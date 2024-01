Năm 2023, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, xong Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, phấn đấu vươn lên và đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực.

Đưa vào hoạt động tuyến đường Võ Nguyên Giáp, TP. Sơn La. Ảnh: Mùa Xuân.





Trên cơ sở đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và công tác xây dựng Đảng; Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Sơn La đã thống nhất 10 kết quả nổi bật trên các lĩnh vực của tỉnh năm 2023.

1. Năm 2023, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh tăng trưởng dương so với năm 2022; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, phù hợp với mục tiêu phát triển của tỉnh. Thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 4.250 tỷ đồng, hoàn thành dự toán Trung ương giao.

2. Sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản tiếp tục phát triển, là trụ đỡ quan trọng trong cơ cấu kinh tế của tỉnh. Tổng diện tích cây ăn quả và cây sơn tra đạt 84.160 ha, sản lượng đạt trên 455.000 tấn, tăng 25,6% so với cùng kỳ năm trước (đã tiêu thụ được 437.940 tấn, với giá trị 4.540 tỷ đồng); tổng diện tích cây công nghiệp lâu năm đạt 31.388 ha, tăng 4,4% so với cùng kỳ năm trước; có trên 20.000 ha cà phê Arabica, sản lượng đạt trên 215.000 tấn quả tươi, giá trị ước đạt trên 2.570 tỷ đồng; 27 sản phẩm mang địa danh của tỉnh được cấp văn bằng bảo hộ, tăng 3 sản phẩm so với năm 2022; 5 vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, tăng 03 vùng so với năm 2022; 280 chuỗi cung ứng thực phẩm, thủy sản an toàn, tăng 39 chuỗi so với năm 2022.

3. Hoạt động thương mại, dịch vụ được đẩy mạnh; cung, cầu hàng hóa ổn định, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của Nhân dân; tổng mức bán lẻ hàng hóa ước đạt 30.800 tỷ đồng, tăng 13,6% so với cùng kỳ năm trước. Công tác quảng bá, xúc tiến, kết nối tiêu thụ hàng hoá nông sản được thực hiện hiệu quả; giá trị hàng hóa tham gia xuất khẩu ước đạt 186,8 triệu USD, tăng 6,9%so với cùng kỳ năm trước.

Lĩnh vực du lịch tăng trưởng mạnh; năm 2023, tổng số lượt khách du lịch đến Sơn La ước đạt 4,5 triệu lượt người, tăng 41% so với năm trước; doanh thu từ hoạt động du lịch ước đạt 4.700 tỷ đồng, tăng 58,2% so với năm trước. Khu du lịch quốc gia Mộc Châu lần thứ hai được vinh danh là Điểm đến khu vực hàng đầu Châu Á và thế giới.

Nhiều tuyến đường giao thông nông thôn được kiên cố hoá. Ảnh: Mùa Xuân.

4. Lĩnh vực công nghiệp tiếp tục được quan tâm phát triển. Cơ cấu nội ngành công nghiệp chuyển biến theo đúng định hướng tái cơ cấu ngành, tăng tỷ trọng của ngành công nghiệp chế biến chế tạo, giảm dần ngành công nghiệp khai khoáng. Các nhà máy thủy điện trên địa bàn tỉnh tiếp tục duy trì hoạt động an toàn.

Tích cực thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực chế biến nông sản; đưa vào vận hành Nhà máy chế biến cà phê Sơn La; nhà máy phân bón Sông Lam Tây Bắc; dây chuyền chế biến trà Cascara của Công ty cổ phần Phúc Sinh.

5. Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục được quan tâm đầu tư theo hướng đồng bộ, tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội. Hoàn thành việc lập quy hoạch tỉnh Sơn La thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; phủ kín quy hoạch phân khu đô thị trên quy hoạch chung.

Chuẩn bị đầu tư dự án đường bộ cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu (đoạn qua tỉnh Sơn La); Cảng hàng không Nà Sản đã được đưa vào Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Quan hệ đối ngoại, an ninh quốc phòng tiếp tục được củng cố. Ảnh: Thế Cảnh.

6. Công tác xúc tiến, hỗ trợ, thu hút đầu tư đạt được kết quả tích cực; đã cấp mới chủ trương đầu tư cho 19 dự án với tổng vốn đăng ký 17.507,6 tỷ đồng; trong đó có các dự án phát triển đô thị hiện đại, quy mô lớn, như dự án Khu dân cư dịch vụ cửa ngõ huyện Mộc Châu; dự án Khu dân cư dịch vụ du lịch đồi chè. Doanh nghiệp, hợp tác xã được quan tâm phát triển; toàn tỉnh hiện có 3.462 doanh nghiệp (tăng 8,6%) và 994 hợp tác xã (tăng 12,95% so với năm 2022).

7. Tổ chức thành công nhiều sự kiện văn hóa, chính trị quan trọng, đặc biệt là Lễ hội Cà phê Arabica lần thứ nhất năm 2023 gắn với các hoạt động Kỷ niệm 128 năm thành lập tỉnh Sơn La và Kỷ niệm 15 năm thành lập Thành phố Sơn La; Ngày hội du lịch văn hoá "Điểm đến thiên nhiên khu vực hàng đầu thế giới" tại Khu du lịch quốc gia Mộc Châu; Tuần Văn hóa Du lịch Tây Bắc tại tỉnh Luông Pha Bang, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào; tổ chức sự kiện du lịch "Sắc màu Sơn La - Tây Bắc" trong Tuần lễ du lịch Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Tây Bắc… Nhiều vận động viên của tỉnh đạt thành tích cao tại các giải đấu khu vực và quốc tế...

Công tác khám, chữa bệnh, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe Nhân dân được thực hiện hiệu quả. Chất lượng giáo dục, đào tạo được nâng lên; tỷ lệ thí sinh đỗ tốt nghiệp THPT đạt 99,68%, tăng 0,08 điểm phần trăm so với năm 2022. Công tác an sinh xã hội được triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được nâng lên; hết năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 14,41%, vượt 1,25 điểm phần trăm so với kế hoạch. Năm 2023, đã hỗ trợ xóa 1.438 nhà ở tạm với tổng kinh phí là 96,746 tỷ đồng, chủ yếu từ nguồn xã hội hóa; hoàn thành việc hỗ trợ hộ nghèo khó khăn về nhà ở tại 8 huyện, thành phố.

8. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, chủ quyền an ninh biên giới được giữ vững; phòng ngừa từ sớm, từ xa hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động. Bảo đảm an toàn tuyệt đối các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội diễn ra tại tỉnh.

Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tại 3 huyện, thành phố; diễn tập phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại 2 huyện đảm bảo an toàn tuyệt đối. Thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy; số vụ phạm pháp hình sự giảm 14,93% so với năm 2022.

Ban hành và triển khai thực hiện Đề án "Chuyển hóa, xây dựng xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sơn La không có ma túy, giai đoạn 2023-2025, tầm nhìn đến năm 2030". Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, đối thoại với Nhân dân, kịp thời nắm bắt, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị chính đáng của Nhân dân.

Sơn La thủ phủ vùng cây ăn quả khu vực Tây Bắc. Ảnh: Mùa Xuân.

9. Quan hệ hợp tác quốc tế được duy trì, phát triển, nhất là với 09 tỉnh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (tổ chức tập huấn, trao đổi kinh nghiệm về tăng gia sản xuất cho cán bộ Quân đội nhân dân Lào; ban hành Đề án đào tạo Trung cấp lý luận chính trị cho cán bộ các tỉnh phía Bắc nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào...).

10. Công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị được tăng cường. Tổ chức nghiên cứu, quán triệt, học tập và ban hành đầy đủ, kịp thời, sát thực, hệ thống các văn bản để thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận... của Trung ương. Tổ chức đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hoàn thành việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo quản lý trong hệ thống chính trị, bảo đảm nghiêm túc, đúng quy định. Tổ chức thành công Hội thi "Nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng"cho cấp ủy viên các xã, phường, thị trấn; Hội thi "Cán bộ Văn phòng cấp ủy giỏi" tỉnh Sơn La lần thứ nhất.Đã thực hiện sáp nhập 107 bản thành 51 bản thuộc 36 xã; sau sáp nhập, tỉnh còn 2.247 bản, tiểu khu, tổ dân phố,giảm 56 bản so với năm 2022. Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh hoạt động bài bản, nền nếp và hiệu quả.

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở. Chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội công đoàn các cấp và và Ðại hội Công đoàn tỉnh Sơn La lần thứ XV; đại hội hội nông dân các cấp và Ðại hội Hội Nông dân tỉnh Sơn La lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028 và đại hội của một số hội quần chúng; các đại hội trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thực sự là ngày hội lớn của cán bộ, đoàn viên, hội viên trong toàn tỉnh.

Những thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị của Tỉnh trong năm 2023 là kết quả của sự nỗ lực, quyết tâm cao, sự năng động, sáng tạo, linh hoạt của cả hệ thống chính trị, các cấp, ngành, toàn thể Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp; trong đó, có sự đóng góp tích cực của các nhà khoa học, đội ngũ trí thức, văn nghệ sỹ, các cơ quan báo chí của tỉnh và Trung ương đóng trên địa bàn và của đội ngũ các nhà báo cùng toàn thể phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên.

Tỉnh Sơn La gặp mặt báo chí, văn nghệ sĩ, trí thức, nhà khoa học tiêu biểu nhân dịp đầu năm mới năm 2024 và trao Giải Báo chí về xây dựng Đảng năm 2023. Ảnh: Mùa Xuân.

Năm 2024, là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu của chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030; là năm có nhiều sự kiện quan trọng của đất nước và của tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Hoàng Quốc Khánh đề nghị đội ngũ các nhà báo, văn nghệ sỹ, đội ngũ trí thức, nhà khoa học tiếp tục bám sát các nhiệm vụ chính trị của tỉnh để cùng vào cuộc trên tinh thần quyết liệt, đổi mới...