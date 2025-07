Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai, đêm qua (23/7) và sáng sớm nay (24/7), các khu vực trong tỉnh Lào Cai có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Lượng mưa từ 19h ngày 23/7 đến 08h ngày 24/7 phổ biến từ 10 – 50mm, một số nơi cao hơn 150mm, như: Y Can (xã Quy Mông) 253mm; Đào Thịnh (xã Trấn Yên) 214,2mm; Cổ Phúc (xã Trấn Yên) 174,2mm; Kiên Thành (xã Quy Mông) 168,8mm; xã Lương Thịnh 162mm; phường Âu Lâu 156,6mm.

Mưa lớn và dông đã khiến 61 ngôi nhà bị thiệt hại, trong đó có 10 nhà bị ảnh hưởng do sạt lở đất (xã Hạnh Phúc 04 nhà, xã Khao Mang 01 nhà, Phình Hồ 03 nhà, Púng Luông 01 nhà, phường Văn Phú 01 nhà); 32 ngôi nhà bị ngập nước (xã Tân Hợp 25 nhà, xã Lương Thịnh 07 nhà); 19 nhà bị tốc mái.

Đất, đá sạt lở xuống nhà ở của người dân ở xã Quy Mông, tỉnh Lào Cai. Ảnh: Hoàng Hữu.

Để đảm bảo an toàn cho người và tài sản, các xã, phường trên địa bàn tỉnh Lào cai đã sơ tán 425 hộ dân (trong đó có 40 hộ ở xã Phong Dụ Thượng, 16 hộ ở xã Tân Hợp, 37 hộ ở xã Phong Dụ Hạ, 03 hộ ở xã Mỏ Vàng, 100 hộ xã Châu Quế (thuộc huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái cũ); 05 hộ xã Hưng Khánh, 70 hộ xã Lương Thịnh (thuộc huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái cũ); 05 hộ xã Nghĩa Tâm (thuộc huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái cũ); 49 hộ xã Phình Hồ (thuộc huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái cũ).

Tỉnh lộ 166, đoạn qua xã Quy Mông bị ảnh hưởng do mưa lớn. Ảnh: Hoàng Hữu.

Cũng theo báo cáo, mưa dông đã làm ngập úng và thiệt hại trên 88.000 ha cây trồng nông nghiệp, gồm ngô, lúa và rau màu; 1 con trâu bị lũ cuốn trôi. Mưa lớn đã khiến cho 8 vị trí trên các tuyến quốc lộ trên địa bàn tỉnh Lào Cai bị sạt lở với khối lượng đất đá khoảng 118m3. Trên các tuyến đường tỉnh có 77 vị trí taluy dương bị sạt lở với khối lượng đất đá khoảng 7.405m3; 2 vị trí sạt lở taluy âm với khối lượng nhỏ. Ảnh hưởng của mưa lớn đã gây sập hoàn toàn 01 cầu bê tông tại thôn Rẹ 1, xã Nghĩa Tâm (huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái cũ). Trên các tuyến đường liên thôn, có nhiều điểm xảy ra ngập úng, sạt lở.

Mưa lớn khiến hơn 88.000 ha cây trồng nông nghiệp ở tỉnh Lào Cai bị ảnh hưởng và thiệt hại. Ảnh: Hoàng Hữu.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các xã, phường đã có mặt kịp thời tại hiện trường để chỉ huy, động viên, giúp đỡ nhân dân khắc phục thiệt hại; chỉ đạo bộ phận chuyên môn, các thôn tổ chức kiểm tra, thống kê tình hình thiệt hại, thực hiện tốt phương châm “bốn tại chỗ”.

Người dân hỗ trợ nhau san gạt đất sạt lở trên các tuyến đường giao thông. Ảnh: PV.

Dự báo trong thời gian tới, do chịu ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực Bắc Bộ nối với cơn bão số 4, ngày 24/7 và 25/7, các khu vực trong tỉnh Lào Cai tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Trong cơn dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; lũ ống lũ quét sạt lở đất đất, ngập úng vùng trũng thấp và lũ lên trên các sông, suối.

Cảnh báo trong ngày 25/7, các khu vực trong tỉnh Lào Cai tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 20 - 40mm, có nơi trên 80mm.