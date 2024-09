Nguồn cung tiêu vụ mới của Việt Nam chậm lại, giá tiêu sẽ ra sao?

Giá hạt tiêu trong nước hôm nay đồng loạt giảm tiếp 1.000 - 3.000 đồng/kg xuống mức 147.000 – 148.000 đồng/kg. Đắk Nông có giá thấp nhất khi giảm tới 3.000 đồng/kg; các tỉnh Gia Lai, Bà Rịa – Vũng Tàu và Đắk Lắk có giá ngang nhau; Bình Phước chốt giá cao nhất.

Giá tiêu hôm nay ở trong nước (27/9)

Thị trường tiêu trong nước hôm nay: Giá hạt tiêu trong nước hôm nay giao dịch ở mức 147.000 – 148.000 đồng/kg.

Giá tiêu tại các tỉnh đều giảm 1.000 - 3.000 đồng/kg.

Giá tiêu cao nhất thu mua ở các vùng trọng điểm hồ tiêu (Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Nông, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước) được ghi nhận ở mức 148.000 đồng/kg.

Cụ thể: Tại tỉnh Đắk Nông, Đắk Lắk giá tiêu ở mức 146.000 - 147.000 đồng/kg.

Tại Gia Lai mức giá tiêu là 147.000 đồng/kg. Đồng Nai có giá tiêu là 147.000 đồng/kg.

Tại Bình Phước và Bà Rịa - Vũng Tàu giá tiêu hôm nay ở mức 147.000 - 148.000 đồng/kg.

Như vậy, giá tiêu hôm nay giảm tại hầu hết các tỉnh trọng điểm, tại thị trường trong nước, hiện có mức giá thấp nhất là 147.000 đồng/kg.

Giá tiêu trực tuyến hôm nay (27/9)

Cập nhật giá tiêu thế giới từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), thời điểm này, giá tiêu Indonesia giảm so với ngày hôm qua; giá tiêu Brazil tăng, trong khi đó, tiêu Malaysia giữ mức cao. Giá tiêu Việt Nam niêm yết hôm nay ổn định, với tiêu trắng đạt trên mức 10.000 USD/tấn.

Giá tiêu đen Lampung tại Indonesia ở mức 7.927 USD/tấn.

Giá tiêu đen Brazil ASTA 570 ở mức 6.750 USD/tấn.

Giá tiêu đen Kuching tại Malaysia ASTA ổn định ở mức 8.800 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Muntok Indonesia loanh quanh ở mức 9.409 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Malaysia ASTA ở mức 11.200 USD/tấn.

Giá tiêu các loại của Việt Nam hôm nay ổn định. Trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 6.800 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 7.100 gr/l. Tương tự, giá tiêu trắng đạt 10.150 USD/tấn.

Qua khảo sát các vườn tiêu ở các khu vực chính như Đắk Nông, Đắk Lắk, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu và Đồng Nai, mặc dù có nhiều chuỗi hạt tiêu, nhưng cũng không ít chuỗi có ít hạt. Hơn nữa, hạt tiêu hiện tại còn non hơn so với thời điểm này của năm trước.



Từ khảo sát trên cho thấy có sự lo ngại về sản lượng vụ tới, và thời gian thu hoạch tiêu có thể trễ hơn. Điều này có thể khiến cho nguồn cung tiêu vụ mới của Việt Nam chậm trễ hơn, gây mất cân đối cung cầu chuỗi cung ứng hồ tiêu thế giới.

Theo một số chuyên gia, do hạn hán kéo dài vào tháng 4 và tháng 5 tại các vùng trồng tiêu trọng điểm nên vụ thu hoạch năm 2025 của Việt Nam sẽ bị chậm lại.

Dự báo vụ hồ tiêu năm 2025 sẽ thu hoạch gần như toàn bộ vào tháng 2, nhiều vùng kéo dài đến tháng 3 và tháng 4, chậm hơn 1 đến 2 tháng so với những năm trước do ảnh hưởng của hạn hán kéo dài.

Nhu cầu tiêu thụ hạt tiêu trên thị trường thế giới vẫn rất sôi động, đặc biệt là từ các thị trường truyền thống. Tuy nhiên, nhu cầu từ Trung Quốc có xu hướng biến động theo giá. Khi giá tiêu tăng cao, nhu cầu từ thị trường này có thể giảm đi.

Theo số liệu của Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ (USITC), nhập khẩu hạt tiêu của Mỹ trong tháng 7 đạt 10.259 tấn, tăng mạnh 25,5% so với tháng trước và tăng 54,1%% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính chung 7 tháng đầu năm, con số này đã đạt 55.922 tấn với trị giá 267,2 triệu USD, tăng 38,7% về lượng và tăng 43,9% về trị giá so với cùng kỳ.

Trong đó, Việt Nam cung cấp đến 78% tổng khối lượng hạt tiêu nhập khẩu vào Mỹ trong 7 tháng đầu năm, với khối lượng đạt 43.447 tấn, trị giá 204,2 triệu USD, tăng 37% về lượng và tăng 46,2% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.

Hiện nay, ngành hàng hạt tiêu của Việt Nam vẫn đang chiếm lợi thế tại thị trường EU, nhờ nguồn cung chất lượng, giá cạnh tranh. Tuy nhiên, để nâng cao giá trị cho hạt tiêu trong thời gian tới, Việt Nam cần hướng đến sản xuất các loại gia vị hữu cơ xuất khẩu, đáp ứng được thị hiếu toàn cầu nói chung, thị trường EU nói riêng.