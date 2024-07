Sản phẩm từ bột mì Việt Nam đã vượt qua kỳ sát hạch xuất khẩu vào Đài Loan

Văn phòng Kinh tế Văn hoá Việt Nam tại Đài Bắc đã có Công điện gửi Bộ Công Thương để trao đổi về việc thẩm tra doanh nghiệp sản xuất sản phẩm từ bột mì Việt Nam xuất khẩu vào Đài Loan.

Cụ thể, ngày 09/7/2024, Văn phòng Kinh tế Văn hoá Việt Nam tại Đài Bắc nhận được công hàm số 1132003749 ngày 04/7/2024 của cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Đài Loan-Trung Quốc (TFDA). Công hàm nêu rõ, căn cứ các thông tin về quản lý thẩm tra nhà nước các doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm từ bột mì và các tài liệu liên quan do phía Việt Nam cung cấp,

TFDA đã tiến hành đánh giá, hoàn tất quy trình thẩm tra bằng văn bản đồng thời đóng hồ sơ vụ việc.TFDA đề nghị phía Việt Nam tiếp tục thực hiện kiểm tra các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm từ bột mì xuất khẩu vào Đài Loan; đôn đốc hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện công tác quản lý các tài liệu liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm, nhằm đảm bảo vệ sinh an toàn đối với các sản phẩm xuất khẩu vào Đài Loan.

Như vậy, sau quãng thời gian gần 17 tháng (từ 02/2023 đến nay) Việt Nam đã vượt qua kỳ sát hạch thẩm tra trên hồ sơ của TFDA đối với yêu cầu cơ quan quản lý và doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam cung cấp thông tin hồ sơ quy trình kiểm soát an toàn vệ sinh thực phẩm sản phẩm từ bột mì.

Cũng theo thống kê của phía Đài Loan năm 2023, Việt Nam là đối tác cung ứng bột mì lớn thứ 7 của Đài Loan, với lượng 244 tấn bột mì đã được xuất khẩu cho Đài Loan trong năm 2023

Việt Nam là đối tác cung ứng bột mì lớn thứ 7 của Đài Loan

Các sản phẩm thực phẩm làm từ bột mì có thể tìm thấy tại nhiều hàng quán, các chợ đêm hoặc các khu phố ẩm thực tại Đài Loan, với vô số các món được làm từ bột mì như mỳ Ý, bánh mì, các loại bánh chiên từ bột mì như bánh hành, bánh trứng, hay đồ điểm tâm ngọt như bánh ga-tô vv.....

Việc sử dụng bột mì rộng rãi trong thực phẩm của người dân Đài Loan hiện nay đến từ 02 yếu tố, đó là thói quen được tạo ra do những người phương Bắc Trung Quốc di cư đến đảo sau năm 1949 và được phổ biến hơn khi nhiều loại thực phẩm làm từ bột mì trong thời kỳ Mỹ viện trợ cho Đài Loan, qua đó khiến người dân Đài Loan bắt đầu làm quen, sử dụng và tự chế biến nhiều hơn các món được làm từ bột mì.

Cùng với đà phát triển của kinh tế, các doanh nghiệp sản xuất thực phẩm cũng bắt đầu nghiên cứu để cho ra mắt những sản phẩm được làm từ bột mì như mì ăn liền, bánh quy v.v... Do đó, ngày nay các món được làm từ bột mì lại khá phổ biến trong 3 bữa ăn của người Đài Loan, mặc dù vào thời nhà Thanh người Đài Loan vẫn sử dụng cơm hoặc cháo làm loại tinh bột chính trong các bữa ăn.

Về chính sách, sản phẩm bột mì tại Đài Loan có mã HS 11010010 (mô tả 小麥粉/Wheat flour). Sản phẩm nhập khẩu vào Đài Loan từ Việt Nam và các nước thành viên WTO có thuế nhập khẩu MFN 17,5%.

Khi nhập khẩu sản phẩm bột mì chịu sự quản lý của FDA; mã quản lý F01 (Importation of foods shall follow the"Regulations for Inspection of imported Foods and Related Products".The importer shall apply for inspection to the Food and Drug Administration,Ministry of Health and Welfare (FDA)) (tạm dịch: Việc nhập khẩu thực phẩm phải tuân theo "Quy định kiểm tra thực phẩm nhập khẩu và các sản phẩm liên quan". Nhà nhập khẩu phải nộp đơn xin kiểm tra lên Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm, Bộ Y tế và Phúc lợi (FDA). Sản phẩm có C/O từ Trung Quốc sẽ bị cấm nhập khẩu (mã quản lý MWO).

Về quy mô thị trường: Theo thống kê của Hải quan Đài Loan, năm 2023 Đài Loan đã nhập khẩu 23.823 tấn bột mì từ 15 đối tác trên toàn thế giới, tăng 8,43% so với lượng 21.988 tấn của năm 2022.

Đối tác cung ứng mặt hàng này nhiều nhất cho Đài Loan năm 2023 là Hồng Công 15.982 tấn (67,09% thị phần). Kế đến lần lượt là các đối tác Philippines 2.145 tấn (9% thị phần); Macao 1.635 tấn (6,68%); Malaysia 1.338 tấn (5.62%); Singapore 1.017 (4,27%) và Hoa Kỳ 642 tấn (2,69%).

Cũng theo thống kê của phía Đài Loan năm 2023, Việt Nam là đối tác cung ứng bột mì lớn thứ 7 của Đài Loan, với lượng 244 tấn bột mì đã được xuất khẩu cho Đài Loan trong năm 2023, kim ngạch đạt 54.171 USD, tăng 14,28% về lượng và 168,69% về giá trị so với năm 2022.

Với thông số trên có thể thấy, mặt hàng bột mì hiện đang được các thương nhân gốc Hoa (Hồng Kông, Ma Cao, Singapore vv...) đang chiếm ưu thế trong việc xuất khẩu bột mì vào Đài Loan.