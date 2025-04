Tăng cường kiểm soát an ninh tuyến biên giới trước dịp lễ lớn

Bảo đảm an ninh trật tự tuyến biên giới

Ngày 27/4, Đoàn công tác Công an tỉnh Sơn La do Thiếu tướng Đặng Trọng Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Sơn La làm trưởng đoàn cùng lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Sơn La đã tiến hành khảo sát, nắm tình hình công tác bảo đảm an ninh trật tự tuyến biên giới đường bộ tại huyện Sông Mã và Sốp Cộp.

Trong chương trình công tác, đoàn đã kiểm tra thực tế tại tuyến Chiềng Khương – Mường Cai – Mường Lạn; tổ chức đánh giá lại tuyến đường dây vận chuyển trái phép hơn 444.300 viên ma túy tổng hợp bị triệt phá trước đó tại khu vực giao thủy giữa mốc 204 và 205; kiểm tra các tuyến đường trùng với khu vực biên giới, các đường mòn, đường tiểu ngạch – những địa điểm mà các đối tượng tội phạm ma túy thường lợi dụng hoạt động, nhất là tại khu vực cột mốc 198.

Công an tỉnh Sơn La đã tiến hành khảo sát, nắm tình hình công tác bảo đảm an ninh trật tự tuyến biên giới. Ảnh: Hiếu Thiên

Tại các tuyến biên giới ứng trực 100% quân số trong các dịp cao điểm

Tại buổi làm việc, sau khi nghe các đồng chí Trưởng Công an xã Chiềng Khương, Mường Sai, Mường Hung, Mường Lạn, Mường Cai, Mường Và báo cáo tình hình, Thiếu tướng Đặng Trọng Cường đã biểu dương, ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của lực lượng Công an xã trong công tác giữ gìn an ninh trật tự, góp phần bảo vệ vững chắc an ninh biên giới thời gian qua.

Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh Sơn La nhấn mạnh, thời gian tới, lực lượng Công an cơ sở cần tiếp tục khắc phục khó khăn, nắm chắc tình hình địa bàn, đối tượng, nhất là tại các tuyến, địa bàn trọng điểm. Chủ động phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh để kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy và xuất nhập cảnh trái phép.

Công an tỉnh Sơn La làm việc năm tình hình an ninh biên giới tại xã Mường Lạn. Ảnh: Hiếu Thiên

Ứng trực 100% quân số đảm bảo an ninh biên giới. Ảnh: Hiếu Thiên

Yêu cầu duy trì nghiêm chế độ ứng trực 100% quân số trong các dịp cao điểm, nhất là dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025), 80 năm ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân và 20 năm ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ và 80 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam, bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên tuyến biên giới.

Nhân dịp này, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh đã tặng quà cho UBND xã Mường Lạn và Công an các xã biên giới của huyện Sông Mã, Sốp Cộp.