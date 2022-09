Với những cách làm hay, sáng tạo xã Đại Thắng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam đã về đích xã nông thôn mới (NTM) năm 2017. Thời gian qua, Đại Thắng không những duy trì thành quả xã NTM, mà chất lượng các tiêu chí ngày càng được nâng cao.

Diện mạo nông thôn mới ở Đại Thắng

Ông Trần Công Phụng - Chủ tịch UBND xã Đại Thắng cho biết, từ khi xây dựng NTM, diện mạo nông thôn xã Đại Thắng đã có nhiều đổi thay. Đến nay, xã đã bê tông hóa 100% các tuyến đường giao thông nông thôn và đảm bảo không lầy lội vào mùa mưa ở các tuyến đường ngõ xóm, đáp ứng được việc đi lại sinh hoạt cũng như phục vụ cho sản xuất.

Đường trục chính nội đồng đã bê tông hóa được 11.360m, đạt tỷ lệ 84,8%, thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa, còn lại 2.034m đã san lấp mặt bằng cứng hóa.

Xã Đại Thắng là xã thuần nông, có tổng diện tích đất sản xuất nông nghiệplà 420,18ha/857ha đất của toàn xã. Vì thế, vấn đề thủy lợi, tưới tiêu được chính quyền quan tâm thực hiện tốt, với tổng diện tích chủ động tưới là 822,36ha, đạt 97,8%.

Hạ tầng được đầu tư đồng bộ, đã giúp cho xã Đại Thắng (huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) chuyển mình mạnh mẽ. Ảnh: Trần Hậu

"Với sự quyết tâm cao, chính quyền và nhân dân xã Đại Thắng luôn giữ vững danh hiệu xã NTM, nỗ lực hướng đến đạt mục tiêu xã NTM nâng cao vào năm 2023 và xã NTM kiểu mẫu năm 2025…". Ông Trần Công Phụng - Chủ tịch UBND xã Đại Thắng

100% hộ dân được sử dụng điện từ nguồn lưới điện quốc gia, đảm bảo cung cấp thường xuyên và an toàn. Tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh là 1.895hộ, đạt tỷ lệ 100%, trong đó, có 71,4% hộ sử dụng nước sạch theo quy chuẩn quốc gia.

Địa phương quan tâm đầu tư cơ sở vật chất và thiết bị cho 3 trường (mầm non, tiểu học, trung học cơ sở) đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, chất lượng giáo dục mức độ 3.

Cùng với việc đầu tư cơ sở kinh tế hạ tầng nông thôn, xã Đại Thắng còn quan tâm xây dựng các công trình phục vụ dân sinh khác như: trung tâm văn hóa - thể thao xã, nhà văn hóa thôn, khu vui chơi giải trí cho trẻ em và người cao tuổi... góp phần nâng cao chất lượng đời sống văn hóa tinh thần cho bà con nhân dân.

Hướng đến xã nông thôn mới nâng cao

Ông Phụng cho hay, Đại Thắng là xã đồng bằng thuộc vùng B của huyện Đại Lộc, cách trung tâm huyện khoảng 12km và nằm trên tuyến giao thông quan trọng ĐH4-ĐL, ĐH5-ĐL và ĐH6-ĐL. Bên cạnh đó, xã có tuyến giao thông đường thuỷ quan trọng dài 4,5km do con sông Thu Bồn chảy dọc theo phía Nam.

Thời gian qua, kinh tế xã Đại Thắng ổn định và có bước phát triển khá, tổng giá trị sản xuất 6 tháng đầu năm 2022 là 182,06 tỷ đồng, đạt 53,66% so với kế hoạch đề ra và tăng 10,84% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tổng giá trị ngành nông nghiệp ước đạt 19,5 tỷ đồng. Xã thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với phát triển các hình thức sản xuất liên doanh, liên kết, tích tụ ruộng đất.Từ đó, đã có một số mô hình tiêu biểu như: trồng nấm rơm ở thôn Bình Tây, nuôi dê ở thôn Giảng Hòa, trồng hoa cúc ở thôn Phú An, hoa huệ ở thôn Phú Long…

Đặc biệt, hoạt động của Hợp tác xã Nông nghiệp Đại Thắng đạt được nhiều kết quả trên các lĩnh vực như: Dịch vụ thủy lợi, liên kết sản xuất lúa giống và cung ứng vật tư nông nghiệp, cung cấp nước sạch, quản lý chợ, thu gom rác thải, giết mổ gia súc tập trung.

Bên cạnh đó, hợp tác xã đã chủ động liên kết với Công ty TNHH ThaiBinh Seed miền Trung - Tây Nguyên, để tổ chức sản xuất lúa giống với diện tích mỗi năm từ 150-180ha, đem lại thu nhập cao cho người nông dân. Năm 2020, hợp tác xã xây dựng thành công thương hiệu OCOP cho sản phẩm dầu phộng an toàn, đạt tiêu chuẩn 3 sao. Về Thương mại - dịch vụ, xã Đại Thắng có bước phát triển mạnh với tổng giá trị sản xuất là 83,52 tỷ đồng, đạt 54,4% so với kế hoạch, tăng 11,07% so với cùng kỳ năm 2021.

Tình hình kinh doanh buôn bán ở địa bàn dân cư và chợ Phú Thuận ngày càng phát triển, đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng thiết yếu của nhân dân. Một số loại hình dịch vụ ngày càng phát triển như: tiệc cưới, vận tải hàng hóa, hành khách, dịch vụ du lịch,dịch vụ nông nghiệp.

Nhóm ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - xây dựng cơ bản phát triển với nghề gò hàn, đan lưới nuôi trai, cơ khí, mộc dân dụng, nước uống đóng chai... Một số nghề truyền thống như làm chổi đót, chằm nón, tráng bánh, mây tre đan đã giải quyết việc làm cho nhiều lao động nông nhàn tại địa phương. Tổng giá trị sản xuất ước đạt 79,04 tỷ đồng.

Bên cạnh việc tranh thủ mọi nguồn lực để đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xã Đại Thắngcòn tạo điều kiện xóa đói giảm nghèo, giúp nhiều lao động có công ăn việc làm ổn định.

Đến nay, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện và nâng lên đáng kể, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,18%. Dự tính đến cuối năm 2022, thu nhập bình quân đầu người đạt 44 triệu đồng/năm.