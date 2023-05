“Sản phẩm cua Cà Mau đang bị Trung Quốc thao túng”

Cua bán sang Trung Quốc chỉ làm thêm bao bì, nhãn hiệu rồi bán cao gấp 5 lần, cua Cà Mau giá cao hay thấp cũng do đầu nậu ở biên giới quyết định.

Ông Lê Văn Sử, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cho biết như vậy tại buổi làm việc với Đoàn công tác Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN-PTNT) Lê Minh Hoan dẫn đầu về tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư công, xây dựng hạ tầng và xuất nhập khẩu diễn ra hôm 11/5 vừa qua.

Đoàn công tác Chính phủ do Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan làm việc tại tỉnh cà Mau.

Tại buổi làm việc, UBND tỉnh Cà Mau cho biết, tăng trưởng kinh tế quý I/2023 được duy trì mức khá tích cực, tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) tăng 9,05% so cùng kỳ năm 2022. Dù vậy, kim ngạch xuất khẩu lũy kế đến ngày 30/4, đạt 380 triệu USD, bằng 29% kế hoạch, giảm 23,5% so cùng kỳ. Trong đó, xuất khẩu thủy sản đạt 337 triệu USD, bằng 28% kế hoạch, giảm 13% so cùng kỳ; xuất khẩu phân bón 43 triệu USD, bằng 45% kế hoạch, giảm 61% so cùng kỳ. Đến ngày 30/4, đầu tư công trên địa bàn tỉnh đã giải ngân đạt 1.121 tỷ đồng, bằng 26% kế hoạch…

Tuy nhiên theo ông Lê Văn Sử - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, cua Cà Mau được đánh giá là sản phẩm đặc sản, có chất lượng vượt trội và được người tiêu dùng trong và ngoài nước đánh giá rất cao; cua cũng là sản phẩm chủ lực của tỉnh. Tuy nhiên, sản phẩm cua Cà Mau chủ yếu xuất tiểu ngạch sang thị trường Trung Quốc. Do xuất tiểu ngạch nên gặp nhiều rủi ro, bị đối tác thao túng giá cả, khó tổ chức sản xuất theo hướng bền vững.

"Sản phẩm cua của Cà Mau đang bị thị trường Trung Quốc thao túng. Cua gạch ở bên đây khi bán sang đó người ta chỉ làm thêm bao bì, nhãn hiệu rồi bán cao gấp 5 - 7 lần. Đặc biệt, giá cua ở Cà Mau cao hay thấp, bán được nhiều hay ít là do đầu nậu ở biên giới quyết định. Đó là thông tin từ doanh nghiệp khi tìm hiểu về thị trường xuất khẩu", ông Sử nêu.

Vì vậy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau kiến nghị Bộ NN-PTNT, Bộ Công Thương hỗ trợ tỉnh cùng với doanh nghiệp nghiên cứu xây dựng đề án cũng như hỗ trợ đàm phán xuất khẩu chính ngạch sản phẩm cua sang thị trường Trung Quốc…

Đồng thời kiến nghị Ngân hàng Nhà nước xem xét, chỉ đạo các ngân hàng thương mại tích cực hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất và khẩn trương hướng dẫn thực hiện việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ, theo Thông tư số 02/2023 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. Bộ NN-PTNT phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xem xét, giảm thuế nhập khẩu nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi; chỉ đạo tăng cường kiểm soát giá vật tư, nguyên liệu phục vụ sản xuất thủy sản để góp phần giảm giá thành phẩm, tăng sức cạnh tranh của sản phẩm thủy sản Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Tỉnh Cà Mau cũng kiến nghị Chính phủ cho phép tỉnh xây dựng Đề án đầu tư kè phòng chống sạt lở bờ biển, bờ sông trên địa bàn tỉnh Cà Mau và hỗ trợ vốn từ nguồn dự phòng ngân sách phòng, chống thiên tai của Trung ương để thực hiện, mục tiêu đến năm 2025 hoàn thành các công trình kè biển những đoạn bờ biển, bờ sông bị sạt lở nguy hiểm…

Theo Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan, Đồng bằng sông Cửu Long, bán đảo Cà Mau chịu ảnh hưởng nặng nề trước tác động ngày càng nghiêm trọng của biến đổi khí hậu, trong đó có Cà Mau. Vì vậy, Bộ NN-PTNT sẽ cùng với tỉnh xây dựng chiến lược, tầm nhìn dài hạn về đối phó với biến đổi khí hậu. Trong đó, có giải pháp công trình và giải pháp phi công trình.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan cũng cho biết, sẽ chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, phối hợp với Bộ Công thương đàm phán với phía Trung Quốc về mở cửa thị trường chính ngạch cho cua Cà Mau.

Theo Bộ trưởng Lê Minh Hoan, khi mở cửa thị trường thì tỉnh cần tổ chức lại ngành hàng cua, phải đáp ứng tất cả các chuẩn mực của thị trường đó. Thời gian qua, có tình trạng khi mở cửa thị trường lúc đầu giá cao, sau đó xuống thấp. Vì vậy, mở cửa thị trường đã khó, giữ thị trường tối ưu giá còn khó hơn.