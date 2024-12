UBND huyện Than Uyên (Lai Châu) vừa khai mạc Chương trình "Chào năm mới", Tuần Văn hóa - Du lịch huyện Than Uyên năm 2025. Hơn 1.000 diễn viên không chuyên đến từ các xã, thị trấn trong huyện cùng đông đảo người dân, du khách về dự lễ.

Hấp dẫn chương trình "Chào năm mới"

Ông Trần Quang Chiến - Phó Chủ tịch UBND huyện Than Uyên, Trưởng Ban tổ chức Chương trình "Chào năm mới", Tuần Văn hóa - Du lịch huyện Than Uyên năm 2025 cho biết: Than Uyên được thiên nhiên ưu đãi với nhiều cảnh quan thiên nhiên mê đắm lòng người, cùng dòng chảy lịch sử đã sản sinh, bồi tụ, lưu truyền, quyện hoà với bản sắc văn hoá truyền thống tốt đẹp của các dân tộc: Thái, Mông, Dao, Khơ Mú và các dân tộc khác cùng nhau xây dựng miền đất, con người Than Uyên đậm đà bản sắc văn hóa.

Chương trình "Chào năm mới" ở huyện Than Uyên diễn ra trong 5 ngày. (Ảnh: Đinh Đông)

Chương trình "Chào năm mới", Tuần Văn hóa - Du lịch huyện Than Uyên năm 2025 diễn ra từ ngày 28/12/2024 đến 01/01/2025, tại sân vận động huyện, khuôn viên hồ Than Uyên và các điểm du lịch tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện, với nhiều hoạt động phong phú. Trong dịp này, đại biểu, nhân dân và du khách sẽ được tham quan, trải nghiệm không gian văn hóa truyền thống đa sắc màu của các dân tộc: Thái, Mông, Dao, Khơ Mú; tham gia các trò chơi dân gian của các dân tộc thiểu số, chiêm ngưỡng màn đồng diễn dân vũ và được hòa mình trong vòng xòe đoàn kết; tham quan gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP cùng các hoạt động trải nghiệm tại chợ phiên bản Nậm Pắt (xã Tà Mung); chợ đêm xã Ta Gia; Vịnh Pá Khôm (xã Pha Mu); du thuyền ngắm cảnh lòng hồ Bản Chát; đồi thông Khu 7, Love Hill Khu 9 (thị trấn Than Uyên)…

Nhiều cá nhân có nhiều đóng góp trong hoạt động quảng bá hình ảnh du lịch huyện Than Uyên được khen thưởng. (Ảnh: Đinh Đông)

Nhân dịp này, UBND huyện Than Uyên tặng giấy khen cho 12 cá nhân có nhiều đóng góp trong hoạt động quảng bá hình ảnh du lịch huyện Than Uyên.

Lung linh vòng xòe tại lễ khai mạc chương trình "Chào năm mới" ở Than Uyên. (Đinh Đông)

Ngay sau lễ khai mạc là chương trình nghệ thuật đặc sắc "Sáng đạo trong đời" với chủ đề "Rồi hoa sẽ nở" do Ban Văn hóa Trung ương - Giáo hội Phật giáo Việt Nam và cá nhân ông Đinh Quang Trung tài trợ, tổ chức thực hiện.

Chương trình diễn ra với nhiều tiết mục hát, múa, rap, song tấu sáo bầu hấp dẫn ca ngợi vẻ đẹp, tình yêu quê hương đất nước Việt Nam; tình đất, tình người vùng Tây Bắc nói chung, Lai Châu, huyện Than Uyên nói riêng; nét đẹp đạo Phật.