Ngày 11/7, Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Giàng A Tính, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu đã trao các danh hiệu cao quý cho cán bộ chiến sỹ Công an tỉnh Lai Châu tại hội nghị Sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm 2024.

Đồng chí Giàng A Tính - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: CALC

Dự Hội nghị có Đại tá Nguyễn Viết Giang, Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu; các đồng chí trong Ban Giám đốc; lãnh đạo các sở, ban ngành tỉnh; lãnh đạo các phòng Công an tỉnh; Công an các huyện, thành phố; trưởng công an các xã, phường, thị trấn.

Công an tỉnh Lai Châu đề ra 8 giải pháp trọng tâm



Phát biểu Khai mạc Hội nghị, Đại tá Nguyễn Viết Giang - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Giám đốc Công an tỉnh, nhấn mạnh: 6 tháng đầu năm 2024, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các phòng, Công an các huyện, thành phố tập trung lực lượng xuống cơ sở, chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo công tác bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội (TTATXH). Triển khai các phương án, kế hoạch bảo đảm an toàn tuyệt đối các mục tiêu, các sự kiện chính trị, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Góp phần tạo môi trường hòa bình ổn định, phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của tỉnh.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, tội phạm về TTATXH trên địa bàn tỉnh được kiềm chế, kéo giảm 23,4% về số vụ so với cùng kỳ năm 2023; đã điều tra làm rõ 70/72 vụ phạm tội về trật tự xã hội (đạt 97,2%); tỷ lệ khám phá án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%. Phát hiện, bắt 469 vụ, 564 đối tượng phạm tội về ma túy. Phát hiện, xử lý 114 vụ, việc vi phạm pháp luật về kinh tế và 42 vụ, việc vi phạm pháp luật về môi trường…

6 tháng cuối năm 2024, Công an tỉnh đề ra 8 giải pháp trọng tâm như: Tiếp tục tham mưu, chỉ đạo, quán triệt, triển khai, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương của Đảng, Nhà nước, chỉ đạo của Bộ, của tỉnh về công tác bảo đảm TTATXH. Kịp thời giải quyết các vấn đề phức tạp nảy sinh, không để bị động bất ngờ. Không để bức xúc, kéo dài trong nhân dân. Mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp mạnh, quyết liệt với các loại tội phạm về hình sự, ma túy, kinh tế, môi trường, tội phạm sử dụng công nghệ cao. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác tội phạm. Tăng cường ứng dụng khoa học, kỹ thuật trong công tác kỹ thuật hình sự. Quyết liệt triển khai Đề án 06/CP…

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ công tác công an 6 tháng đầu năm cũng như đề xuất các giải pháp khắc phục khó khăn, tồn tại trong thời gian tới.

Cán bộ chiến sỹ Công an tỉnh Lai Châu được trao tặng các danh hiệu cao quý

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Giàng A Tính - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu biểu dương, ghi nhận những thành tích mà Công an tỉnh đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2024. Phát huy những kết quả đó, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn, thời gian tới lực lượng Công an Lai Châu thực hiện tốt khẩu hiệu của Công an tỉnh "Phát huy đồng thuận, nâng cao hiệu quả, bao quát toàn diện, trọng điểm chuyên sâu", phát huy tinh thần đoàn kết, mưu trí, sáng tạo, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, TTATXH. Tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an Lai Châu theo Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị.

Hội nghị Sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm 2024 của Công an tỉnh Lai Châu. Ảnh: CALC

Nâng cao chất lượng công tác dự báo, phân tích tình hình để tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự, không để bị động, bất ngờ, không để xảy ra oan, sai hoặc bỏ lọt tội phạm. Chủ động xây dựng, triển khai Kế hoạch bảo đảm an ninh, trật tự, phục vụ Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng… Qua đó, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh năm 2024 và xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh.

Nhân dịp này, 1 tập thể được Chủ tịch nước tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất; 1 cá nhân được Chủ tịch nước tặng Huân chương chiến Công hạng Ba; 1 tập thể được tặng Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ; 1 tập thể và 1 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen; 9 cá nhân được Bộ Công an tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn lực lượng; 10 tập thể, cá nhân được UBND tỉnh tặng bằng khen và 8 cá nhân được Bộ Công an tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong các mặt công tác.

Một số hình ảnh tại Hội nghị.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, đồng chí Giàng A Tính - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu gắn và trao Huân chương Chiến công hạng Nhất cho tập thể Phòng Cảnh sát hình sự. Ảnh: CALC

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam, đồng chí Giàng A Tính - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu trao bằng khen cho Đại tá Nguyễn Viết Giang – Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu. Ảnh: CALC

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, đồng chí Giàng A Tính - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu gắn và trao Huân chương Chiến công hạng Ba cho 1 cá nhân. Ảnh: CALC

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam, đồng chí Giàng A Tính, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu trao bằng khen cho tập thể phòng Cảnh sát hình sự. Ảnh: CALC

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam, Đại tá Nguyễn Viết Giang - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu trao Cờ thi đua xuất sắc cho tập thể phòng Cảnh sát hình sự. Ảnh: CALC

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Viết Giang – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu trao danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn lực lượng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào thi đua “Vì ANTQ” từ năm 2021 – 2023.

Đồng chí Giàng A Tính - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu trao Bằng khen UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 – 2023. Ảnh: CALC