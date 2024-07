Sạt lở đất, đá Quốc lộ 4D đi Sa Pa, các phương tiện di chuyển theo đường tỉnh lộ 155 mới

Tối ngày 22/7, tại Km127+700, Quốc lộ 4D, thuộc xã Cốc San, TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai đã xảy ra sạt lở đất, đá kèm theo đổ cây từ taluy dương gây tắc đường, ảnh hưởng đến quá trình tham gia giao thông của người dân.

Sạt lở đất, đá Quốc lộ 4D đi Sa Pa (Lào Cai). Ảnh: Tâm Thời.

Ngay sau khi nhận được thông tin, các lực lượng chức năng đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, chủ động lập gác chặn, cắm biển cảnh báo 2 đầu đường không cho người điều khiển phương tiện di chuyển vào đoạn đường đang sụt, sạt.

Tuy nhiên, do đất đá tại điểm sạt lở vẫn tiếp tục rơi và tràn ra lòng đường nên lực lượng chức năng đã triển khai phong tỏa hai đầu điểm sạt lở để phân luồng giao thông, không cho người và phương tiện đi qua nhằm bảo đảm an toàn; đồng thời hướng dẫn người điều khiển phương tiện di chuyển theo đường tỉnh lộ 155 mới.

Hiện, các đơn vị chức năng tiếp tục theo dõi và chuẩn bị nhân lực, phương tiện sẵn sàng khi an toàn sẽ khẩn trương dọn dẹp thông đường.

Các phương tiện di chuyển lên từ TP. Lào Cai lên Sa Pa theo đường tỉnh lộ 155 mới. Ảnh: Tâm Thời.

Theo dự báo, từ chiều tối 23/7 đến ngày 24/7, do chịu ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới nối với cơn bão số 2 trên vịnh Bắc Bộ có xu hướng nâng trục dần lên phía bắc, nên các địa phương trong tỉnh Lào Cai có mưa, mưa vừa và dông rải rác, có nơi mưa to đến rất to, tập trung tại các huyện: Mường Khương, Bát Xát, Si Ma Cai, Bắc Hà, Bảo Yên, Văn Bàn và thị xã Sa Pa.

Do đó, khả năng sạt lở đất, đá từ trên núi cao xuống lòng đường là rất cao. Người dân cần chủ động khi tham gia giao thông để tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra.