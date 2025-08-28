Nông thôn Tây Bắc: Xã Bình Lư sử dụng hệ thống thông tin để tiếp nhận, xử lý và trả kết quả thủ tục hành chính

Đoàn công tác Bộ Khoa học và Công nghệ làm việc với xã Bình Lư

Tại buổi làm việc, đại diện UBND xã Bình Lư đã báo cáo về việc triển khai các quy định của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC). Xã đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Cụ thể, xã Bình Lư đã sử dụng hệ thống thông tin để tiếp nhận, xử lý và trả kết quả TTHC, giúp quy trình trở nên công khai, minh bạch. Người dân có thể dễ dàng theo dõi tiến độ hồ sơ. 100% văn bản đi và đến đều được xử lý và luân chuyển trên hệ thống quản lý của tỉnh Lai Châu.

Quang cảnh buổi làm việc giữa Đoàn công tác Bộ Khoa học và Công nghệ với UBND xã Bình Lư. (Ảnh: Thảo Vân)

Xã có 2 phòng họp trực tuyến ổn định, đảm bảo truyền tải thông tin chỉ đạo kịp thời. 100% cán bộ lãnh đạo quản lý đã có chữ ký số công vụ. Đường truyền Internet và các thiết bị cơ bản như máy tính, máy in đã được trang bị đầy đủ.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, xã Bình Lư gặp phải không ít những khó khăn, trở ngại. Trung tâm phục vụ hành chính công của xã chưa có máy lấy số tự động. Một số máy tính và trang thiết bị đã cũ, cấu hình thấp, không đáp ứng được yêu cầu của các phần mềm mới. 3 chuyên viên Phòng Kinh tế của xã chưa có chữ ký số. Cán bộ vẫn gặp khó khăn khi sử dụng các phần mềm mới. Việc các phần mềm liên quan đến TTHC chưa được đồng bộ, gây cản trở trong quá trình xử lý công việc…

Đoàn công tác kiểm tra tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã Bình Lư. (Ảnh: Thảo Vân)

Để nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin, UBND xã Bình Lư đã đưa ra các kiến nghị: Tiếp tục đầu tư và nâng cấp máy tính, máy in, máy Scan, và trang bị Kios thông minh tại Trung tâm PVHCC; tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ làm công tác tiếp nhận và giải quyết TTHC; có chế độ hỗ trợ cho cán bộ trực tiếp làm TTHC và các thành viên Tổ Công nghệ số cộng đồng; dành kinh phí để hỗ trợ hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công…

Tại buổi làm việc, đoàn công tác của Bộ KH&CN đã lắng nghe và giải đáp các vướng mắc của địa phương. Những nội dung vượt quá thẩm quyền sẽ được tổng hợp và báo cáo lên lãnh đạo Bộ để phối hợp giải quyết trong thời gian tới, nhằm giúp chính quyền cấp xã hoạt động hiệu quả và thông suốt hơn.