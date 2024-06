"Thần dược tự nhiên" quen mặt ở Việt Nam, nhiều người ngỡ ngàng vì lâu nay bỏ lỡ

Lá chanh là loại gia vị quen thuộc trong ẩm thực Việt Nam giúp tăng thêm hương vị cho món ăn. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết lá chanh còn được ví như "thần dược tự nhiên” vì những lợi ích quý giá đối với sức khỏe.

Lá chanh giúp phòng các bệnh mãn tính

Lá chanh còn chứa các chất chống oxy hóa mạnh mẽ như flavonoid, limonene, linalool,... giúp trung hòa các gốc tự do, bảo vệ tế bào khỏi tổn thương và ngăn ngừa nguy cơ mắc các bệnh mãn tính.

Ngoài ra, lá chanh chứa hàm lượng vitamin C dồi dào, đóng vai trò thiết yếu trong việc hỗ trợ sản sinh tế bào bạch cầu, tăng cường sức mạnh cho hệ miễn dịch để chống lại các tác nhân gây bệnh.

Hỗ trợ giải cảm, giảm ho

Theo Đông y, lá chanh có tính ấm, giúp giải hàn, giảm ho, tiêu đờm, làm dịu cơn đau họng. Trong khi khoa học hiện đại cũng chứng minh rằng lá chanh chứa hàm lượng tinh dầu cao với các thành phần như citral, limonene, linalool,... có tác dụng sát khuẩn, kháng viêm, long đờm, giúp giảm ho, sổ mũi, nghẹt mũi khi bị cảm cúm.

Lá chanh là vị thảo dược tự nhiên cực tốt nhưng nhiều người đang bỏ phí. Ảnh: Adobe Stock

Đun nước lá chanh xông hơi là phương pháp đơn giản và hiệu quả nhất để giải cảm, giảm ho. Bạn cũng có thể hãm lá chanh tươi với nước nóng, thêm mật ong hoặc chanh tươi để tăng hương vị. Uống trà lá chanh ấm giúp giảm ho, long đờm, thanh lọc cơ thể.

Lá chanh tốt cho hệ tiêu hóa

Lá chanh chứa các hợp chất có khả năng kích thích dạ dày sản sinh enzyme tiêu hóa, giúp phân hủy thức ăn hiệu quả, hỗ trợ quá trình hấp thu dưỡng chất. Do có tác dụng nhuận tràng, lá tranh cũng giúp giảm táo bón, đầy hơi, khó tiêu, thúc đẩy hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru.

Với đặc tính kháng viêm, lá tranh còn có thể giúp giảm bớt các triệu chứng viêm loét dạ dày như ợ nóng, trào ngược axit, đau bụng. Trong khi đó, khả năng kháng khuẩn của loại lá này sẽ hỗ trợ tiêu diệt các vi khuẩn có hại trong đường tiêu hóa, giúp phòng ngừa các bệnh về tiêu hóa.

Giảm đau do viêm khớp

Lá chanh chứa các hợp chất chống viêm như flavonoid, limonene, linalool có khả năng ức chế các enzym gây viêm, giảm sưng đau khớp hiệu quả. Tinh dầu trong lá chanh cũng góp phần giảm đau, mang lại cảm giác dễ chịu cho người bệnh.

Bên cạnh đó, các hoạt chất trong lá chanh giúp tăng cường lưu thông máu đến các khớp, bôi trơn khớp, từ đó cải thiện khả năng vận động, giảm tình trạng cứng khớp. Đặc biệt, loại lá này còn rất giàu các chất chống oxy hóa giúp bảo vệ sụn khớp khỏi tổn thương, giảm nguy cơ thoái hóa khớp theo thời gian.

Lá chanh giảm đau do viêm khớp tương đối hiệu quả. Ảnh: Getty Images

Tốt cho bệnh nhân hen suyễn

Bên cạnh giảm đau do viêm khớp, các hợp chất chống viêm trong lá tranh còn có khả năng giúp giảm sưng tấy, co thắt đường hô hấp, từ đó giúp người bệnh hen suyễn thở dễ dàng hơn. Tinh dầu trong lá chanh còn góp phần giãn cơ trơn phế quản, giảm cơn ho và khó thở do hen suyễn.

Giúp thư giãn, giảm căng thẳng

Lá chanh sở hữu hương thơm dịu nhẹ, thanh mát có tác dụng kích thích hệ thống thần kinh, giúp thư giãn tinh thần, giảm căng thẳng, lo âu. Hít thở hương thơm lá chanh giúp giải tỏa áp lực, xua tan muộn phiền, mang lại cảm giác an yên cho tâm hồn.

Lá chanh đồng thời cũng có tác dụng an thần, giúp dễ ngủ và ngủ ngon hơn. Uống trà lá chanh ấm trước khi ngủ hoặc xông hơi với lá chanh giúp thư giãn cơ bắp, tinh thần, dễ dàng chìm vào giấc ngủ sâu.

Tốt cho sức khỏe làn da

Lá chanh chứa hàm lượng vitamin C cao gấp nhiều lần so với các loại thực phẩm khác, giúp tăng cường sản sinh collagen, cải thiện độ đàn hồi cho da, làm mờ nếp nhăn, giảm thâm nám, tàn nhang, cho da sáng mịn. Vitamin C còn giúp bảo vệ da khỏi tác hại của tia UV, ngăn ngừa lão hóa da.

Lá chanh sở hữu các hợp chất chống viêm như flavonoid, limonene, linalool có khả năng tiêu diệt vi khuẩn gây mụn, giảm sưng tấy, mẩn đỏ, thúc đẩy quá trình tái tạo da. Sử dụng lá chanh giúp trị mụn trứng cá, mụn nhọt hiệu quả, đồng thời ngăn ngừa mụn quay trở lại.