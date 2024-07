Nhu cầu tăng vọt, nhiều loài cá biển, cá nước ngọt xuất khẩu tăng mạnh, có loại cá tăng gần 100%

Tháng 6/2024, XK thủy sản của cả nước ước đạt 875 triệu USD, tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây cũng là tháng có kim ngạch XK cao nhất từ đầu năm tới nay. Theo đó, XK thủy sản lũy kế nửa đầu năm nay mang về trên 4,4 tỷ USD, tăng gần 7% so với cùng kỳ năm 2023.

XK hầu hết các mặt hàng chủ lực đều có tăng trưởng cao trong tháng 6: cá tra tăng 22%, cá ngừ tăng 40%, cua ghẹ tăng 59%. Riêng mặt hàng tôm tăng nhẹ 7%. Mực, bạch tuộc là sản phẩm duy nhất giảm nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái.

Nửa đầu năm nay, XK tôm mang về hơn 1,6 tỷ USD, cao hơn 7% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, tôm chân trắng đạt gần 1,2 tỷ USD, tăng nhẹ 3%, tôm sú đạt trên 200 triệu USD, giảm 10%. Riêng XK tôm hùm tăng mạnh gấp 57 lần so với cùng kỳ đạt hơn 130 triệu USD.

XK cá tra nửa đầu năm nay đạt 922 triệu USD, tăng gần 6% so với cùng kỳ. Tuy có cải thiện về nhu cầu nhưng giá XK sang các thị trường vẫn thấp, như Trung Quốc, EU, Anh…Chỉ có thị trường Mỹ có tín hiệu khả quan hơn về cả giá và khối lượng NK.

XK cá ngừ nửa đầu năm nay tăng gần 25% đạt 477 triệu USD, chủ yếu nhờ phân khúc cá đóng hộp, đóng túi tăng mạnh. Trong khi đó, XK mực, bạch tuộc giảm nhẹ 1% xuống còn 289 triệu USD, trong đó giảm ở các mặt hàng mực, trong khi XK bạch tuộc vẫn tăng.

Ngoài cá ngừ, còn có nhiều mặt hàng cá biển có nhu cầu và doanh số bán tăng mạnh trong nửa đầu năm nay. Trong đó, cá chẽm có tăng trưởng XK 27% đạt trên 36 triệu USD, cá chỉ vàng tăng 14% đạt trên 29 triệu USD, cá thu tăng 6%, cá minh thái tăng 8% đạt 38 triệu USD, cá cam tăng 96%. Một số loài cá nước ngọt có nhu cầu NK tăng bao gồm: cá diêu hồng tăng 32%, cá rô tăng 18%, lươn tăng 93%.

XK thủy sản sang top 2 thị trường lớn nhất là Mỹ và Trung Quốc – HK đều ghi nhận tăng trưởng cao trong tháng 6: sang Mỹ tăng 14%, sang Trung Quốc – HK tăng 18%. Kinh tế Mỹ năm nay có những tín hiệu lạc quan. Lạm phát tại Mỹ đã giảm nhanh từ 9% xuống còn 3% trong năm nay, Mỹ sẽ sớm có động thái cắt giảm lãi suất trong năm nay để kích cầu tiêu dùng, do đó sẽ có cơ hội tốt cho các nhà XK. Nửa đầu năm, XK thủy sản sang Mỹ đạt 733 triệu USD tăng 9%. Trong khi đó, XK sang Trung Quốc -HK nửa đầu năm tăng 7% đạt 766 triệu USD.

XK sang Nhật Bản trong tháng 6 chỉ tăng nhẹ 2% so với cùng kỳ. Tính tới hết tháng 6/2024, XK thủy sản sang Nhật Bản đạt 705 triệu USD, giảm nhẹ 1% so với nửa đầu năm 2023. Đồng Yên Nhật mất giá 12% so với đồng USD và là đồng tiền mất giá nhiều nhất trong các ngoại tệ mạnh là một yếu tố khiến NK của nước này giảm. Ngoài ra, những bất lợi do Trung Quốc cấm NK thủy sản Nhật Bản cũng góp phần khiến cho NK của Nhật Bản chững lại.

Riêng XK thị trường EU có mức tăng trưởng cao nhất (+40%) trong tháng 6. Lũy kế nửa đầu năm 2024, XK thủy sản sang EU 513 triệu USD, tăng 12% so với cùng kỳ năm ngoái. Thị trường EU đang có xu hướng ổn định dần dần. Giá cả thị trường và tiêu dùng đang ổn định, đồng thời lạm phát thủy sản tiếp tục giảm xuống mức 2,1% trong tháng 5. Kể từ tháng 3, lạm phát thậm chí còn giảm đáng kể hơn đối với thủy sản đông lạnh, với tỷ lệ lạm phát âm 0,9% trong tháng 5. Dự báo nhu cầu và NK thủy sản của EU sẽ tăng trờ lại sau kỳ nghỉ hè ở châu Âu.

Hy vọng năm nay tình hình XK sẽ ổn định đúng chu kỳ thông thường, tăng tốc vào quý III và quý IV, theo đó, kim ngạch XK sẽ cao hơn khoảng 15% so với cùng kỳ năm 2023, đạt trên 5,5 tỷ USD, đưa kết quả XK cả năm 2024 tới gần 10 tỷ USD, tăng 12% so với năm 2023.