Yên, Lào Cai)

Thông tin chính thức từ Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện Bảo Yên, tính đến 11 giờ trưa nay (15/9), số người mất tích tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên còn 14 người.

Các lực lượng chức năng đang tích cực tìm kiếm số nạn nhân bị mất tích tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh lào Cai. Ảnh: Trọng Điểm.

Sau khi các cơ quan, đơn vị chuyên môn của huyện, xã, thôn tiến hành rà soát tổng thể, chi tiết; xin ý kiến thống nhất của các hộ gia đình trong thôn đã cập nhật số liệu chính xác đến thời điểm hiện nay về thiệt hại trận lũ quét kinh hoàng tại thôn Làng Nủ.

Theo đó, tổng số hộ trong khu vực bị lũ quét là 33 hộ với 40 nóc nhà, do 7 gia đình đã có nhà riêng nhưng chưa tách hộ; là nơi sinh sống của 168 khẩu, tăng 10 khẩu so với số liệu ban đầu do 1 số người đi làm ăn xa chưa cập nhật đầy đủ.

Thông tin về số lượng bị ảnh hưởng, 16 người bị thương, trong đó, đang điều trị tại bệnh viện 15 người, 1 người chết tại Bệnh viện Trung ương.

Đến nay, số người chết là 52 người (tăng 1 người so với trước), trong đó có 1 trường hợp chết tại bệnh viện trả về.

Số người chưa xác định (mất tích) là 14 người, giảm so với số liệu trước. Lý do một số người không khai báo đầy đủ với địa phương, một số người gia đình khai báo ban đầu chưa chính xác số lượng, một số trường hợp bị trùng chéo thành phần giữa gia đình bố mẹ và gia đình riêng. Số người an toàn đến thời điểm hiện tại là 87 người.

Như vậy tổng số người chết và mất tích đến nay còn 66 trường hợp, giảm 29 trường hợp so với số liệu công bố ban đầu. Các lực lượng chức năng đang tích cực tìm kiếm số nạn nhân đang bị mất tích còn lại.

14 người đang mất tích tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, gồm: Hoàng Văn Giới (SN 1985), Hoàng Thị Thanh Phương (SN 2005), Ma Thị Châu (SN 1993), Hoàng Thị Quyến (SN 1990), Nguyễn Văn Sử (SN 1968), Nguyễn Thị Mẫn (SN 1968), Nguyễn Văn Vũ (SN 1992), Lương Thị Diệu (SN 1965), Hoàng Quỳnh Linh (SN 2014), Nguyễn Văn Đông (SN 1995), Hoàng Đức Long (SN 2023), Nguyễn Thị Van (SN 1970), Nguyễn Văn Viện (SN 2015), Hoàng Văn Sơn (SN 1966).